Nowe roboty sprzątające Dreame. Czysty dom bez wymówek

Nie każdy facet marzy o robocie sprzątającym, ale prawie każdy zna ten moment, kiedy mieszkanie zaczyna przegrywać z kalendarzem. Praca, trening, dzieci, pies, szybki wyjazd, goście w piątek wieczorem i nagle okazuje się, że podłoga żyje własnym życiem. Dreame wchodzi tu z trzema nowymi modelami: Matrix10 Pro, L50 Ultra AE i D30 Ultra, czyli sprzętami dla ludzi, którzy nie chcą już organizować tygodnia wokół odkurzacza.

Nowe roboty sprzątające marki Dreame.

Najmocniejszy z nich potrafi sam wymieniać pady mopujące, drugi bierze na cel sierść i długie włosy, trzeci ma dać solidną autonomię w rozsądnej cenie. Brzmi jak kolejny domowy gadżet, ale specyfikacja pokazuje, że te urządzenia są coraz bliżej prawdziwej obsługi mieszkania, a nie tylko przejazdu po środku salonu. I właśnie dlatego warto spojrzeć na nie nie jak na zabawkę smart home, ale jak na zakup, który realnie może odzyskać dla ciebie czas.

Robot sprzątający ma robić robotę, nie robić wrażenie

Rynek robotów sprzątających dojrzał. Kiedyś wystarczyło, że urządzenie samo ruszało po mieszkaniu, odbijało się od nóg krzesła i wracało do bazy. Dziś to za mało. Dobry robot ma rozumieć przestrzeń, rozpoznawać dywany, nie wciągać kabli, nie rozmazywać błota po kuchni i nie wymagać codziennego ratowania szczotki z kłębu włosów. Ma być mniej widoczny niż tradycyjny odkurzacz, ale skuteczniejszy niż człowiek, któremu zwykle nie chce się odsuwać krzeseł.

Dreame dobrze czyta ten moment. Matrix10 Pro, L50 Ultra AE i D30 Ultra nie są trzema wariantami tego samego urządzenia z inną nazwą. To raczej trzy odpowiedzi na trzy różne mieszkania. Jedno potrzebuje maksymalnej automatyzacji. Drugie walczy z sierścią, włosami i dywanami. Trzecie wymaga rozsądnego sprzętu za pieniądze, które nie bolą tak mocno jak flagowiec. I to jest sensowna strategia, bo nie każdy dom potrzebuje robota za cztery tysiące złotych. Ale każdy dom potrzebuje sprzętu dobranego do realnego problemu.

Najgorszy zakup w smart home to taki, który wygląda świetnie na pudełku, a po tygodniu okazuje się, że nie pasuje do twojego życia. Masz psa? Patrzysz na szczotkę i system radzenia sobie z sierścią. Masz dużo twardych podłóg? Interesuje cię mopowanie, temperatura mycia padów i czyszczenie krawędzi. Masz niewielkie mieszkanie i ograniczony budżet? Liczy się cena, siła ssania, automatyczne opróżnianie i to, czy robot nie wymaga opieki po każdym przejeździe.

Dreame Matrix10 Pro. Najwięcej autonomii w pakiecie

Matrix10 Pro to najbardziej zaawansowany z tej trójki i jednocześnie model, który najmocniej pokazuje, gdzie idzie segment premium robotów sprzątających. Jego największym wyróżnikiem jest system automatycznej wymiany padów mopujących wewnątrz stacji dokującej. Robot sam decyduje, czy potrzebuje mopów termicznych do salonu, szorujących do kuchni, czy chłonnych do łazienki. To brzmi jak detal, ale w praktyce może być jedną z najważniejszych funkcji, bo różne pomieszczenia mają różne problemy. Kuchnia nie brudzi się tak samo jak łazienka, a salon nie wymaga tej samej agresji czyszczenia co okolice blatu po gotowaniu.

Drugi konkret to siła ssąca 30 000 Pa. W świecie robotów sprzątających liczby potrafią być marketingowo napompowane, ale tu mówimy o poziomie, który powinien spokojnie poradzić sobie z kurzem, piaskiem, okruchami i codziennym brudem w mieszkaniu, w którym naprawdę się żyje. Do tego dochodzi system dwóch szczotek HyperStream Detangling DuoBrush, zaprojektowany po to, żeby ograniczyć problem splątanych włosów. Kto kiedykolwiek czyścił wałek z długich włosów albo sierści, ten wie, że to nie jest funkcja „miło mieć”. To różnica między sprzętem autonomicznym a kolejnym urządzeniem wymagającym serwisu po każdym większym sprzątaniu.

