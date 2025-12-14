Drewniana choinka to hit! Zrobisz ją sam w 2 godziny! Serio!

Jeśli w tym roku masz ochotę odetchnąć od plastikowych ozdób i sypiących się igieł, mamy coś, co totalnie odmieni Twoje świąteczne dekoracje. Drewniana choinka — prosta, stylowa i nie do zdarcia. Będziesz miał satysfakcję, że zrobiłeś ją sam! A do tego: zero odkurzania po igłach i satysfakcja level bohater domu.

Drewniana choinka – jak zrobić ją samemu? Praktyczny poradnik.

To świetna opcja dla wszystkich, którzy lubią dorzucić do świątecznego klimatu coś od siebie. Takie DIY (do it yourself – zrób to sam) nie tylko robi efekt „wow”, ale też daje poczucie, że te święta są naprawdę… Twoje. No i bonus — jeśli wykorzystasz lokalne drewno albo materiały z odzysku, klimat zyskuje nie tylko Twój salon, ale też planeta.

Co będzie Ci potrzebne?

Na szczęście niewiele — głównie dobre chęci i kilka stabilnych narzędzi.

Materiały:

Pieniek ok. 25 cm (średnica ok. 20 cm)

30–35 gałązek o różnej długości (średnica 2–2,5 cm)

Narzędzia:

Pilarka akumulatorowa (np. STIHL MSA 70 C-B)

Sekator lub przecinarka akumulatorowa STIHL GTA 30

Pręt gwintowany M10 (1 m)

Miara, marker, wkrętarka z wiertłem 10 mm

2 zaciski

+ obowiązkowo: odzież ochronna. Bo DIY DIY-em, ale palce są tylko jedne.

Sprzęt ma znaczenie

Tu naprawdę warto postawić na narzędzia, które ułatwiają robotę, zamiast generować frustrację.

MSA 70 — lekka, akumulatorowa pilarka, idealna do cięcia gałęzi i prac przydomowych. Ciszej, czyściej, precyzyjniej.

— lekka, akumulatorowa pilarka, idealna do cięcia gałęzi i prac przydomowych. Ciszej, czyściej, precyzyjniej. GTA 30 — mała, poręczna przecinarka, która robi robotę w warsztacie i ogrodzie. Cięcie grubych gałęzi? Materiałów budowlanych? Żaden problem.

Gdy masz już wszystko, można zaczynać.

Krok po kroku: Twoja drewniana choinka

W kolejnych częściach tego artykułu poznasz wszystkie kroki, by stworzyć swoją, własnoręcznie przygotowaną choinkę. Oczywiście, sprzęt też jest potrzebny, bo pójdzie Ci sprawniej. Zerknij, co musisz zrobić i w jakiej kolejności.

1. Przygotuj podstawę

Przytnij pieniek do ok. 25 cm. Liczy się równe cięcie — dzięki temu drzewko później będzie stało stabilnie, a nie jak po intensywnym karuzelowym szaleństwie.

Drewniana choinka – jak zrobić ją samemu? Praktyczny poradnik.

2. Wywierć otwór na pręt

Na środku pieńka zrób otwór 10 mm na pręt gwintowany. Minimum 5 cm głębokości — stabilność przede wszystkim.

Drewniana choinka – jak zrobić ją samemu? Praktyczny poradnik.

3. Ustal długości gałęzi

Zacznij od kilku najkrótszych (ok. 10 cm), a kolejne wydłużaj o 5 cm. To zapewni idealne, równomierne rozłożenie.

Drewniana choinka – jak zrobić ją samemu? Praktyczny poradnik.

4. Przytnij gałązki

Zamocuj je zaciskami do blatu i potnij przecinarką na odmierzone długości.

Drewniana choinka – jak zrobić ją samemu? Praktyczny poradnik.

5. Wywierć otwory w gałązkach

Po środku każdej — również na średnicę pręta.

Drewniana choinka – jak zrobić ją samemu? Praktyczny poradnik.

6. Osadź pręt w podstawie

Włóż go w otwór i lekko dobij młotkiem. Ma siedzieć stabilnie.

Drewniana choinka – jak zrobić ją samemu? Praktyczny poradnik.

7. Złóż choinkę!

Nakładaj gałązki na pręt — od najdłuższych do najkrótszych. Delikatnie obracaj je, by stworzyć trójwymiarową, rozłożystą formę. I voilà — masz wyjątkową, drewnianą choinkę.

Drewniana choinka – jak zrobić ją samemu? Praktyczny poradnik.

Twoja drewniana choinka jest gotowa! A to dopiero początek

Twoja drewniana choinka nie tylko robi klimat, ale też staje się dekoracją na lata. Możesz ją dopasowywać do kolejnych sezonów — ozdobić światełkami, mini bombkami, albo… zostawić na cały rok i zmieniać jej funkcję. Wiosną świetnie prezentują się na niej pisanki, a przez cały rok może służyć jako stojak na drobne dekoracje.

Gotowa drewniana choinka.

Po świętach wystarczy przechować ją w suchym miejscu. Takie DIY to nie tylko fajny efekt, ale też idealna okazja do wspólnej zabawy z rodziną — gwarantowane +10 do nastroju świątecznego. Jeśli masz inne pomysły, śmiało opisz je w komentarzach. Chętnie się im przyjrzymy i kto wie, może stworzymy je u siebie i później pokażemy na łamach naszego magazynu.

