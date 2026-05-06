Promocja MOVA. Sprzątanie robi się samo. Ten sprzęt kup

Dobry prezent nie zawsze musi błyszczeć na nadgarstku albo stać w garażu. Czasem najlepszym ruchem jest kupienie komuś świętego spokoju. Zwłaszcza jeśli mówimy o domu, w którym kurz wraca szybciej niż wolny wieczór, a podłoga po dwóch dniach wygląda, jakby nikt nigdy nie wynalazł odkurzacza. MOVA odpala majową promocję dokładnie pod ten moment: przed Dniem Matki, ale z ofertą, która spokojnie wychodzi poza klasyczne „kup coś mamie”. Tu chodzi o sprzęt, który przejmuje część domowej roboty: roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, odkurzacze mopujące, oczyszczacze, airfryery, ekspresy, suszarki, szczoteczki i nawet akcesoria dla zwierząt. Rabaty dochodzą do ponad 70 procent, a najmocniejsze modele potrafią kosztować po zniżce kilka tysięcy złotych mniej niż sugerowana cena katalogowa.

Dzień Matki ma jedną pułapkę. Łatwo kupić coś ładnego, przewidywalnego i kompletnie bez wpływu na codzienne życie. Kwiaty zwiędną, czekoladki znikną, kolejny drobiazg wyląduje w szufladzie. Sprzęt, który realnie ogranicza sprzątanie, działa inaczej. Nie robi wielkiego efektu przez pierwsze pięć minut, ale może oddawać czas każdego tygodnia.

I właśnie tym tropem idzie majowa akcja MOVA. Oczywiście, informacja prasowa mówi o Dniu Matki, ale sens tej promocji jest szerszy. Robot sprzątający czy odkurzacz mopujący nie jest już gadżetem dla ludzi, którzy nie lubią sprzątać. To narzędzie dla tych, którzy chcą mieć dom pod kontrolą bez ciągłego wracania do tych samych obowiązków. Dla zapracowanej matki, rodziców, pary z dziećmi, właściciela psa albo faceta, który ma dość chodzenia z odkurzaczem po mieszkaniu w sobotni poranek. Najważniejsze jest jednak to, żeby nie kupować technologii na ślepo. W promocji jest dużo produktów, od robotów za kilka tysięcy złotych po szczoteczki soniczne i akcesoria dla zwierząt. Warto więc oddzielić marketingowy szum od sprzętów, które mają najmocniejszy sens praktyczny.

Roboty sprzątające MOVA. Tu są największe rabaty

Najmocniejszym punktem promocji są roboty sprzątające. To logiczne, bo właśnie w tej kategorii różnica między tanim sprzętem a dobrze zaprojektowanym systemem jest największa. Dobry robot nie tylko jeździ po mieszkaniu. Ma dużą siłę ssania, sensowne mopowanie, stację bazową, która ogranicza ręczną obsługę, i technologię radzenia sobie z krawędziami, dywanami oraz przeszkodami.

Najbardziej efektowna obniżka dotyczy modelu MOVA Z50 Ultra. Jego sugerowana cena katalogowa wynosi 3899 zł, a rabat sięga 64 procent. To oznacza orientacyjnie około 1404 zł po zniżce, zależnie od sklepu i finalnej polityki cenowej. Przykładowo w Media Expert kupisz go za 1399 zł, co jest niezwykle dobrą ceną. Technicznie model oferuje siłę ssania 19 000 Pa oraz technologię HydroSync, która wykorzystuje obieg świeżej wody o temperaturze 36°C i mechanizm napuszania mopa, żeby lepiej radzić sobie z plamami.

Na zdjęciu MOVA Z50 Ultra.

Dla bardziej wymagających użytkowników ciekawie wygląda MOVA Mobius 60. To flagowy sprzęt z sugerowaną ceną katalogową 6399 zł i rabatem 38 procent, czyli orientacyjnie około 3967 zł po obniżce. Mało tego, w Media Expert kupisz go za 3699 zł. Ten model ma system automatycznej wymiany nakładek MopSwap oraz technologię StepMaster 2.0, pozwalającą pokonywać przeszkody do 8 cm. To już nie jest robot do prostego mieszkania bez progów. To propozycja dla domu, w którym sprzęt musi samodzielnie poradzić sobie z trudniejszą przestrzenią.