Stacja dokująca Matrix10 Pro również nie jest tylko ładowarką. Dozuje trzy rodzaje płynów do różnych typów podłóg, myje pady w wodzie o temperaturze 100°C i suszy je gorącym powietrzem. To ważne, bo robot mopujący ma sens tylko wtedy, gdy nie wozi po domu brudnej szmatki. Jeśli pady są czyszczone zbyt słabo, mopowanie szybko zamienia się w rozprowadzanie resztek po podłodze. Matrix10 Pro próbuje rozwiązać ten problem kompleksowo.

Są też funkcje odpowiedzialne za pracę przy ścianach i przeszkodach. Technologia 3DAdapt ma pomagać w precyzyjnym omijaniu obiektów, wysuwane ramię MopExtend RoboSwing dociera do krawędzi, a szczotka boczna SideReach ma zgarniać zabrudzenia z miejsc, które typowe roboty często zostawiają nietknięte. Cena katalogowa Matrix10 Pro wynosi 3999 zł. Do 19 maja 2026 roku można skorzystać z promocji z kuponem rabatowym 200 zł do wykorzystania w sklepie, w którym dokonuje się zakupu.

Dreame L50 Ultra AE. Dla domu z sierścią i włosami

L50 Ultra AE wygląda jak najbardziej sensowny wybór dla tych, którzy nie potrzebują pełnego arsenału Matrix10 Pro, ale mają konkretny, codzienny problem: sierść, długie włosy i zabrudzenia, które wracają szybciej, niż chciałbyś je zauważyć. To bardziej zaawansowana wersja modelu L40 Ultra AE, ustawiona jako solidny robot do autonomicznego sprzątania domu, w którym życie dzieje się intensywnie.

Najważniejsza funkcja to szczotka TriCut. Jej zadaniem jest automatyczne rozcinanie włosów i sierści, żeby nie blokowały się na wałku. W praktyce to może być jeden z najmocniejszych argumentów za tym modelem. Pies, kot, partnerka z długimi włosami, dzieci, dywany — to wszystko potrafi szybko zabić skuteczność zwykłego robota. L50 Ultra AE ma ograniczyć właśnie ten najbardziej irytujący element obsługi.

Siła ssania wynosi 28 000 Pa, więc różnica względem Matrix10 Pro jest niewielka na papierze, ale charakter urządzenia jest inny. Tu centrum uwagi stanowi odporność na trudniejszy domowy bałagan. Robot ma też system MopExtend RoboSwing, który pozwala padom mopującym docierać w okolice krawędzi i narożników. Do tego dochodzi inteligentne zarządzanie dywanami: urządzenie unosi mopy na wysokość 10,5 mm, żeby nie moczyć tekstylnych powierzchni. To szczególnie istotne w mieszkaniach, gdzie twarde podłogi mieszają się z dywanami, chodnikami i matami.

Stacja bazowa ThermoHub myje mopy w temperaturze 100°C, a system AceClean DryBoard ma ograniczać konieczność ręcznego czyszczenia samej stacji. To brzmi mało efektownie, ale właśnie takie rzeczy decydują o codziennym komforcie. Robot sprzątający ma sens wtedy, kiedy nie zamienia jednej czynności w trzy inne. L50 Ultra AE kosztuje katalogowo 2499 zł, a do 19 maja 2026 roku obowiązuje promocja z kuponem 100 zł do wykorzystania w sklepie zakupu.

Dreame D30 Ultra. Rozsądny próg wejścia

D30 Ultra to najtańszy z nowych modeli i prawdopodobnie ten, który zainteresuje największą grupę osób. Nie każdy chce zaczynać przygodę z robotem sprzątającym od sprzętu za 4000 zł. D30 Ultra kosztuje 1699 zł i ma udowodnić, że niższa cena nie musi oznaczać urządzenia z poprzedniej epoki.

Na papierze wygląda mocno. Siła ssania 25 000 Pa nadal jest wysoka, szczególnie jak na robot pozycjonowany jako bardziej przystępny cenowo. Do tego dochodzi MopExtend RoboSwing, czyli wysuwanie mopów do krawędzi mebli i ścian. To ważne, bo tańsze roboty często sprzątają dobrze tylko tam, gdzie mają łatwy dostęp. Środek pokoju wygląda po nich przyzwoicie, ale listwy, narożniki i okolice mebli zostają dla człowieka. D30 Ultra ma przynajmniej próbować tego uniknąć.

