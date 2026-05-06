Rally The Girard 13 czerwca 2026. Escape room na kołach

Są takie weekendy, których nie chce się spędzać w galerii handlowej, przy grillu bez ambicji albo w kolejnym miejscu, które wygląda jak kopia wszystkiego, co już widziałeś. Czasem wystarczy samochód, dobra trasa, sensowna ekipa i powód, żeby ruszyć się z miasta. Rally The Girard ma właśnie taki charakter: nie obiecuje sportowej spiny, ścigania na setne sekundy ani udawania Dakaru na publicznych drogach.

Rally The Girard – start 13 czerwca 2026

To ma być rajd turystyczny z fabułą, czyli coś pomiędzy motoryzacyjną grą terenową, miejskim escape roomem i weekendowym wypadem dla ludzi, którzy lubią prowadzić, myśleć i odkrywać miejsca z charakterem. Żyrardów nie jest tu przypadkowym tłem, tylko częścią scenariusza. Industrialna cegła, historia Filipa de Girarda, roadbook, zagadki i około 50–60 załóg mają stworzyć wydarzenie, które bardziej przypomina dobrze napisane doświadczenie niż klasyczny rajd z pieczątkami na punktach kontrolnych.

Rally The Girard to nie rajd dla ludzi z ciężką nogą

W Polsce słowo „rajd” bywa nadużywane. Czasem oznacza sport, czasem spotkanie klubowe, czasem spokojną przejażdżkę z nalepką na drzwiach. Rally The Girard idzie w inną stronę. To turystyczny rajd samochodowy z fabułą, więc nie chodzi tu o brutalne tempo, cięcie zakrętów i walkę o wynik na odcinkach specjalnych. Chodzi o przejazd według roadbooka, rozwiązywanie zagadek i wejście w historię miasta, które ma własny, bardzo konkretny charakter.

To może być największa siła tego wydarzenia. Nie każdy właściciel ciekawego samochodu chce traktować weekend jak próbę sportową. Wielu chce po prostu wyciągnąć auto z garażu, pojechać w miejsce z klimatem, spotkać podobnych ludzi i wrócić z czymś więcej niż zdjęciem na Instagramie. Rally The Girard daje pretekst do jazdy, ale dokłada do niej fabułę. To ważne, bo samochód w takim formacie nie jest tylko środkiem transportu. Staje się częścią sceny.

Organizatorzy opisują wydarzenie jako „escape room na kółkach” i tym razem to określenie ma sens. Załogi mają nie tylko przemieszczać się pomiędzy punktami, ale również odkrywać wskazówki, łączyć fragmenty historii i rozwiązywać zadania rozrzucone po mieście oraz regionie. W tle pojawia się Filip de Girard, czyli postać nierozerwalnie związana z historią Żyrardowa. Uczestnicy ruszą tropem ukrytego przed laty wynalazku, a każdy etap ma być częścią większej opowieści.

Żyrardów ma tu grać pierwszoplanową rolę

Najlepsze wydarzenia motoryzacyjne nie dzieją się w próżni. Potrzebują miejsca, które ma własną temperaturę. Żyrardów nadaje się do tego wyjątkowo dobrze, bo to miasto z industrialną duszą, czerwoną cegłą, fabryczną historią i architekturą, której nie trzeba sztucznie dekorować, żeby wyglądała filmowo. Dawna zabudowa przemysłowa nie będzie tu tłem do zdjęć, ale częścią gry.

To duża różnica. W typowym rajdzie turystycznym miasto bywa punktem startu, metą albo logistyczną koniecznością. W Rally The Girard ma być elementem scenariusza. Uczestnicy będą odkrywać przestrzeń, w której historia przemysłu, lokalne instytucje i fabuła wydarzenia mają działać razem. To format, który może dobrze trafić do ludzi zmęczonych przewidywalnymi eventami. Zwłaszcza do tych, którzy lubią samochody, ale nie chcą całego dnia spędzać na staniu obok maski i rozmowie o felgach.

W rajdzie ma wziąć udział około 120 uczestników, czyli 50–60 załóg. To rozsądna skala. Wystarczająco duża, żeby czuć atmosferę wydarzenia, ale nie tak masowa, żeby zgubić charakter i zamienić wszystko w kolejkę do punktu kontrolnego. Współorganizatorami są Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie oraz Centrum Kultury w Żyrardowie, a wydarzenie objęto patronatem Polskiego Związku Motorowego.

Gosia Rdest i autorski projekt z motorsportowym DNA

Za Rally The Girard stoi Gosia Rdest, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci kobiecego motorsportu w Polsce. To ważny szczegół, bo ten projekt nie wygląda jak przypadkowy event dopisany do kalendarza miasta. Rdest ma za sobą starty między innymi w Formule 4, Audi Sport TT Cup, ADAC TCR Germany, GT4 European Series, W Series i Alpine Europa Elf Cup. Ma też na koncie sukcesy w wyścigach długodystansowych, w tym dwa klasowe zwycięstwa w 24H Dubai.

