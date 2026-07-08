Ameryka ma problem z dieslem, ale nie taki, o jakim myśli Europa. Tam olej napędowy nie jest symbolem oszczędnego kombi na trasę, tylko często narzędziem pracy, ciągnięcia przyczep, wożenia ciężaru i budowania potężnych pickupów, które mają wyglądać, brzmieć i jechać jak maszyny z innego świata. Dlatego najnowsze ułaskawienia Donalda Trumpa od razu trafiły w nerw motoryzacyjnej kultury USA.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Prezydent ułaskawił grupę osób skazanych za naruszenia przepisów emisji spalin, w tym mechaników i tunerów związanych z modyfikowaniem diesli oraz obchodzeniem systemów kontroli emisji. Dla jednych to obrona prawa do naprawy i modyfikacji własnego auta. Dla innych sygnał, że walka z dymiącymi pickupami właśnie dostała polityczny hamulec. A dla fanów motoryzacji? To kolejny dowód, że diesel w USA to nie tylko paliwo. To ideologia.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Trump wszedł w świat diesli z politycznym młotkiem

Wśród najnowszych ułaskawień Donalda Trumpa znalazły się osoby skazane za naruszenia amerykańskiego Clean Air Act. Chodziło o ludzi związanych z modyfikowaniem silników Diesla, obchodzeniem systemów kontroli emisji albo sprzedażą sprzętu i oprogramowania, które pozwalały wyłączać fabryczne zabezpieczenia.

Dla przeciętnego Europejczyka brzmi to jak niszowy spór prawników, ekologów i warsztatów. Dla Amerykanów to temat dużo bardziej emocjonalny. Szczególnie w świecie pickupów, ciężkich diesli, tuningu użytkowego i kultury „rolling coal”, czyli efektownego kopcenia czarnym dymem po mocnym wciśnięciu gazu.

Trump przedstawił sprawę jako obronę ludzi karanych za „naprawianie samochodów”. To mocny polityczny skrót, który dobrze działa na wyobraźnię. Problem polega na tym, że w tle nie chodzi wyłącznie o klasyczne prawo do naprawy. Chodzi również o usuwanie albo obchodzenie fabrycznych systemów emisji, które zgodnie z prawem mają działać na drodze, nie tylko w laboratorium.

I właśnie dlatego ten temat jest taki gorący. Bo każdy, kto lubi motoryzację, rozumie pokusę większej mocy, niższych kosztów serwisu i prostszej mechaniki. Ale każdy, kto choć raz jechał za starym dieslem dymiącym jak lokomotywa, rozumie też drugą stronę problemu.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Czym są „delete’y” i dlaczego kierowcy ich chcą?

W świecie diesli słowo „delete” oznacza usunięcie lub dezaktywację elementów układu oczyszczania spalin. Może chodzić o filtr DPF, zawór EGR, układ SCR z AdBlue albo oprogramowanie, które kontroluje pracę tych systemów. W praktyce właściciel dostaje auto, które może być mocniejsze, prostsze w obsłudze i tańsze w serwisowaniu. Szczególnie jeśli mówimy o ciężko pracujących pickupach albo dieslach używanych komercyjnie. W Europie również znamy doskonale ten problem. Często te systemy są bardzo trudne w naprawie, nie mówiąc już o kosztach.

Z punktu widzenia tunera argumenty są jasne. Mniej ograniczeń, więcej momentu, mniej awarii. To też mniej kosztów związanych z filtrami, czujnikami, AdBlue i trybami awaryjnymi. W USA, gdzie pickup bywa narzędziem pracy, a nie tylko lifestyle’owym dodatkiem pod supermarket. Takie argumenty trafiają na podatny grunt.

