Jak zrobić koziołek do cięcia drewna? Poradnik w 7 krokach!

Przygotowanie drewna opałowego na zimę może być naprawdę satysfakcjonujące — szczególnie gdy robisz to na dobrze zorganizowanym stanowisku pracy. A jednym z najbardziej pomocnych „gadżetów” w takim zadaniu jest… zwykły koziołek do cięcia drewna. Najlepsze jest jednak to, że nie musisz go kupować. Bez problemu zrobisz go sam, i to w wersji składanej, która zmieści się nawet w małym warsztacie.

Gotowy koziołek do cięcia drewna z pilarką STIHL MS162.

Dlaczego warto zrobić koziołek do cięcia drewna samodzielnie?

Po pierwsze: dopasujesz go dokładnie do siebie — swojej wysokości, sposobu pracy i miejsca, którym dysponujesz. Po drugie: zrobisz go solidniej niż większość gotowych, tanich modeli. Po trzecie: to świetny projekt DIY na jedno popołudnie. Ale zanim odpalisz pilarkę, zadbaj o bezpieczeństwo. Rękawice, okulary, spodnie antyprzecięciowe, kask i buty ochronne to obowiązek. Piła łańcuchowa nie wybacza błędów.

Przygotuj materiały i narzędzia. Nie martw się. Nie ma nic skomplikowanego

Do zbudowania koziołka wystarczy kilka listew i desek, trochę śrub oraz podstawowe narzędzia:

pilarka (np. STIHL MS 162 lub akumulatorowa MSA 70/80),

lub akumulatorowa MSA 70/80), wkrętarka,

miarka,

szlifierka,

wiertła,

klucz grzechotka.

Wszystko to znajdziesz w standardowym warsztacie. Materiały najlepiej wybrać z lokalnego drewna iglastego — jednak unikaj starych palet i podejrzanych desek, bo mogą być osłabione.

Narzędzia, które przydadzą Ci się podczas pracy.

Jak zrobić koziołek do cięcia drewna? Oto skrócony przepis

Prace podzielono na siedem kroków — każdy do ogarnięcia bez większych komplikacji:

1. Mierzenie i oznaczanie drewna

Najpierw odmierz odpowiednie długości listew i desek. To fundament całego projektu.

Etap pierwszy tworzenia koziołka do cięcia drewna.

2. Cięcie i szlifowanie

Przytnij części pilarką, pamiętając o kontroli napięcia łańcucha i oleju. Wyszlifuj ostre krawędzie.

Etap drugi tworzenia koziołka do cięcia drewna.

3. Wiercenie otworów

Zaznacz miejsca pod śruby. Otwory nieprzelotowe wykonaj wiertłem Forstnera — dzięki nim łączenia nie będą przeszkadzać podczas cięcia.

Etap trzeci tworzenia koziołka do cięcia drewna.

4. Składanie konstrukcji

Połącz ruchome elementy, dokręć śruby, ale tak, by koziołek nadal się składał. To tu powstaje „serce” mechanizmu.

Etap czwarty tworzenia koziołka do cięcia drewna.

5. Montaż pierwszej deski

Przykręć deskę o długości 70 cm dwoma śrubami do każdej listwy.

Etap piąty tworzenia koziołka do cięcia drewna.

6. Listwy zaciskowe i druga deska

Ustaw koziołek pod kątem 45°, dodaj listwy ograniczające ruch i zamocuj dolną deskę 75 cm.

Etap szósty tworzenia koziołka do cięcia drewna.

7. Gumowy sznurek na koniec

Przewlecz go przez otwór w dolnej listwie. Dzięki niemu drewno będzie stabilnie leżeć podczas cięcia.

Etap siódmy tworzenia koziołka do cięcia drewna.

Prosty poradnik jak samodzielnie zrobić koziołek do cięcia drewna

Twój własny, składany, drewniany koziołek jest gotowy do działania. Idealny nie tylko do cięcia opału, ale też do weekendowych projektów stolarskich. Teraz wystarczy rozłożyć go w ogrodzie, ułożyć drewno i zabrać się za pracę. A potem tylko poczuć satysfakcję — bo dobra robota zaczyna się od dobrych narzędzi i dobrze zaplanowanego stanowiska.