Model ma też ultradźwiękowe czujniki do rozpoznawania dywanów oraz automatyczne unoszenie mopów. W praktyce oznacza to, że robot nie powinien bezmyślnie wjeżdżać mokrymi padami na dywan. Stacja PowerDock zapewnia do 100 dni bezobsługowego odkurzania, a także samodzielnie czyści i suszy mopy po cyklu pracy. To właśnie stacja robi dziś największą różnicę między robotem „czasem użytecznym” a robotem, który faktycznie może przejąć codzienny obowiązek.

D30 Ultra może być dobrym wyborem dla mieszkania, dla zapracowanej osoby, dla studenta albo dla kogoś, kto chce sprawdzić zaawansowany robot sprzątający bez wchodzenia w najwyższą półkę. Nie ma najbardziej rozbudowanej automatyki Matrix10 Pro ani specjalizacji L50 Ultra AE w walce z włosami, ale ma mocną specyfikację bazową i cenę, która wygląda rozsądnie.

Który model Dreame wybrać?

Najprościej: Dreame Matrix10 Pro jest dla tych, którzy chcą maksymalnej wygody i bardziej zaawansowanej automatyzacji mopowania. To sprzęt do mieszkania albo domu, w którym robot ma nie tylko odkurzyć, ale też inteligentnie dobrać sposób mycia podłogi do pomieszczenia. Jeżeli masz większą przestrzeń, różne typy podłóg i chcesz ograniczyć ręczną obsługę do minimum, to właśnie ten model wygląda najbardziej kompletnie.

Dreame L50 Ultra AE jest dla ludzi, którzy mają zwierzęta, długie włosy w domu albo po prostu wiedzą, że standardowa szczotka szybko polegnie. TriCut, 28 000 Pa, unoszenie mopów i stacja z myciem w 100°C tworzą zestaw nastawiony na realny domowy chaos, a nie katalogowy apartament bez okruchów.

Dreame D30 Ultra to wybór pragmatyczny. Najtańszy, ale wcale nie biedny. Za 1699 zł dostajesz wysoką siłę ssania, mopowanie przy krawędziach, rozpoznawanie dywanów i stację, która ma zapewnić do 100 dni bezobsługowego odkurzania. Dla wielu osób to może być najbardziej racjonalny zakup z całej trójki, bo nie każdy potrzebuje pełnej automatyki z wyższych modeli.

Cena kontra czas. Tu zaczyna się prawdziwa kalkulacja

Robot sprzątający zawsze kosztuje więcej, niż chciałbyś wydać na sprzątanie. Ale to źle postawione pytanie. Nie płacisz tylko za czystsze podłogi. Płacisz za to, że nie musisz o nich myśleć codziennie. Za to, że mieszkanie jest ogarnięte zanim wrócisz z pracy. Za to, że sierść nie zbiera się w narożnikach, a kuchnia po tygodniu nie wygląda jak po małej wojnie.

W tym sensie nowe roboty sprzątające Dreame są ciekawie ustawione. Matrix10 Pro za 3999 zł to wybór premium, L50 Ultra AE za 2499 zł celuje w trudniejsze domy ze zwierzętami i włosami, a D30 Ultra za 1699 zł daje mocny zestaw funkcji w niższym budżecie. Do 19 maja 2026 roku dwa droższe modele mają dodatkowo ofertę premierową z kuponami: 200 zł dla Matrix10 Pro i 100 zł dla L50 Ultra AE.

Czy warto? Jeżeli sprzątasz raz w tygodniu i lubisz mieć pełną kontrolę nad wszystkim, pewnie nadal wygrasz tradycyjnym odkurzaczem. Jeżeli jednak chcesz, żeby dom sam trzymał poziom między większymi porządkami, robot zaczyna mieć coraz więcej sensu. Szczególnie taki, który nie tylko jeździ, ale też sam czyści mopy, suszy je, unosi na dywanach i próbuje dotrzeć do krawędzi.

Dreame nie sprzedaje tu rewolucji w stylu „już nigdy nie dotkniesz sprzątania”. Takie obietnice są dobre na banery, nie do normalnego życia. Ale te trzy modele pokazują coś ważniejszego: robot sprzątający przestaje być dodatkiem dla leniwych, a staje się częścią dobrze ustawionego domu. Takiego, w którym technologia nie ma błyszczeć dla samego błyszczenia. Ma robić swoje i zejść ci z drogi.

Gdzie kupić nowe roboty sprzątające Dreame?

Oczywiście, wybór jest szeroki. Możesz to zrobić za pośrednictwem strony producenta. Jest też opcja udania się do jednego z elektromarketów.