Tyle że jest druga strona. Systemy emisji nie są tam dla ozdoby. DPF zatrzymuje cząstki stałe, EGR i SCR ograniczają emisję tlenków azotu, a całość ma sprawić, że diesel nie truje tak brutalnie jak kiedyś. Wycięcie tych układów może poprawić osiągi i obniżyć koszty użytkownika, ale przerzuca koszt na wszystkich oddychających tym samym powietrzem. To klasyczny konflikt: indywidualna korzyść kontra zbiorowy koszt. I właśnie tu motoryzacja przestaje być tylko zabawą w konie mechaniczne.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Redakcja Car and Driver twierdzi, że egzekwowanie przepisów może osłabnąć

Car and Driver zwraca uwagę, że za poprzedniej administracji EPA mocno ścigała sprzedaż i montaż urządzeń obchodzących systemy emisji. Dotyczyło to zarówno hardware’u, jak i software’u. W praktyce chodziło o cały rynek aftermarketowych rozwiązań, które pozwalały właścicielom diesli pozbywać się uciążliwych systemów.

Teraz sygnał polityczny jest zupełnie inny. Ułaskawienia pokazują, że obecna administracja może być znacznie mniej zainteresowana agresywnym egzekwowaniem takich przepisów. Redakcja Car and Driver sugeruje wręcz, że konsekwencje za pokonywanie systemów emisji są przynajmniej na razie „zamrożone”.

Dla tunerów to wiadomość niemal jak otwarcie bramy. Dla EPA i organizacji środowiskowych potencjalnie bardzo zły sygnał. Bo nawet jeśli producenci nadal będą montować wymagane systemy emisji w nowych pojazdach, problem zaczyna się później, gdy właściciel albo warsztat usuwa je już po zakupie auta.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Diesel kontra regulacje. To stary konflikt

Warto pamiętać, że konflikt między osiągami a emisją nie zaczął się wczoraj. Amerykańscy entuzjaści pamiętają lata 70., gdy nowe przepisy emisji i bezpieczeństwa mocno zdusiły moc samochodów. Redaktor Car and Driver przypomina symboliczny przykład Corvette z czasów, gdy sportowe auto mogło mieć zaledwie 180 KM. Dla fanów muscle carów to była trauma.

Tyle że świat poszedł dalej. Producenci nauczyli się budować mocne samochody zgodne z normami. Dzisiejsze hybrydy i auta sportowe potrafią mieć ponad 1000 KM, a jednocześnie spełniać znacznie ostrzejsze przepisy niż klasyki z epoki wielkich gaźników. Problem w tym, że ciężkie diesle użytkowe są inną kategorią. Tam systemy emisji bywają kosztowne, skomplikowane i potrafią irytować właścicieli, szczególnie jeśli auto pracuje w trudnych warunkach.

Dlatego pokusa „wyłączenia problemu” jest duża. Mechanik usuwa kłopotliwy osprzęt, właściciel ma mniej awarii, sprzęt ciągnie mocniej, a koszty spadają. To praktyczne. Ale nielegalne. I właśnie na tej granicy od lat toczy się wojna między EPA a rynkiem tuningu diesli. Prezydent Donald Trump właśnie mocno przesunął akcent w stronę kierowców i warsztatów.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Czy to zwycięstwo prawa do naprawy?

Zwolennicy ułaskawień powiedzą: wreszcie ktoś stanął po stronie zwykłych ludzi, mechaników i właścicieli aut. Amerykanie od dawna są wrażliwi na temat prawa do naprawy, a branża motoryzacyjna coraz częściej komplikuje dostęp do serwisowania, części, oprogramowania i diagnostyki. W tym sensie hasło „right to repair” ma moc.

Problem polega na tym, że prawo do naprawy i prawo do wycinania emisji to nie to samo. Naprawa powinna przywracać auto do sprawności. Usunięcie systemu emisji zmienia sposób działania pojazdu i sprawia, że nie spełnia on norm, według których został dopuszczony do ruchu.

