Dacia Striker to nowy crossover, którym marka chce mocniej wejść w segment C i pokazać, że nie każdy rodzinny samochód musi być klasycznym SUV-em. Nowy model ma połączyć trzy światy: podwyższony prześwit i charakter auta na wypady poza asfalt, praktyczność kombi oraz efektywność i dynamikę hatchbacka. Brzmi jak przepis na samochód dla ludzi, którzy chcą jednego auta do wielu zadań, ale nie chcą płacić za przesadnie drogiego SUV-a.

Dacia Striker

Dacia zapowiada bazową cenę poniżej 25 000 euro, więc Striker od początku ma grać argumentem kosztów. Auto ma 4,62 m długości, niecałe 1,53 m wysokości i prześwit do 20 cm w wersji 4×4. To może być jeden z najważniejszych modeli Dacii na najbliższe lata, bo marka chce do 2030 roku wyraźnie zwiększyć swój udział w segmencie C.

Dacia Striker wchodzi do segmentu C

Dacia Striker jest częścią planu marki na mocniejsze wejście w segment C. To ważny ruch, bo Dacia przez lata była kojarzona głównie z samochodami prostymi, praktycznymi i dobrze wycenionymi, ale coraz śmielej wychodzi poza najniższe segmenty rynku.

Dacia Striker

Striker ma być modelem komplementarnym względem Bigstera. Nie zastępuje go, lecz buduje drugi filar w większej gamie Dacii. Bigster pozostaje bardziej klasycznym SUV-em, a Striker ma być crossoverem łączącym kilka typów nadwozia i kilka sposobów użytkowania.

Dacia Striker

Dacia chce w ten sposób zwiększyć udział w segmencie C z 20 procent do 33 procent do 2030 roku. To ambitny cel, ale Striker dobrze pasuje do strategii marki: nie walczyć przesadnym luksusem, tylko dać klientom coś praktycznego, wyrazistego i nadal rozsądnie wycenionego.

SUV, kombi i hatchback w jednej bryle

Najważniejsza idea Strikera jest prosta: jedno auto ma łączyć trzy charaktery. Pierwszy to Robust & Outdoor, czyli większy prześwit, solidniejsze proporcje i możliwość wypadów poza asfalt. Drugi to Essential & Cool, czyli praktyczność i wszechstronność kojarzona z kombi. Trzeci to Eco-Smart, czyli efektywność energetyczna oraz dynamika hatchbacka.

Dacia Striker

To połączenie brzmi marketingowo, ale w praktyce odpowiada na realny problem rynku. Wielu kierowców chce SUV-a, bo lubi wyższą pozycję za kierownicą i poczucie solidności. Jednocześnie nie każdy potrzebuje wysokiego, ciężkiego auta o typowo SUV-owej sylwetce. Kombi daje praktyczność, hatchback daje lepszą dynamikę i niższe zużycie, a crossover próbuje znaleźć między nimi środek.

Dacia Striker

Dacia Striker ma właśnie takim środkiem być. Ma wyglądać bardziej terenowo niż zwykły hatchback, ale jednocześnie pozostać niższa i bardziej aerodynamiczna niż typowy SUV segmentu C.

Design z wyraźną linią podziału

Dacia Striker ma charakterystyczną linię boczną biegnącą między przednimi i tylnymi światłami. To ona porządkuje całą sylwetkę i rozdziela dwie osobowości samochodu.

Dacia Striker

Górna część nadwozia jest bardziej płynna i aerodynamiczna. Mocno pochylona przednia szyba, wydłużona linia dachu oraz pochylona tylna szyba mają nadawać autu dynamikę bliższą hatchbackom i kombi. Dolna część nadwozia jest masywniejsza, bardziej pionowa i mocniej osadzona na drodze. To właśnie tu widać inspirację SUV-em.

