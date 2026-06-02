Trenuj Bycie Dobrym zostało laureatem UEFA Foundation for Children Award 2026, jednego z najważniejszych europejskich wyróżnień dla organizacji wykorzystujących piłkę nożną do wspierania dzieci i młodzieży. W tegorocznej edycji nagrodzono 29 organizacji z całej Europy, ale w tym gronie znalazła się tylko jedna organizacja z Polski. Wyróżnienie trafiło do Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym za działania oparte na metodologii football3, która traktuje piłkę nie tylko jako sport, ale też narzędzie edukacji, dialogu, współpracy, empatii, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. Program football3 w szkole objął już setki szkół, tysiące lekcji i ponad 6,5 tysiąca dzieci.

Trenuj Bycie Dobrym

To ogromny sukces polskiej organizacji społecznej. Trenuj Bycie Dobrym znalazło się w gronie 29 organizacji z całej Europy nagrodzonych w ramach UEFA Foundation for Children Award 2026. Co najważniejsze, było jedyną organizacją z Polski wyróżnioną w tej edycji.

Nagroda ma szczególne znaczenie, bo nie dotyczy samego wyniku sportowego. UEFA Foundation for Children Award trafia do organizacji, które wykorzystują piłkę nożną jako narzędzie wspierania dzieci i młodzieży: w edukacji, integracji społecznej, zdrowiu, ochronie dzieci i budowaniu bezpiecznego środowiska rozwoju.

W przypadku Trenuj Bycie Dobrym wyróżnienie jest potwierdzeniem, że piłka może być czymś więcej niż rywalizacją. Może być językiem rozmowy, współpracy i budowania kompetencji społecznych.

Podstawą działań organizacji jest football3. To metodologia, w której wynik meczu nie jest jedyną wartością. Tak samo ważne są dialog, współpraca, odpowiedzialność, empatia i wzajemny szacunek.

W praktyce football3 zmienia sposób myślenia o sporcie. Dzieci nie tylko grają, ale też rozmawiają, ustalają zasady, uczą się rozwiązywać konflikty, słuchać siebie nawzajem i brać odpowiedzialność za przebieg gry. Piłka staje się narzędziem edukacji, a boisko miejscem rozwijania kompetencji społecznych.

To szczególnie ważne w pracy z dziećmi i młodzieżą, bo sport daje naturalne emocje. Football3 pomaga te emocje oswajać i zamieniać je w lekcję współpracy, równości oraz szacunku.

Nagroda UEFA jest też docenieniem skali działań prowadzonych przez Trenuj Bycie Dobrym. Program football3 w szkole zaczyna się od edukacji nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, które później wykorzystują metodologię podczas codziennej pracy z dziećmi w szkołach podstawowych.

W latach 2025–2026 w programie uczestniczyło 280 szkół z całej Polski. W konferencjach i warsztatach edukacyjnych football3 wzięło udział 406 nauczycieli, głównie nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Wydarzenia zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji.

To pokazuje, że nie jest to jednorazowy projekt sportowy. To program edukacyjny, który wchodzi do szkół i daje nauczycielkom konkretne narzędzia do pracy z dziećmi.

Tysiące lekcji i ponad 6,5 tysiąca dzieci

Skala programu robi wrażenie. W latach 2025–2026 zrealizowano 2048 lekcji football3 zgodnie z autorskimi scenariuszami zajęć. Wzięło w nich udział 6556 dziewczynek i chłopców.

Do tego nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zorganizowały 16 turniejów football3 changemakers w 2025 roku, w których uczestniczyło 2193 dzieci. Kolejne 16 turniejów realizują szkoły wyróżnione w edycji 2026.

Najważniejsze jest jednak nie tylko to, ile dzieci zagrało. Kluczowe jest to, czego uczyły się przy okazji: współpracy, dialogu, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. To kompetencje, które zostają z dziećmi dużo dłużej niż wynik jednego meczu.

Trenuj Bycie Dobrym

Nauczycielki jako liderki zmian

Program football3 w szkole wzmacnia też rolę nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. To one są najbliżej dzieci na jednym z najważniejszych etapów rozwoju. To one mogą zauważyć problemy, wspierać relacje w klasie i budować bezpieczną przestrzeń do nauki oraz zabawy.

Trenuj Bycie Dobrym podkreśla, że w Polsce pracuje blisko 65 tysięcy nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej w ponad 14 tysiącach szkół podstawowych. To ogromna grupa, która może realnie wpływać na rozwój społeczny, emocjonalny i fizyczny dzieci.