Taki życiorys daje wiarygodność, ale ciekawsze jest coś innego. Rally The Girard nie próbuje kopiować torowego motorsportu. Nie udaje profesjonalnej rywalizacji dla amatorów. To bardziej przeniesienie motoryzacyjnego myślenia o trasie, skupieniu, załodze i precyzji do formatu, który można przeżyć bez kombinezonu, homologacji i lawety serwisowej.

Dla uczestnika oznacza to mniejszą barierę wejścia. Nie potrzebujesz rajdówki, klatki bezpieczeństwa ani licencji. Potrzebujesz auta, załogi i chęci wejścia w grę. Oczywiście dobrze, jeśli samochód ma charakter, bo przy takim wydarzeniu maszyna jest częścią stylu. Ale równie istotne będzie to, jak szybko połączysz fakty, zauważysz detal i odczytasz wskazówkę.

Cena, pakiet startowy i konkrety

Rally The Girard odbędzie się 13 czerwca 2026 roku w Żyrardowie. Oficjalna strona rejestracji opisuje wydarzenie jako turystyczny rajd samochodowy z fabułą. W pakiecie startowym uczestnik otrzymuje udział w rajdzie, roadbook oraz instruktażowe materiały wideo. Po zakończeniu przewidziano obiad w historycznym Pałacyku Tyrolskim, live cooking oraz atrakcje w restauracji The Spirit. Rajd ma być realizowany w pełnej stylizacji historycznej, z udziałem scenografii oraz aktorów.

Cena pakietu startowego według dostępnych materiałów wydarzenia wygląda następująco: I pula do 27 maja kosztuje 400 zł, II pula do 7 czerwca kosztuje 500 zł. W otwartych wynikach widoczna jest także wzmianka o III puli, ale bez pełnej, jednoznacznie potwierdzonej ceny, więc nie ma sensu jej dopowiadać na siłę.

To nie jest kwota z kosmosu, zwłaszcza jeśli spojrzeć na format. Za te pieniądze uczestnik dostaje nie tylko przejazd, ale również przygotowaną trasę, roadbook, fabułę, obsługę, elementy aktorskie, historyczną stylizację i finał gastronomiczny. Ostateczna wartość będzie oczywiście zależeć od jakości realizacji, ale sam pomysł ma więcej ambicji niż większość weekendowych imprez motoryzacyjnych, które kończą się na parkingu, kawie i paru zdjęciach z drona.

Dla kogo jest Rally The Girard?

To nie jest wydarzenie dla człowieka, który chce tylko przyjechać, zaparkować, otworzyć maskę i czekać na podziw. Rally The Girard bardziej pasuje do tych, którzy lubią jeździć, ale mają też cierpliwość do detalu. Do ludzi, którzy potrafią potraktować samochód jako narzędzie doświadczenia, nie tylko przedmiot do polerowania. Do par, znajomych, rodzin i małych ekip, które chcą zrobić coś ciekawszego niż standardowy weekendowy wypad.

Najlepiej odnajdą się tu kierowcy, którzy lubią klimat youngtimerów, klasyków, aut z duszą, ale nie jest powiedziane, że wydarzenie zamyka się na jedną grupę. Rajd turystyczny z fabułą działa wtedy, kiedy uczestnicy wchodzą w konwencję. Możesz mieć mocne coupe, rodzinne kombi albo klasyczne cabrio. Ważniejsze będzie to, czy chcesz dać się wciągnąć w historię.

I właśnie dlatego Rally The Girard ma potencjał. Bo nie sprzedaje samego przejazdu. Sprzedaje dzień, który może mieć strukturę, tempo i wspomnienie. A w świecie, w którym wiele wydarzeń motoryzacyjnych wygląda podobnie, to już całkiem dużo.

Żyrardów, samochód i historia zamiast nudnej soboty

Rally The Girard może być jednym z tych wydarzeń, które dobrze pokazują, w którą stronę idzie część współczesnej motoryzacji. Coraz mniej chodzi o samą prędkość. Coraz bardziej o doświadczenie. O trasę, miejsce, ludzi, styl i powód, żeby w ogóle wsiąść do auta.

Jasne, są kierowcy, którzy zawsze wybiorą tor, track day albo klasyczny rajd sportowy. I dobrze. Ale jest też duża grupa ludzi, którzy chcą przeżyć z samochodem coś mniej oczywistego. Bez presji wyniku, bez udawania zawodowca, za to z dobrą opowieścią i sensowną oprawą.

13 czerwca Żyrardów może stać się sceną właśnie dla takiego motoryzacyjnego dnia. Z cegłą w tle, roadbookiem w ręku, zagadkami po drodze i samochodem, który wreszcie dostaje coś więcej niż kolejne kilometry do marketu. Rally The Girard nie musi być największym wydarzeniem sezonu, żeby być jednym z ciekawszych. Czasem wystarczy dobry pomysł, dobrze dobrane miejsce i ludzie, którym jeszcze chce się robić rzeczy z charakterem.

