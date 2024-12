MOVA S4 Detect i S5 Sense. Sprawdzam odkurzacze pionowe

Uwielbiam roboty odkurzające. Nic mnie nie interesuje, a podłoga jest czysta. Niestety, są sytuacje, gdzie muszę użyć siły własnych mięśni. W takim przypadku przyda się MOVA S4 Detect i S5 Detect. Czy faktycznie to najlepsze odkurzacze pionowe, które możemy kupić na polskim rynku? Postanowiłem to sprawdzić.

Odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

Obecnie korzystam z robota odkurzającego MOVA E30 Ultra, którego testuję już jakiś czas. Fajny sprzęt, radzi sobie bardzo dobrze, zarówno w przypadku odkurzania podłóg, jak ich mopowania. Są jednak sytuacje, podczas których robot sobie nie poradzi. Za małe szpary w dolnych częściach mebli, rogi (chociaż tutaj jest coraz lepiej) czy chociażby kanapy lub fotele. Mało tego, robotem sprzątającym nie wyczyścimy skutecznie samochodu, prawda? W takich sytuacjach sprawdzają się odkurzacze pionowe. Sprawdziłem dwa nowe modele: MOVA S4 Detect oraz S5 Sense. Czas przekonać się, co potrafią.

Odkurzacze pionowe MOVA S4 Detect i S5 Sense. Porównanie techniczne

Nazwa modelu: MOVA S4 Detect MOVA S5 Sense Filtr: HEPA HEPA Czas pracy: do 90 minut do 90 minut Moc: 425 W 570 W Moc ssania: 150 AW 190 AW Waga odkurzacza: 1,71 kg 1,76 kg Czas ładowania: 4 godziny 4 godziny Cena: około 850 zł (sprawdź) około 1100 zł (sprawdź)

Zawartość opakowania

Przyjrzyjmy się teraz bliżej temu, co otrzymujemy wraz z odkurzaczami pionowymi. Trzeba przyznać, że dostajemy wszystko, co jest niezbędne do skutecznego sprzątania wielu powierzchni.

MOVA S4 Detect

odkurzacz

rura

ładowarka

uchwyt na ścianę

zginany adapter do rury

szczotka wielopowierzchniowa wyposażona w oświetlenie

szerokie narzędzie wielofunkcyjne

mini-szczotka do sierści wyposażona w silnik

narzędzie wielofunkcyjne

instrukcja obsługi, karta gwaracyjna

Odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

MOVA S5 Sense

odkurzacz

uchwyt na ścianę (zintegrowany z ładowarką)

rura

adapter

ssawka uniwersalna

szczotka wielofunkcyjna wyposażona w oświetlenie

elektryczna mini szczotka

ładowarka

Odkurzacz pionowy MOVA S5 Sense.

Wygląd zewnętrzny i jakość wykonania MOVA S4 Detect

Marka MOVA przyzwyczaiła mnie po wielu testach do wysokiej jakości produktów oraz całkiem fajnego designu. Jak jest w tym przypadku? Sprawdźmy, jak to wygląda w przypadku tych odkurzaczy pionowych. Zacznijmy od modelu S4 Detect.

Odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

Jeśli chodzi o wygląd, raczej nie da się stworzyć odkurzacza pionowego na nowo. Fakt, są pewne marki, które wyróżniają się pod tym względem, tworząc swój „autorski” styl. Mam na myśli testowany jakiś czas temu DYSON Gen5 Detect Absolute. Widzisz ten sprzęt i wiesz o jaką markę chodzi, zgadza się? W przypadku marki MOVA design ten jest raczej… popularny. To nic negatywnego – absolutnie. Na górnej części ulokowano silnik, zbiornik na nieczystości oraz przycisk uruchamiający sprzęt. Tuż za długą rurą znajdziemy miejsce na wymienne końcówki.

Odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

Przejdźmy do najważniejszego, czyli jakości wykonania. Szczerze mówiąc, to bardzo solidny sprzęt. Co ciekawe, wcale nie jest to takie oczywiste w przypadku niektórych, czasami droższych urządzeń wielu producentów. A jednak, MOVA S4 Detect jest wykonany bardzo dobrze, wszystkie elementy pasują do siebie wzorowo, co jest efektem wykorzystania bardzo dobrej jakości materiałów.

Odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

Wygląd zewnętrzny i jakość wykonania MOVA S5 Sense

Zacznijmy od wyglądu. Tak naprawdę różnice pomiędzy S5, a S4 są znikome. Mamy inny kolor rury, inne kolory elementów dodatkowych. W S4 są niebieskie, natomiast w S5 są stylowe, złote. Oczywiście, nie ujmując S4 Detect. Dół to oczywiście wymienne końcówki, później mamy solidnie wykonaną rurę, by finalnie „dotrzeć” na samą górę, a więc do właściwego odkurzacza z pojemnikiem na kurz, baterią i sterowania urządzeniem.

Odkurzacz pionowy MOVA S5 Sense.