Football3 daje im narzędzie, które łączy ruch, zabawę, piłkę nożną i edukację społeczną. Dzięki temu sport nie jest dodatkiem do szkoły, ale sposobem na wspieranie dzieci w codziennym funkcjonowaniu.

Słowa Aleksandra Čeferina

Ogłaszając laureatów, prezydent UEFA Aleksander Čeferin podkreślił, że dla wielu dzieci boisko piłkarskie jest czymś znacznie więcej niż miejscem do gry. To przestrzeń, w której mogą poczuć się bezpieczne, akceptowane i częścią większej społeczności.

Właśnie taka idea stoi za nagrodą UEFA Foundation for Children Award. Chodzi o organizacje, które rozumieją, że piłka nożna może być językiem troski, zaufania i możliwości. Nie tylko pomaga dzieciom marzyć, ale też daje im poczucie, że ich marzenia mogą być realne.

Wyróżnienie dla Trenuj Bycie Dobrym pokazuje, że polski projekt dobrze wpisuje się w tę europejską wizję futbolu społecznego.

Sukces całej społeczności

Beata Mierkowska, przedstawicielka organizacji, podkreśla, że nagroda jest wyróżnieniem dla całej społeczności Trenuj Bycie Dobrym. To efekt wspólnej pracy nauczycielek i nauczycieli, mediatorek i mediatorów football3, wolontariuszy, Polskiego Związku Piłki Nożnej, partnerów oraz uczestników programów.

To ważne, bo takie projekty nie działają dzięki jednej osobie. Ich siłą jest sieć ludzi, którzy wierzą, że sport może zmieniać codzienność dzieci. Boisko staje się wtedy miejscem edukacji, a mecz okazją do rozmowy o emocjach, zasadach, współpracy i szacunku.

Dlaczego takie programy są potrzebne?

Trenuj Bycie Dobrym odpowiada na realne wyzwania dzieci w Polsce. Organizacja wskazuje, że 48 procent dzieci doświadczyło przemocy fizycznej ze strony rówieśników, 38 procent cyberprzemocy, a 32 procent dzieci w wieku 5–9 lat deklaruje brak dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej.

Do tego dziewczęta stanowią jedynie 6,7 procent wszystkich zarejestrowanych osób grających w piłkę nożną. To pokazuje, że sport nadal nie jest tak samo dostępny i otwarty dla wszystkich dzieci.

Football3 może pomagać w przełamywaniu tych barier. Uczy równości, współpracy, empatii i dialogu. Daje dzieciom bezpieczną przestrzeń do ruchu, zabawy i budowania relacji.

Trenuj Bycie Dobrym

SuperMOCE dzieci

Hasło Trenuj Bycie Dobrym brzmi: „Każde dziecko ma superMOCe — my pomagamy je odkryć”. W tej filozofii chodzi o to, żeby nie patrzeć na dzieci tylko przez pryzmat wyników, ocen czy sportowych umiejętności.

Football3 rozwija superMOCE takie jak empatia, szacunek, współpraca, radość, uczciwość, optymizm, równość, odpowiedzialność i dialog. To wartości, których nie da się nauczyć wyłącznie z podręcznika. Można je ćwiczyć w praktyce — także na boisku.

Dlatego piłka nożna w tym programie nie jest celem samym w sobie. Jest narzędziem do budowania silniejszych, bardziej otwartych i wspierających społeczności szkolnych.

Trenuj Bycie Dobrym pokazuje, że piłka może zmieniać szkołę

Nagroda UEFA Foundation for Children Award 2026 to dla Trenuj Bycie Dobrym ogromne wyróżnienie, ale też dowód, że polskie inicjatywy społeczne mogą być zauważane na europejskim poziomie.

Najważniejszy wniosek jest prosty: piłka nożna może być czymś więcej niż sportem. Może uczyć dzieci rozmowy, szacunku, odpowiedzialności i współpracy. Może wzmacniać nauczycielki, integrować klasy i pomagać dzieciom odkrywać własne mocne strony.

Trenuj Bycie Dobrym udowadnia, że dobrze zaprojektowany program sportowy może stać się realnym narzędziem edukacji. A wyróżnienie UEFA pokazuje, że taka praca ma znaczenie nie tylko lokalnie, ale również w skali całej Europy.

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