Jest też MOVA V50 Ultra Complete. Katalogowo kosztuje 4799 zł, a rabat 44 procent daje orientacyjnie około 2687 zł po zniżce. W zamian dostajemy robota z w pełni zautomatyzowaną stacją, która myje mopy wodą o temperaturze 80°C i suszy je w 60°C. To ważne, bo robot mopujący jest tak dobry, jak higiena jego mopów. Jeśli stacja nie ogarnia czyszczenia, urządzenie szybko zaczyna rozmazywać brud po podłodze.

Budżetową opcją jest MOVA E20s Pro Plus. Sugerowana cena katalogowa to 1099 zł, rabat wynosi 23 procent, więc orientacyjnie robi się z tego około 846 zł. Ten model ma stację automatycznego opróżniania, czyli funkcję, która w codziennym użytkowaniu daje więcej niż kolejna animacja w aplikacji.

Tani robot sprzątający MOVA E20s Pro Plus.

Odkurzacze pionowe. Dla tych, którzy nadal chcą mieć kontrolę

Nie każdy chce oddać sprzątanie robotowi. Są ludzie, którzy lubią przejechać mieszkanie samodzielnie, ale nie chcą ciągnąć za sobą kabla, wyciągać ciężkiego odkurzacza z szafy i walczyć z końcówkami. Dla nich sensowniejszą kategorią są odkurzacze pionowe.

Najmocniej przeceniony jest MOVA S5 Sense. Jego sugerowana cena katalogowa wynosi 1299 zł, a rabat 54 procent daje orientacyjnie około 598 zł. Technicznie sprzęt oferuje siłę ssania 190 AW oraz technologię Celest LED, która podświetla kurz na podłodze. Brzmi jak bajer, ale każdy, kto sprzątał przy słabym świetle, wie, że niewidoczny kurz zwykle pojawia się dopiero wtedy, gdy odkurzacz jest już schowany.

Odkurzacz pionowy MOVA S5 Sense.

Ciekawy jest też MOVA G70, przeceniony o 35 procent z ceny katalogowej 1299 zł, czyli orientacyjnie do około 844 zł. To pierwszy bezprzewodowy odkurzacz marki z robotycznym ramieniem, które ma pozwalać na efekt „0-gap”, czyli dokładniejsze sprzątanie przy krawędziach i listwach przypodłogowych. To znowu detal, który brzmi technicznie, ale w praktyce decyduje o tym, czy po sprzątaniu trzeba jeszcze poprawiać narożniki ręcznie.

W niższym budżecie są też MOVA S2 Detect i S4 Detect, oba przecenione o 50 procent. S2 Detect kosztuje katalogowo 799 zł, więc po rabacie wychodzi orientacyjnie około 400 zł. S4 Detect startuje z 999 zł, więc obniżka daje około 500 zł. S2 wyróżnia się kompaktowym, składanym designem, co może mieć znaczenie w małych mieszkaniach, gdzie każdy sprzęt musi znać swoje miejsce.

Odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

Wet&Dry. Jeden ruch zamiast dwóch

Odkurzacze mopujące, czyli urządzenia Wet&Dry, są dla ludzi, którzy chcą odkurzać i myć podłogę w jednym przejściu. To kategoria szczególnie sensowna w kuchni, przedpokoju i domach, w których często coś się rozsypuje, rozlewa albo wnosi z dworu.

Najmocniej w tej grupie wygląda MOVA K30 Mix. Sugerowana cena katalogowa wynosi 1749 zł, a rabat 57 procent obniża ją orientacyjnie do około 752 zł. Urządzenie działa jako sprzęt 2w1: można przekształcić je z mopa w kompaktowy odkurzacz ręczny. To może być praktyczne, jeśli nie chcesz mieć osobno odkurzacza pionowego, ręcznego i mopa elektrycznego.

Drugą mocną propozycją jest MOVA M50 Ultra. Cena katalogowa to 2599 zł, rabat wynosi 42 procent, więc orientacyjnie mówimy o około 1507 zł po zniżce. Ten model ma robotyczne ramię i system samoczyszczenia w 100°C. To sprzęt dla kogoś, kto oczekuje mocniejszej automatyzacji i nie chce po każdym sprzątaniu rozbierać urządzenia jak mechanik po rajdzie.