Dacia Striker

Striker dostaje też nową sygnaturę świetlną LED w kształcie litery T, umieszczoną w czterech narożnikach pojazdu. Z przodu światła łączą się z czarnym, błyszczącym grillem i centralnie umieszczonym logo Dacia Link. Z tyłu podobną logikę kontynuuje szeroka czarna listwa z wytłoczonym napisem Dacia.

Wymiary pokazują, o co chodzi

Dacia Striker ma 4,62 m długości, czyli pod tym względem zbliża się do kombi z segmentu C. Jednocześnie auto nie przekracza 1,53 m wysokości. Dla porównania, typowe SUV-y segmentu C często mają ponad 1,60 m wysokości.

Dacia Striker

To ważna różnica, bo niższe nadwozie może pomóc w aerodynamice i prowadzeniu, a jednocześnie nie odbiera całkowicie crossoverowego charakteru. Striker ma mieć prześwit 20 cm w wersji 4×4 i 19 cm w wersji 4×2. To wartości porównywalne z C-SUV-ami, więc auto nie jest tylko stylistyczną wariacją na temat podniesionego hatchbacka.

Dacia Striker

Sylwetkę mają podkreślać duże koła: 17- lub 18-calowe, a opcjonalnie także 19-calowe. W palecie znajdzie się siedem kolorów nadwozia, w tym dwa wyróżniające się odcienie: Frost Green i Cosmic Blue.

Dacia Striker extreme dla aktywnych

Wersja extreme ma być skierowana do bardziej aktywnych użytkowników. To odmiana dla osób, które chcą traktować samochód jako partnera w wyjazdach, przewożeniu sprzętu i weekendowych wypadach poza główne drogi.

Dacia Striker

W tej wersji ważne są praktyczne rozwiązania. Zewnętrzne elementy ochronne wykonano z nielakierowanego tworzywa Starkle, tapicerka MicroCloud ma być zmywalna, a gumowe dywaniki podłogowe składają się w 50 procentach z surowców pochodzących z odzysku.

Dacia Striker

W zależności od konfiguracji Striker extreme może być wyposażony w napęd 4×4 współpracujący z silnikiem hybrid 150 4×4. Standardowo w tej wersji pojawi się także system kontroli zjazdu ze wzniesienia, który pomaga utrzymać kontrolę na stromych zjazdach o słabej przyczepności.

Dacia Striker journey dla długich tras

Druga odmiana, journey, ma bardziej komfortowy charakter. To wersja przygotowana z myślą o rodzinnych podróżach, dłuższych trasach i użytkownikach, którzy oczekują wygody na co dzień.

Dacia Striker

W wyposażeniu pojawiają się między innymi elektrycznie regulowany fotel kierowcy, podgrzewane przednie fotele, podgrzewana kierownica, łączona tapicerka materiałowa z tkaniną MicroCloud oraz elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika.

Dacia Striker

To pokazuje, że Dacia nie chce budować Strikera wyłącznie jako auta „do brudnej roboty”. Extreme ma być bardziej terenowo-praktyczny, a journey bardziej rodzinno-turystyczny. Dzięki temu ten sam model może trafić do różnych kierowców bez zmiany podstawowej koncepcji auta.

Cena poniżej 25 000 euro może być największym argumentem

Dacia Striker ma startować z ceną poniżej 25 000 euro. To jeden z najmocniejszych elementów całej zapowiedzi, bo segment C jest dziś pełen samochodów, które szybko oddalają się od pojęcia przystępności.

Dacia Striker

Dacia od lat wygrywa tam, gdzie klienci zaczynają liczyć nie tylko cenę zakupu, ale też koszty użytkowania. Striker ma oferować najniższe koszty użytkowania w swoim segmencie, co dobrze pasuje do dotychczasowego wizerunku marki.

Dacia Striker

Nie znamy jeszcze pełnego cennika, wyposażenia poszczególnych wersji ani szczegółów wszystkich napędów, więc nie ma co udawać, że wszystko jest już przesądzone. Ale sama zapowiedź bazowej ceny poniżej 25 000 euro wystarczy, żeby Striker od razu stał się autem wartym obserwowania.

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