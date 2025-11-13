Stało się! Po miesiącach zapowiedzi i spekulacji Audi wreszcie pokazało światu swój pierwszy bolid F1 – R26 Concept. Niemcy nie tylko wchodzą do królowej motorsportu, ale robią to w swoim stylu: z klasą, precyzją i solidną dawką historii w tle.
Marka zaprezentowała swoje najnowsze dzieło, które wzbudza gigantyczne zainteresowanie wśród fanów formuły. Zobacz pojazd, którym marka chce zdobyć podium. Podczas prezentacji prezes Audi AG, nie krył emocji:
To kolejny rozdział w procesie odnowy marki. Formuła 1 stanie się dla nas katalizatorem zmian – symbolem prędkości, odwagi i innowacyjnego myślenia.Gernot Döllner, prezes Audi AG.
I trudno się z nim nie zgodzić, bo R26 Concept to nie tylko pokaz siły, ale też manifest ambicji.
Historia i nowoczesność w jednym
Patrząc na malowanie, widać, że Audi nie zapomniało o swoich korzeniach. Inspiracją były kultowe maszyny – Auto Union Type C i Audi 200 Quattro Trans Am. Dominują tu tytanowe szarości, czerń włókna węglowego i akcenty czerwieni, które nadają bolidowi drapieżny, a zarazem elegancki charakter.
Na razie to tylko zapowiedź – finalna wersja Audi R26 pojawi się na początku przyszłego roku, a w projekcie maczają palce m.in. adidas, bp i Revolut. Można więc śmiało zakładać, że „gołego” auta na premierze nie zobaczymy.
Cel? Mistrzostwo do 2030 roku
Audi podchodzi do sprawy z pokorą, ale plan ma konkretny. Jak zaznaczył Döllner, zespół nie oczekuje cudów w pierwszym sezonie – sukces wymaga czasu, konsekwencji i pokory. Celem jest jednak jasny: mistrzowski tytuł do 2030 roku.
Pod maską znajdzie się 1,6-litrowa jednostka V6 zasilana syntetycznym paliwem o neutralnym bilansie CO₂ – zgodnie z nowymi regulacjami F1. Co ważne, cały napęd powstaje w Niemczech, w ośrodku Audi w Neuburgu nad Dunajem.
Audi F1 R26 Concept, czyli ekipa marzeń i nowy rozdział w historii
Audi nie wchodzi do F1 od zera – przejęło Sauber Group, tworząc tym samym Audi F1 Team. Na czele projektu staną znane nazwiska:
- Mattia Binotto, były szef Ferrari,
- Jonathan Wheatley, wcześniej związany z Red Bullem i Benettonem.
Za kierownicą zasiądą Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto, a pierwszy wyścig z udziałem nowego bolidu zobaczymy już 6 marca 2026 roku w Australii.
Audi nie ukrywa, że chce zrobić w F1 coś więcej niż tylko „zaznaczyć obecność”. R26 Concept to dopiero początek, ale już teraz widać, że niemiecka marka podchodzi do tematu z rozmachem i wizją. Jeśli reszta pójdzie zgodnie z planem – szykuje się naprawdę ekscytujący rozdział w historii Formuły 1.
Sprawdź szczegóły na stronie Audi Polska. Zerknij również na potwierdzenie plotek sprzed kilku lat: Audi kupiło udziały w zespole F1.