To rozróżnienie jest kluczowe. Można bronić niezależnych warsztatów i dostępu do napraw. Można krytykować przesadnie drogie systemy emisji i awarie AdBlue. Można mówić, że producenci powinni projektować te układy lepiej. Ale trudno uczciwie udawać, że sprzedaż urządzeń obchodzących emisję to po prostu wymiana filtra oleju. Właśnie dlatego sprawa jest śliska. Bo politycznie łatwo opakować ją w wolność. Technicznie chodzi jednak o bardzo konkretne systemy ograniczające zanieczyszczenia.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Entuzjaści mają powód do radości. Ale nie wszyscy

Dla części fanów diesli to świetna wiadomość. Szczególnie dla tych, którzy uważają, że nowoczesne przepisy zabiły prostotę, trwałość i charakter ciężkich silników. W USA pickup z mocnym dieslem to coś więcej niż pojazd. To narzędzie, symbol niezależności i element tożsamości. W tym świecie ingerencja państwa w układ wydechowy bywa traktowana jak zamach na styl życia.

Ale nie każdy entuzjasta będzie świętował. Jest też spora grupa ludzi, którzy kochają motoryzację, ale nie chcą powrotu do czasów, gdy za każdym mocniejszym dieslem ciągnęła się chmura czarnego dymu. Można lubić moment obrotowy, tuning i wolność techniczną, a jednocześnie nie chcieć, żeby droga za samochodem wyglądała jak start starego promu kosmicznego.

Współczesna motoryzacja nie musi wybierać między mocą a czystszym powietrzem tak brutalnie jak kiedyś. Da się robić bardzo szybkie, mocne i użyteczne pojazdy zgodne z normami. Tylko to kosztuje.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Co to oznacza dla rynku?

Najbardziej prawdopodobny efekt jest prosty: branża części w USA poczuje, że może oddychać swobodniej. Jeśli egzekwowanie przepisów osłabnie, a sygnał polityczny będzie przychylny, właściciele i warsztaty mogą uznać, że ryzyko spadło. Nie oznacza to, że usuwanie systemów emisji nagle stało się legalne. Clean Air Act nadal istnieje, producenci nadal muszą spełniać normy, a regulacje nie znikają tylko dlatego, że prezydent ułaskawił konkretne osoby. Ale w praktyce prawo bez egzekwowania traci część swojej siły.

Dla producentów aut sytuacja też jest ciekawa. Oni nadal będą budować samochody zgodne z przepisami, bo muszą. Natomiast jeśli użytkownicy po zakupie zaczną częściej usuwać systemy emisji, realny efekt regulacji będzie słabszy. To trochę jak gra w kotka i myszkę: fabryka montuje, tuner usuwa, regulator ściga albo nie ściga. W USA ta gra właśnie dostała nowy rozdział.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Co o tym sądzę?

Donald Trump ułaskawił tunerów diesli i otworzył temat, który idealnie pokazuje napięcie współczesnej motoryzacji. Z jednej strony mamy wolność, modyfikacje, prawo do naprawy, ciężkie pickupy i ludzi, którzy nie chcą, żeby urzędnik mówił im, jak ma działać ich samochód. Z drugiej strony mamy przepisy emisji, zdrowie publiczne, smog i fakt, że usuwanie DPF, EGR czy SCR nie jest niewinną zmianą kosmetyczną.

Dla fanów diesli to może wyglądać jak zwycięstwo zdrowego rozsądku nad regulacyjną przesadą. Dla ekologów i prawników jak niebezpieczny sygnał, że prawo można obchodzić, jeśli polityka akurat sprzyja danej grupie. Prawda jest mniej wygodna dla obu stron. Nowoczesne systemy emisji bywają drogie i uciążliwe, ale ich usuwanie realnie zwiększa zanieczyszczenia.

Trump ułaskawił tunerów omijających prawo związane z silnikiem diesla

Najciekawsze jest jednak to, że ta historia mówi dużo więcej niż tylko o dieslach. Mówi o tym, kto ma kontrolować samochód po zakupie: właściciel, producent czy państwo. A to pytanie będzie wracało coraz częściej — nie tylko przy dieslach, ale też przy elektrykach, oprogramowaniu, subskrypcjach funkcji i zdalnych blokadach. Diesel w Ameryce nadal żyje. I jak widać, potrafi zrobić więcej politycznego dymu niż niejeden elektryk na prezentacji przyszłości.

Źródło newsa: Car and Driver. Źródło zdjęć: Depositphotos. Przy okazji zobacz nasz test Skoda Octavia Sportline 2.0 TDI.