Najtańszy MacBook nadchodzi. Apple szykuje hit

Apple pracuje nad najtańszym MacBookiem w historii. Nowy laptop ma przyciągnąć nowych użytkowników i mocno namieszać na rynku. Co już wiemy?
Autor:Natalia Bajek
03/03/2026
Najtańszy MacBook nadchodzi? Na zdjęciu MacBook Air M2. Najtańszy MacBook nadchodzi? Na zdjęciu MacBook Air M2.
Najtańszy MacBook nadchodzi? Na zdjęciu MacBook Air M2.
Spis treści ukryj
1. Apple chce przejąć rynek tanich laptopów
2. Gdzie Apple przytnie koszty?
3. Ile będzie kosztował najtańszy MacBook?

Apple najwyraźniej szykuje małą rewolucję w swojej ofercie laptopów. Z przecieków wynika, że będzie to najtańszy MacBook w historii, który może kosztować… tyle, co solidny laptop z Windowsem albo Chromebook ze średniej półki. I właśnie w tym tkwi cały haczyk.

Jaki będzie najtańszy MacBook? Powoli pojawia się coraz więcej przecieków
Jaki będzie najtańszy MacBook? Powoli pojawia się coraz więcej przecieków

Pisaliśmy już o tym w ubiegłym roku i, jak widać, plotki przechodzą w stan prawdziwych przecieków. Według doniesień, nowy budżetowy MacBook ma być jednym z kluczowych produktów na najbliższe lata. Cena startowa? Mówi się nawet o 2500–2700 zł, co w świecie komputerów z macOS brzmi niemal nieprawdopodobnie. To poziom, który realnie może skusić uczniów, studentów i osoby szukające laptopa „do wszystkiego”, ale bez wydawania fortuny.

Apple chce przejąć rynek tanich laptopów

Jak informuje w newsletterze publikowanym na łamach, wewnątrz firmy nowy MacBook ma być opisywany jako produkt o „niesamowitej wartości”. Apple podobno spodziewa się dużego zainteresowania – do tego stopnia, że pracownicy salonów detalicznych mają być przygotowywani na zwiększony ruch, a w sklepach może pojawić się nawet dedykowana ekspozycja dla tego modelu.

Plan jest prosty: zabrać klientów zainteresowanych tanimi PC i Chromebookami, oferując im pełnoprawny komputer z macOS, w dobrej cenie i z sensowną wydajnością.

Jaki będzie najtańszy Apple MacBook?
Jaki będzie najtańszy MacBook?

Gdzie Apple przytnie koszty?

Z dotychczasowych przecieków wynika, że kompromisy będą, ale raczej tam, gdzie najmniej bolą. Ekran ma mieć około 12,9 cala, z niższą jasnością i bez technologii True Tone. To jasny sygnał: nie jest to sprzęt dla grafików czy montażystów wideo.

Sercem komputera Apple ma być A18 Pro, czyli układ znany z iPhone. Tak, Apple coraz śmielej przenosi „mobilne” czipy do komputerów. Do tego prawdopodobnie 8 GB RAM i podstawowe warianty pamięci – 256 lub 512 GB. Całość zamknięta w aluminiowej obudowie, z kilkoma wariantami kolorystycznymi.

Apple oszczędza na specyfikacji, ale zostawia to, co dla wielu osób jest kluczowe: ciszę, energooszczędność i spójność ekosystemu z iPhone’em i iPadem.

Najtańszy MacBook będzie miał procesor znany ze smartfonów Apple?
Najtańszy MacBook będzie miał procesor znany ze smartfonów Apple?

Ile będzie kosztował najtańszy MacBook?

Najczęściej przewijająca się kwota to 599 dolarów, co po przeliczeniu i doliczeniu podatków dawałoby wspomniane 2500–2700 zł w Polsce. To wyraźnie poniżej MacBooka Air i jest to również psychologiczna granica przy której wiele osób po raz pierwszy może pomyśleć: „OK, MacBook ma sens”.

Jeśli chodzi o premierę, mówi się o wiośnie 2026 roku, choć niektórzy spekulują, że Apple może zaskoczyć wcześniej – zwłaszcza że w najbliższym czasie spodziewanych jest kilka premier sprzętowych – wczoraj ujrzeliśmy najnowszego iPhone 17e, czyli budżetowy model dla mniej wymagających użytkowników, którzy chcą posiadać smartfon z iOS.

Jeżeli te plotki się potwierdzą, Apple może zrobić coś, czego dawno nie robiło: najtańszy MacBook to „otwarcie drzwi do ekosystemu” i macOS dla masowego odbiorcy. A to może być znacznie większa zmiana, niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

Opublikowane
