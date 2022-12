Polecane suszarki dla mężczyzn. Jaką wybrać w 2023?

Oto polecane suszarki dla mężczyzn. Jest to jedno z podstawowych urządzeń, które stosowane jest do pielęgnacji włosów. Oczywiście, nie jest ono zarezerwowane jedynie dla płci pięknej, ponieważ z suszarek korzystają także mężczyźni. Jeśli zastanawiacie się jaki model wybrać, to śpieszymy wam z pomocą.

Polecane suszarki dla mężczyzn to urządzenia w przeróżnych grupach cenowych. To jednak nie wszystko. Cechują je różne właściwości, które przydadzą się podczas pielęgnacji włosów. Przecież mężczyzna też musi o siebie dbać. Zwłaszcza o włosy, ponieważ w dużym procencie naszego męskiego społeczeństwa, z biegiem lat zaczyna być ich coraz mniej. Warto więc zainwestować w odpowiedni sprzęt, który nie zniszczy włosów. Co więcej, suszarkę możemy również wykorzystać do stylizacji brody!

Polecane suszarki dla mężczyzn – przegląd modeli

Remington On The Go D1500

Moc: 2000W

Akcesoria: koncentrator powietrza, dyfuzor

Cena: od 80 zł

Życie w delegacji jest szybkie i nie zawsze w hotelu, w którym akurat przebywamy, znajdziemy suszarkę do włosów. Urządzenie to przyda się zwłaszcza w momencie, kiedy po podróży chcielibyśmy się odświeżyć, ale goni nas czas. Dlatego też pierwszym polecanym modelem jest podróżna suszarka Remington On The Go D1500. Jak przystało na urządzenie podróżne, może ona pochwalić się kompaktowym kształtem i niewielkimi wymiarami. Pomimo takiej konstrukcji oferuje moc na poziomie 2000W oraz po dwa poziomy prędkości i temperatury.

Z racji lekkiej wagi nie tylko nie odczujemy dodatkowego obciążenia w walizce, ale również komfortowo będzie się z niej korzystać. Co więcej, suszarka posiada funkcję podwójnego napięcia, które pozwala na podłączenie jej do gniazdek zagranicznych o innym napięciu. W zestawie znajdziemy koncentrator oraz dyfuzor.

Philips Series 5000 BHD512/00

Moc: 2300W

Dodatkowe technologie: ThermoShield, funkcja jonizacji

Akcesoria: koncentrator powietrza, dyfuzor

Cena: od 220 zł

Philips to marka, która w swoim portfolio posiada wiele urządzeń przeznaczonych do pielęgnacji włosów i nie tylko. Suszarka Philips Series 5000 BHD512/00 cechuje się wysoką mocą, ponieważ oferuje ona aż 2300W! Według zapewnień producenta, silnik, który znajduje się w tym urządzeniu, generuje strumień powietrza o prędkości 110 km/h, więc mgnieniu oka nasze włosy będą suche! W modelu tym znajdziemy specjalną technologię, której zadaniem jest ochrona włosów. Mowa tutaj o technologii ThermoShield – czujnik kontroluje temperaturę powietrza w suszarce i dostosowuje ją do optymalnego poziomu, aby nie uszkodzić włosów.

Do tego wszystkiego należy dodać poczwórną jonizację (80 milionów jonów), która sprawia, że włosy są bardziej podatne na układanie i sprawia, że się nie elektryzują. Opakowanie zawiera dodatkowo koncentrator powietrza oraz dyfuzor.

Rowenta Premium Care Silence AC CV7920F0

Moc: 2300W

Dodatkowe technologie: Hydra Protect, funkcja ujemnych jonów, chłodne powietrze

Akcesoria: koncentrator powietrza, dyfuzor

Cena: od 210 zł

W zestawieniu “polecane suszarki dla mężczyzn” znalazł się także model Rowenta Premium Care Silence AC CV7920F0. Suszarka ta posiada silnik AC o mocy 2300 W i przede wszystkim aż 6 trybów prędkości oraz temperatury powietrza, z jaką możemy suszyć nasze włosy. Suszenie może odbywać się również pod strumieniem zimnego powietrza. Model ten posiada generator ujemnych jonów, które mają pozytywny wpływ na nasze włosy oraz technologię Hydra Protect, której zadaniem jest nawilżanie z odpowiednim poziomem.

Powierzchnia suszarki została wykonana z kaszmiru i keratyny z dodatkową zawartością oleju arganowego, dzięki czemu nasze włosy są dodatkowo chronione. W zestawie znajdziemy koncentrator powietrza oraz dyfuzor.

BABYLISS 6613DE

Polecane suszarki dla mężczyzn – BABYLISS 6613DE

Moc: 2200W

Dodatkowe technologie: funkcja jonizacji powietrza, chłodne powietrze

Akcesoria: koncentrator powietrza, dyfuzor

Cena: od 160 zł

Suszarka do włosów BABYLISS 6613DE to model wyposażony w wytrzymały i wydajny silnik AC, którego moc to 2100W. Producent zadbał o to, abyśmy mieli możliwość regulacji temperatury, dlatego też można ją kontrolować w trzech poziomach. Znajdziemy tutaj także dwupoziomową regulację prędkości nadmuchu. Model ten został wyposażony w funkcję jonizacji, która dba o strukturę i ogólną kondycję naszych włosów. Warto również zaznaczyć funkcję chłodnego nawiewu, która pozwala na lepsze układanie włosów.

Producent do zestawu z suszarką BABYLISS 6610 DE dołączył dyfuzor nadający fryzurze objętości oraz koncentrator powietrza do wygodniejszego układania włosów.

Bellissima Hair Dryer DF1 1000

Polecane suszarki dla mężczyzn – Bellissima Hair Dryer DF1 1000

Moc: 700W

Dodatkowe technologie: specjalna kratka do suszenia kręconych włosów, technologia Dry Care

Cena: od 150 zł

Ostatnim modelem w zestawieniu „polecane suszarki dla mężczyzn” jest propozycja skierowana głównie do panów posiadających długie i kręcone włosy. Bellissima Hair Dryer DF1 1000 została stworzona z myślą właśnie o takich włosach. Znajdziemy tutaj specjalnie zaprojektowaną kratkę, dzięki której powietrze rozprowadzane jest równomiernie. W kratce zamontowano 12 wypustek pozwalających na stylizację fryzury. Dużą zaletą jest konstrukcja suszarki, ponieważ jest ona zupełnie inna, a przez to praktyczna. Suszarka nie tylko pozwala na suszenie włosów w pozycji z głową w dół, ale redukuje skłonność włosów do puszenia się. Posiada specjalną konstrukcję zapobiegającą wplątywaniu się włosów w urządzenie i technologię Dry Care zapewniającą optymalny strumień powietrza i rozprowadzenie ciepła. Moc suszarki to 700W. Oferuje dwa poziomy nadmuchu i temperatury.

Polecane suszarki dla mężczyzn – podsumowanie

Powyżej znajdziecie polecane suszarki dla mężczyzn, które według nas najlepiej sprawdzą się podczas pielęgnacji włosów. Trzeba jednak pamiętać, że na rynku nie znajdziemy urządzeń, które przeznaczone są konkretnie dla mężczyzn. Rozglądając się za odpowiednim urządzeniem, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na moc silnika, technologie, które zostały w nim zastosowane oraz akcesoria mające na celu podnieść komfort użytkowania suszarki.