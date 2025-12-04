Jak zrobić koziołek do cięcia drewna? Poradnik w 7 krokach!

Przygotowanie drewna opałowego na zimę może być naprawdę satysfakcjonujące — szczególnie gdy robisz to na dobrze zorganizowanym stanowisku pracy. A jednym z najbardziej pomocnych „gadżetów” w takim zadaniu jest… zwykły koziołek do cięcia drewna. Najlepsze jest jednak to, że nie musisz go kupować. Bez problemu zrobisz go sam, i to w wersji składanej, która zmieści się nawet w małym warsztacie.
Dlaczego warto zrobić koziołek do cięcia drewna samodzielnie?
Po pierwsze: dopasujesz go dokładnie do siebie — swojej wysokości, sposobu pracy i miejsca, którym dysponujesz. Po drugie: zrobisz go solidniej niż większość gotowych, tanich modeli. Po trzecie: to świetny projekt DIY na jedno popołudnie. Ale zanim odpalisz pilarkę, zadbaj o bezpieczeństwo. Rękawice, okulary, spodnie antyprzecięciowe, kask i buty ochronne to obowiązek. Piła łańcuchowa nie wybacza błędów.
Przygotuj materiały i narzędzia. Nie martw się. Nie ma nic skomplikowanego
Do zbudowania koziołka wystarczy kilka listew i desek, trochę śrub oraz podstawowe narzędzia:
- pilarka (np. STIHL MS 162 lub akumulatorowa MSA 70/80),
- wkrętarka,
- miarka,
- szlifierka,
- wiertła,
- klucz grzechotka.
Wszystko to znajdziesz w standardowym warsztacie. Materiały najlepiej wybrać z lokalnego drewna iglastego — jednak unikaj starych palet i podejrzanych desek, bo mogą być osłabione.
Jak zrobić koziołek do cięcia drewna? Oto skrócony przepis
Prace podzielono na siedem kroków — każdy do ogarnięcia bez większych komplikacji:
1. Mierzenie i oznaczanie drewna
Najpierw odmierz odpowiednie długości listew i desek. To fundament całego projektu.
2. Cięcie i szlifowanie
Przytnij części pilarką, pamiętając o kontroli napięcia łańcucha i oleju. Wyszlifuj ostre krawędzie.
3. Wiercenie otworów
Zaznacz miejsca pod śruby. Otwory nieprzelotowe wykonaj wiertłem Forstnera — dzięki nim łączenia nie będą przeszkadzać podczas cięcia.
4. Składanie konstrukcji
Połącz ruchome elementy, dokręć śruby, ale tak, by koziołek nadal się składał. To tu powstaje „serce” mechanizmu.
5. Montaż pierwszej deski
Przykręć deskę o długości 70 cm dwoma śrubami do każdej listwy.
6. Listwy zaciskowe i druga deska
Ustaw koziołek pod kątem 45°, dodaj listwy ograniczające ruch i zamocuj dolną deskę 75 cm.
7. Gumowy sznurek na koniec
Przewlecz go przez otwór w dolnej listwie. Dzięki niemu drewno będzie stabilnie leżeć podczas cięcia.
Twój własny, składany, drewniany koziołek jest gotowy do działania. Idealny nie tylko do cięcia opału, ale też do weekendowych projektów stolarskich. Teraz wystarczy rozłożyć go w ogrodzie, ułożyć drewno i zabrać się za pracę. A potem tylko poczuć satysfakcję — bo dobra robota zaczyna się od dobrych narzędzi i dobrze zaplanowanego stanowiska.