Co z jakością wykonania? Raczej nikogo nie zaskoczę tym, że MOVA S5 Sense jest równie dobrze wykonana, jak chwalony wcześniej model S4 Detect. W obu przypadkach mamy bardzo dobrej jakości materiały, świetne spasowanie poszczególnych elementów i zdecydowanie od pierwszego użycia czułem, że mam do czynienia z produktem, muszę to napisać – śmiało aspirującym do półki premium. Wcale nie przesadzam – to bardzo solidnie wykonane urządzenia. Fakt, co mogę powiedzieć po kilku tygodniach użytkowania. Pełna zgoda, jednak patrząc na doświadczenie z wieloma różnymi odkurzaczami stwierdzam śmiało – nie powinieneś mieć żadnych problemów nawet podczas bardzo intensywnego i długiego użytkowania.

Odkurzacz pionowy MOVA S5 Sense.

Jak sprawdzają się odkurzacze pionowe MOVA?

Czas na najważniejszy element tego artykułu. Musimy przecież sprawdzić jak radzą sobie podczas codziennego użytkowania oba modele. Czym byłaby dobra jakość wykonania czy praktyczny design, kiedy nie moglibyśmy cieszyć się odpowiednią wydajnością, prawda? Oczywiście, w tym przypadku również podzielimy wnioski – zaczniemy od tańszego modelu, a więc MOVA S4 Detect, następnie przejdziemy do MOVA S5 Sense, który jest nieco droższy, ale i posiada mocniejszy silnik. Dodam tylko, że oprócz samej mocy obu odkurzaczy pionowych, sprawdzam ich „komfort użytkowania”. Nikt nie chciałby przez godzinę sprzątać podłóg w niezbyt przyjemnych warunkach, prawda?

Test MOVA S4 Detect

Zacznijmy od tego, że MOVA S4 Detect to bardzo mocny odkurzacz. Skutecznie wciąga każdy, nawet najdrobniejszy brud. Szczególnie podoba mi się ta „łamana” w dwóch miejscach nakładka, dzięki której z łatwością dostaniemy się pod meble bez „gimnastyki”. Plusem jest również wygoda odkurzania. Sprzęt jest bardzo dobrze wyważony. To sprawia, że faktycznie przez długi czas możemy z nim pracować bez obawy o to, że będzie nas boleć ręka. Jeśli chodzi o końcówki, ich zamiana jest bardzo łatwa, dzięki czemu sprawnie zmienimy np. tą, którą odkurzamy panele na końcówkę do dywanów. Swoją drogą, przy jednej z końcówek mamy specjalny gadżet w postaci oświetlenia, które doświetla ciemne miejsca. Efekt? Widzisz dosłownie najmniejszy paproch na podłodze, przez co praktycznie co chwile będziesz chciał odkurzać.

Dobrze wypada również kwestia eksploatacji. Łatwo opróżniamy pojemnik na kurz, wymiana filtra również jest banalnie prosta. Podobnie jak czyszczenie poszczególnych elementów. Dzięki dbaniu o sprzęt możemy cieszyć się nim przez długi czas.

Odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect.

MOVA S5 Sense

Oba odkurzacze pionowe są do siebie bardzo podobne. Mam tu na myśli kwestię wizualną, a także akcesoria, które otrzymujemy w zestawie. To oznacza, że komfort użytkowania obu również będzie zbliżony. Czy tak jest? Oczywiście. Fakt, S5 Sense jest nieznacznie cięższy od S4 Detect, jednak szczerze mówiąc, ja nie odczułem tej różnicy. Odczułem natomiast siłę ssania. Już S4 był naprawdę mocny, ale dopiero uruchamiając S5 Sense w trybie najmocniejszym pokazało mi, na co strać odkurzacz MOVA.

To nie oznacza, że drugi z prezentowanych modeli jest słabszy – co to, to nie. Chodzi mi tylko o to, że faktycznie 570 W w MOVA S5 Sense jest odczuwalne i odkurzacz wręcz „wyrywa” wszystkie nieczystości, które znajdują się na podłodze. Niezależnie, czy mówimy teraz o dywanie, o płytkach czy o panelach.

Odkurzacz pionowy MOVA S5 Sense.

Test MOVA S4 Detect i MOVA S5 Sense. Który odkurzacz pionowy bym wybrał?

Wiele odkurzaczy pionowych przetestowaliśmy w naszej redakcji. Mam na myśli zarówno te tańsze modele, jak i droższe. Co mogę powiedzieć na temat przetestowanych urządzeń marki MOVA? Po raz kolejny urządzenia tej firmy udowodniły mi, że solidna jakość idzie w parze z dobrą ceną. Mam tu na myśli zarówno wykonanie, jak i pracę obu odkurzaczy. Przeczuwałem, że będą to bardzo dobre urządzenia i nie zawiodłem się. Każdy z nich cechował się najwyższą klasą pod wieloma aspektami.

Który model bym wybrał? Szczerze – oba są dobre. Oba się sprawdzą w warunkach domowych. Odkurzysz skutecznie dywan w salonie, płytki w łazience i całe wnętrze samochodu. Wszystko sprowadza się oczywiście do budżetu, jakim dysponujesz. Jeśli możesz sobie pozwolić na droższy – weź S5 Sense. Szczególnie, że został wyposażony w inteligentne wykrywanie kurzu, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moc do danych potrzeb. Jeśli jednak nie masz takiej gotówki, celuj w MOVA S4 Detect. W obu przypadkach będziesz zadowolony. Przynajmniej ja lubiłem używać zarówno pierwszego, jak i drugiego z prezentowanych modeli podczas testów.

