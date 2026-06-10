Wiedza Polaków o oponach wygląda lepiej w teorii niż w praktyce. Z badania Oponeo.pl wynika, że aż 96 proc. ankietowanych wie, że stan opon ma duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy, a 81 proc. rozumie związek między zużyciem bieżnika a drogą hamowania. Problem zaczyna się jednak przy konkretach. Tylko 35 proc. badanych potrafi wskazać, kiedy należy wymienić opony na nowy komplet, a 40 proc. nie wie, kiedy najlepiej zaplanować sezonową wymianę. Wielu kierowców ma też problem z prawidłową kontrolą ciśnienia.

Wiedza Polaków o oponach

Wiedza Polaków o oponach jest pełna paradoksów

Wiedza Polaków o oponach na pierwszy rzut oka wygląda dobrze. Prawie wszyscy ankietowani wiedzą, że opony wpływają na bezpieczeństwo jazdy. Większość rozumie też, że zużyty bieżnik wydłuża drogę hamowania. To podstawy, które każdy kierowca powinien znać.

Jednocześnie badanie pokazuje coś znacznie bardziej niepokojącego. Gdy pytania dotyczą praktyki, wyniki są wyraźnie słabsze. Wielu kierowców wie, że opony są ważne, ale nie potrafi wskazać, kiedy powinny zostać wymienione, jak często sprawdzać ciśnienie albo przy jakiej temperaturze umawiać się do wulkanizatora.

To oznacza, że świadomość problemu nie zawsze przekłada się na bezpieczne zachowania za kierownicą.

Wiedza Polaków o oponach

Tylko 35 proc. badanych wie, kiedy wymienić opony

Najbardziej alarmujący wynik dotyczy wymiany ogumienia na nowe. Tylko 35 proc. respondentów potrafiło wskazać właściwy moment na zakup nowego kompletu opon.

To poważny problem, bo zużyte ogumienie bezpośrednio wpływa na przyczepność, hamowanie i zachowanie auta na mokrej nawierzchni. Kierowcy często wiedzą, że starty bieżnik jest groźny, ale nie zawsze potrafią ocenić, kiedy opona przestaje zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

W praktyce może to oznaczać jazdę na oponach, które dawno powinny zostać wymienione.

Sezonowa wymiana też sprawia kłopot

Wiedza Polaków o oponach kuleje także przy sezonowej wymianie. Aż 40 proc. ankietowanych udzieliło błędnej odpowiedzi na pytanie o optymalny moment wizyty u wulkanizatora.

W badaniu przypomniano zasadę 7 stopni Celsjusza. Jesienią o wymianie na opony zimowe warto myśleć, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7°C. Wiosną wymianę na letnie planuje się wtedy, gdy średnia dobowa temperatura przekracza 7°C.

To prosta reguła, ale nadal nie jest powszechnie znana. A od niej zależy, czy auto będzie miało odpowiednie ogumienie do warunków na drodze.

Ciśnienie w oponach? Tu też są braki

Aż 63 proc. ankietowanych wie, że ciśnienie w oponach należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. To dobry wynik, ale nadal pozostaje duża grupa kierowców, którzy robią to zbyt rzadko.

Część osób kontroluje ciśnienie tylko przed dłuższymi trasami albo raz czy dwa razy w roku. To za mało, bo nieprawidłowe ciśnienie może pogorszyć prowadzenie auta, zwiększyć zużycie paliwa i przyspieszyć zużycie opon.

Jeszcze większy problem dotyczy samego sposobu pomiaru. Prawie połowa respondentów nie wie, że zalecane ciśnienie można znaleźć w instrukcji pojazdu albo na naklejce wewnątrz auta. Niespełna połowa badanych mierzy je prawidłowo, czyli na zimnych oponach przed rozpoczęciem jazdy.

Wiedza Polaków o oponach

Kierowcy sami przyznają, że wiedzą za mało

Ciekawe jest to, że Polacy dość krytycznie oceniają własną wiedzę. Ponad połowa respondentów określiła ją jako średnią, niską lub bardzo niską. Dokładniej: 34 proc. wskazało poziom średni, 13 proc. niski, a 5 proc. bardzo niski.

To może być dobry punkt wyjścia do edukacji. Kierowcy nie udają ekspertów, tylko często mają świadomość, że brakuje im wiedzy. Szczególnie krytyczne wobec siebie są kobiety.

Najważniejsze jest jednak to, aby ta świadomość przełożyła się na konkretne działania: regularne sprawdzanie ciśnienia, kontrolę bieżnika, sezonową wymianę i szybszą reakcję na uszkodzenia ogumienia.

Edukacja kierowców nadal jest potrzebna

Wyniki badania Oponeo.pl pokazują, że opony są jednym z tych elementów samochodu, o których kierowcy mówią „ważne”, ale nie zawsze wiedzą, jak o nie dbać.

A to właśnie opony są jedynym punktem kontaktu auta z nawierzchnią. Nawet najlepsze hamulce, systemy bezpieczeństwa i napęd nie pomogą w pełni, jeśli samochód jedzie na zużytym, źle dobranym albo niedopompowanym ogumieniu.

Dlatego edukacja motoryzacyjna nie powinna kończyć się na kursie prawa jazdy. Regularne przypominanie podstaw może realnie poprawić bezpieczeństwo na drogach.

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