Kiedy słyszysz „kieszonkowa suszarka”, pewnie wyobrażasz sobie mały hotelowy sprzęt, który ledwo dmucha i przypala końcówki włosów. Tymczasem marka Dreame udowadnia, że kompaktowy rozmiar może iść w parze z ogromną mocą. Ich nowy model Dreame Pocket Ultra to prawdziwy hit w świecie pielęgnacji włosów – lekki, składany i tak wydajny, że z powodzeniem zastąpi profesjonalne urządzenie z salonu fryzjerskiego.

Dreame Pocket Ultra

Mała, ale z charakterem

Pocket Ultra waży zaledwie 290 gramów i ma 50 mm średnicy, a mimo to potrafi zdziałać cuda. W środku pracuje silnik o mocy 1500 W, który rozpędza się do 110 tysięcy obrotów na minutę. To przekłada się na błyskawiczne suszenie – krótkie włosy można wysuszyć w niecałą minutę.

Urządzenie generuje potężny przepływ powietrza na poziomie 70 m/s, ale nie robi przy tym hałasu. Dzięki 6-stopniowemu systemowi redukcji szumów suszarka działa poniżej 60 dB, czyli mniej więcej tak głośno, jak spokojna rozmowa. Można więc z niej korzystać o każdej porze dnia i nocy bez obawy, że obudzimy domowników.

Dreame Pocket Ultra

Suszarka, która pielęgnuje

To nie tylko sprzęt do suszenia – Pocket Ultra jednocześnie pielęgnuje włosy. Zastosowany tu moduł Essence Chamber pozwala na dodanie ulubionego olejku do włosów, który podczas pracy urządzenia rozprowadzany jest delikatnie po pasmach.

Dzięki technologii dyfuzji i emisji powietrza w zoptymalizowanej temperaturze, składniki odżywcze wnikają w strukturę włosa, poprawiając jego nawilżenie i elastyczność. W efekcie włosy nie tylko szybciej schną, ale też stają się gładsze, miękkie i bardziej błyszczące. To rozwiązanie idealne dla osób, które chcą połączyć stylizację z pielęgnacją bez konieczności sięgania po dodatkowe produkty czy zabiegi

Dreame Pocket Ultra

Technologia, która chroni

Dreame Pocket Ultra wyposażono w zaawansowany czujnik NTC, który monitoruje temperaturę aż 300 razy na sekundę. Dzięki temu urządzenie utrzymuje bezpieczne 57°C, chroniąc włosy i skórę głowy przed przegrzaniem. Z kolei technologia jonizacji emituje aż 300 milionów jonów ujemnych na centymetr sześcienny, co skutecznie zapobiega elektryzowaniu i puszeniu się włosów. W praktyce oznacza to, że nawet po intensywnym suszeniu włosy pozostają gładkie i podatne na układanie.

Cztery tryby pracy – pełna kontrola

Pocket Ultra oferuje cztery tryby pracy, które można dopasować do swoich potrzeb:

Suszenie cykliczne – automatycznie dostosowuje temperaturę i siłę nawiewu.

Pielęgnacja włosów – delikatne 57°C dla ochrony i nawilżenia włosów.

Chłodny nawiew – do domykania łusek włosa i utrwalania fryzury.

Szybkie suszenie gorącym powietrzem – dla tych, którzy nie mają czasu czekać.

Każdy tryb został zaprojektowany tak, aby maksymalnie skrócić czas suszenia, jednocześnie dbając o zdrowie włosów.

Profesjonalny efekt w domowym wydaniu

Dreame nie zapomniało o dodatkach. W zestawie znajdziemy nakładkę Unfrizz Nozzle, która prostuje i wygładza włosy, oraz dwie końcówki Curling Barrels, pozwalające tworzyć loki skręcone w lewo i w prawo.

Dzięki temu można osiągnąć idealnie symetryczną fryzurę bez ryzyka, że jeden bok wyjdzie inaczej niż drugi. Nakładki są lekkie i wygodne w użyciu, więc nawet osoby bez doświadczenia poradzą sobie z ich obsługą. Całość uzupełnia pierścień do pielęgnacji olejowej Essence Nozzle, pojemnik na olejek, dedykowany olejek Dreame Boca Essence i etui odporne na wilgoć. Z takim zestawem można śmiało ruszyć w podróż, na siłownię czy w delegację.

Styl w każdym miejscu

Pocket Ultra to urządzenie, które łączy nowoczesną technologię z wygodą użytkowania. Jest składane, więc bez problemu mieści się w torebce czy bagażu podręcznym. Dzięki przemyślanej konstrukcji i eleganckiemu designowi prezentuje się równie dobrze, co działa. To idealne rozwiązanie dla osób, które lubią wyglądać dobrze niezależnie od okoliczności – w pracy, po treningu, czy w podróży. Dreame postawiło na sprzęt, który łączy efektywność, bezpieczeństwo i mobilność w jednym, niewielkim urządzeniu.

Cena i dostępność Dreame Pocket Ultra?

Od 3 października 2025 roku suszarka Dreame Pocket Ultra jest dostępna w Polsce. Jej sugerowana cena katalogowa to 529 zł, jednak w ramach promocji premierowej, trwającej do 17 października, można ją kupić za 499 zł.

Biorąc pod uwagę moc, technologię pielęgnacyjną i zestaw akcesoriów, to atrakcyjna oferta, zwłaszcza że Dreame od lat słynie z urządzeń łączących wysoką jakość z rozsądną ceną.

P.S. sprawdź nasz test MOVA Shine 10.