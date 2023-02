Audi kupiło udziały w zespole F1. Spekulacje potwierdzone.

Audi mówi dzień dobry, a Alfa Romeo do widzenia

Oficjalnie zespół Sauber potwierdził, że Audi zakupiło udziały w zespole, a więc plotki krążące od miesięcy się potwierdziły.

Audi mówi dzień dobry, a Alfa Romeo do widzenia

Nie wiadomo jaki procent dokładnie Audi zakupiło w grupie Sauber, ale dowiedzieliśmy się, że przejęli oni pakiet mniejszościowy w styczniu 2023 roku. W połowie ubiegłego roku mówiło się o możliwości przejęciu nawet 75% udziałów. Jak było w praktyce, tego nie wiemy. Tym samym otwierają się drogi na planowane na rok 2026 dołączenie do Formuły 1.

Sauber Group cieszy się, że może ogłosić iż zgodnie z planami przedstawionymi w październiku ubiegłego roku, Audi przejęło mniejszościowy pakiet udziałów w Sauber Group w styczniu 2023 roku. To ważny kamień milowy na drodze Audi do wejścia do Formuły 1, zaplanowanego na 2026 rok, a którego Sauber będzie strategicznym partnerem