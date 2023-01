Wczoraj wieczorem pojawiły się informacje o tym, że PKN Orlen nie przedłuża umowy z Alfa Romeo F1 Team, jednak nie odchodzi z Formuły 1. Teraz już wszystko wiemy – polski koncern naftowy, PKN Orlen sponsorem Scuderia AlphaTauri.

Kubica odchodzi z Formuły 1. Orlen zostaje!

Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy dwie informacje na temat polskich akcentów w Formule 1. Robert Kubica postanowił oficjalnie zakończyć karierę w F1. Jeszcze wczoraj informowaliśmy, że jego były menadżer został przedstawicielem Alfa Romeo F1 Team, co mogło zwiększyć szansę powrotu Polaka na fotel kierowcy. Niestety, krakowianin postanowił odejść z włoskiej stajni i skupić się na wyścigach długodystansowych.

Przeczytaj także: Powrót Kubicy realny? Były współpracownik Polaka “szefem” Alfy Romeo!

To jednak nie oznacza, że w F1 zbraknie polskich akcentów. Co prawda PKN Orlen ogłosił, że nie przedłuża kontraktu sponsorskiego z Alfa Romeo F1 Team, jednak jednocześnie dano do zrozumienia, że polski koncern naftowy pozostanie w królowej motosportu. Teraz już wszystko wiemy – PKN Orlen sponsorem Scuderia AlphaTauri!

Kontrakt pomiędzy stajnią a polskim koncernem naftowym jest kilkuletni.

Scuderia AlphaTauri, wcześniej Scuderia Toro Roso, to młodsza siostra RedBull Racing, i to właśnie tej stajni sponsorem będzie polski koncern naftowy. PKN Orlen sponsorem Scuderia AlphaTauri będzie przez kilka lat, jednak dokładna długość kontraktu nie została ujawniona.

Nie ma się co dziwić, że PKN Orlen dążył do tego, aby pozostać w Formule 1. Jest to idealne miejsce do działań marketingowych polskiego koncernu naftowego, dzięki czemu będzie mógł on budować międzynarodową markę. Logotypy Orlen zostaną umieszczone na kilku strategicznych miejscach bolidu stajni Scuderia AlphaTauri – na tylnym skrzydle, nosie bolidu oraz obręczy halo.

PKN Orlen sponsorem Scuderia AlphaTauri!

Źródło: Scuderia AlphaTauri