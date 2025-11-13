Stało się! Po miesiącach zapowiedzi i spekulacji Audi wreszcie pokazało światu swój pierwszy bolid F1 – R26 Concept. Niemcy nie tylko wchodzą do królowej motorsportu, ale robią to w swoim stylu: z klasą, precyzją i solidną dawką historii w tle.

Audi F1 R26 Concept.

Marka zaprezentowała swoje najnowsze dzieło, które wzbudza gigantyczne zainteresowanie wśród fanów formuły. Zobacz pojazd, którym marka chce zdobyć podium. Podczas prezentacji prezes Audi AG, nie krył emocji:

To kolejny rozdział w procesie odnowy marki. Formuła 1 stanie się dla nas katalizatorem zmian – symbolem prędkości, odwagi i innowacyjnego myślenia. Gernot Döllner, prezes Audi AG.

I trudno się z nim nie zgodzić, bo R26 Concept to nie tylko pokaz siły, ale też manifest ambicji.

Historia i nowoczesność w jednym

Patrząc na malowanie, widać, że Audi nie zapomniało o swoich korzeniach. Inspiracją były kultowe maszyny – Auto Union Type C i Audi 200 Quattro Trans Am. Dominują tu tytanowe szarości, czerń włókna węglowego i akcenty czerwieni, które nadają bolidowi drapieżny, a zarazem elegancki charakter.

Na razie to tylko zapowiedź – finalna wersja Audi R26 pojawi się na początku przyszłego roku, a w projekcie maczają palce m.in. adidas, bp i Revolut. Można więc śmiało zakładać, że „gołego” auta na premierze nie zobaczymy.

Cel? Mistrzostwo do 2030 roku

Audi podchodzi do sprawy z pokorą, ale plan ma konkretny. Jak zaznaczył Döllner, zespół nie oczekuje cudów w pierwszym sezonie – sukces wymaga czasu, konsekwencji i pokory. Celem jest jednak jasny: mistrzowski tytuł do 2030 roku.

Pod maską znajdzie się 1,6-litrowa jednostka V6 zasilana syntetycznym paliwem o neutralnym bilansie CO₂ – zgodnie z nowymi regulacjami F1. Co ważne, cały napęd powstaje w Niemczech, w ośrodku Audi w Neuburgu nad Dunajem.

Audi F1 R26 Concept, czyli ekipa marzeń i nowy rozdział w historii

Audi nie wchodzi do F1 od zera – przejęło Sauber Group, tworząc tym samym Audi F1 Team. Na czele projektu staną znane nazwiska:

Mattia Binotto , były szef Ferrari,

, były szef Ferrari, Jonathan Wheatley, wcześniej związany z Red Bullem i Benettonem.

Za kierownicą zasiądą Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto, a pierwszy wyścig z udziałem nowego bolidu zobaczymy już 6 marca 2026 roku w Australii.

Audi nie ukrywa, że chce zrobić w F1 coś więcej niż tylko „zaznaczyć obecność”. R26 Concept to dopiero początek, ale już teraz widać, że niemiecka marka podchodzi do tematu z rozmachem i wizją. Jeśli reszta pójdzie zgodnie z planem – szykuje się naprawdę ekscytujący rozdział w historii Formuły 1.

Sprawdź szczegóły na stronie Audi Polska. Zerknij również na potwierdzenie plotek sprzed kilku lat: Audi kupiło udziały w zespole F1.