Odkurzacz wet&dry MOVA M50 Ultra.

Nowości na sezon: kuchnia i basen

MOVA nie ogranicza majowej akcji wyłącznie do sprzątania podłóg. W ofercie pojawiają się też trzy nowe urządzenia: blender wysokoobrotowy BL10, bezprzewodowy robot basenowy Diver R10 oraz ręczny, bezprzewodowy odkurzacz basenowy Handler V10.

Najbardziej uniwersalny jest blender MOVA BL10. Ma silnik o mocy 2400 W i pięć dedykowanych programów do przygotowywania smoothie, purée, soków oraz kruszonego lodu. Katalogowo kosztuje 429 zł, a premierowy rabat 7 procent daje orientacyjnie około 399 zł. To nie jest zakup, który zmieni dom tak jak robot sprzątający, ale jeśli ktoś realnie korzysta z blendera, moc 2400 W brzmi sensownie.

Diver R10 i Handler V10 są już bardziej sezonowe. Pierwszy to bezprzewodowy robot do czyszczenia dna basenu z siłą ssania 5700 LPH. Drugi to ręczny odkurzacz basenowy z teleskopową rączką, przeznaczony do dokładniejszego czyszczenia trudno dostępnych miejsc pod wodą. W materiale podano rabaty: 11 procent dla Diver R10 i 13 procent dla Handler V10, ale bez sugerowanych cen katalogowych, więc nie ma sensu udawać dokładnych kwot.

MOVA BL10

Co kupić, żeby nie żałować?

Jeśli celem jest realne zdjęcie z głowy sprzątania, najpierw patrzyłbym na roboty. MOVA Z50 Ultra ma najbardziej agresywny rabat i po obniżce wygląda jak najmocniejsza okazja cenowa. V50 Ultra Complete jest droższy, ale lepiej pasuje do kogoś, kto chce bardziej autonomicznej stacji z myciem i suszeniem mopów. Mobius 60 to wybór dla wymagającego domu, gdzie progi, przeszkody i różne powierzchnie są codziennością, a nie wyjątkiem.

Jeśli ktoś nie ufa robotom albo lubi mieć pełną kontrolę, MOVA S5 Sense i G70 są ciekawsze niż zakup przypadkowego pionowego odkurzacza w markecie. S5 Sense kusi mocnym rabatem i podświetlaniem kurzu, G70 wyróżnia się robotycznym ramieniem do pracy przy krawędziach.

Jeżeli chodzi o najlepszy stosunek ceny do praktyczności, mocnym kandydatem jest K30 Mix. Za orientacyjnie około 752 zł po rabacie dostajesz sprzęt Wet&Dry 2w1, który może ogarnąć codzienne zabrudzenia szybciej niż klasyczny zestaw odkurzacz plus mop.

Promocja MOVA ma sens, ale trzeba kupować z głową

Największy problem dużych promocji jest prosty: liczby potrafią uderzyć do głowy. Rabat 64 procent wygląda świetnie, 71 procent wygląda jeszcze lepiej, a po chwili człowiek zaczyna uzasadniać sobie zakup sprzętu, którego nigdy nie potrzebował. Dlatego przy tej akcji MOVA warto zacząć od pytania, co naprawdę ma zniknąć z codziennej listy obowiązków.

Jeśli problemem są podłogi, wybór jest jasny: robot albo Wet&Dry. Jeśli problemem jest szybkie sprzątanie sierści i kurzu, odkurzacz pionowy. Jeśli w domu są alergicy, oczyszczacz powietrza może mieć więcej sensu niż kolejny kuchenny gadżet. Jeśli ktoś ma ogród i basen, sezonowe urządzenia MOVA zaczynają wyglądać praktycznie, a nie egzotycznie.

Majowa promocja MOVA jest więc dobrą okazją, ale nie dlatego, że „wszystko jest taniej”. Jest dobra wtedy, gdy kupujesz sprzęt, który naprawdę będzie używany. Najlepszy prezent na Dzień Matki, dla rodziców albo po prostu dla własnego domu nie polega na tym, że wygląda efektownie po rozpakowaniu. Polega na tym, że po miesiącu nadal robi robotę.

A jeśli ta robota oznacza mniej odkurzania, mniej mopowania i mniej myślenia o podłodze, to technologia w końcu robi dokładnie to, po co została kupiona.