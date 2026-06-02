STIHL TIMBERSPORTS World Trophy wraca z hukiem pił i siekier. Już 6 czerwca w Budapeszcie szesnastu najlepszych zawodników z całego świata stanie do najbardziej intensywnej rywalizacji w timbersporcie. Wśród nich będzie Michał Dubicki, jeden z najbardziej utytułowanych Polaków w historii tej dyscypliny, pięciokrotny mistrz Polski i czterokrotny zwycięzca European Trophy. Format World Trophy nie wybacza błędów: dwóch zawodników walczy jeden na jednego i w maksymalnie dwie minuty musi wykonać zadania z czterech konkurencji. Dzień wcześniej, 5 czerwca, w Mistrzostwach Świata Rookie wystartuje Mikołaj Groenwald, a 6 czerwca po raz pierwszy o tytuł Mistrzyń Świata STIHL TIMBERSPORTS powalczą kobiety. Transmisje będzie można oglądać online na kanale YouTube STIHL Polska.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy – Michal Dubicki

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy to sport bez miejsca na błąd

To nie jest spokojne rąbanie drewna w lesie. STIHL TIMBERSPORTS World Trophy przypomina bardziej sprint siły, techniki i nerwów niż klasyczne zawody drwali. Piły mechaniczne błyskawicznie wchodzą w potężne kłody, siekiery przecinają powietrze, wióry lecą na wszystkie strony, a zawodnicy nie mają czasu na zastanawianie się nad kolejnym ruchem.

W tej formule liczy się każda setna sekundy. Jeden błąd, jedno zawahanie, źle ustawiona stopa albo minimalnie spóźnione uderzenie mogą oznaczać koniec rywalizacji. Publiczność dostaje sportowe show, w którym napięcie rośnie z każdą sekundą, bo wszystko dzieje się szybko, głośno i bardzo fizycznie.

Timbersport wywodzi się z Australii i Nowej Zelandii, gdzie jego początki sięgają około 1870 roku. Dzisiaj jest międzynarodową dyscypliną, w której potężna siła musi iść w parze z perfekcyjną techniką.

Michał Dubicki wraca do walki o World Trophy

Największe polskie emocje będą związane z Michałem Dubickim. To jeden z najbardziej utytułowanych Polaków w historii tej dyscypliny. Na co dzień pracuje w tartaku w miejscowości Konary w województwie wielkopolskim, ale na scenie STIHL TIMBERSPORTS od lat należy do światowej czołówki.

Dubicki jest pięciokrotnym mistrzem Polski i czterokrotnym zwycięzcą European Trophy. W świecie timbersportu znany jest jako „Axe Machine”, bo potrafi narzucić rywalom tempo, którego nie da się utrzymać bez ogromnej siły, doświadczenia i odporności psychicznej.

W 2023 roku Michał Dubicki zdobył srebro World Trophy. Teraz wraca do rywalizacji, żeby ponownie zaatakować podium w jednej z najbardziej wymagających formuł tego sportu.

Format Trophy to maraton sprintów

World Trophy jest najbardziej intensywną rywalizacją w STIHL TIMBERSPORTS. Dwóch zawodników staje naprzeciw siebie i w maksymalnie dwie minuty musi wykonać cztery konkurencje — jedną po drugiej, bez przerwy na oddech.

Najpierw jest Stock Saw, czyli szybkie cięcie kłody standardową pilarką. Tu liczy się kontrola, refleks i precyzyjne prowadzenie maszyny. Potem zawodnik przechodzi do Underhand Chop, gdzie stoi na kłodzie i rozłupuje ją siekierą.

Trzecia konkurencja to Single Buck, czyli praca niemal dwumetrową piłą ręczną. Rytm, technika i koordynacja decydują o przewadze. Na końcu przychodzi Standing Block Chop, finałowy test siły i wytrzymałości, w którym pionowy pień trzeba rozłupać serią mocnych uderzeń siekierą.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy – Jack Jordan

Przegrywający odpada, zwycięzca łapie oddech tylko na chwilę

W STIHL TIMBERSPORTS World Trophy nie ma długiego rozkręcania się ani bezpiecznego marginesu. Przegrywający odpada, a zwycięzca przechodzi dalej i ma tylko moment, żeby zebrać siły przed następną rundą.

To właśnie sprawia, że format jest tak brutalny i widowiskowy. Zawodnik nie może tylko „dobrze zacząć”. Musi utrzymać tempo, technikę i koncentrację przez cały ciąg konkurencji, a potem powtórzyć to w kolejnych pojedynkach.

Dla kibica oznacza to jedno: akcja nie siada ani na chwilę. Faworyci mogą zmieniać się błyskawicznie, a wynik często rozstrzyga się w ostatnich sekundach.

Mikołaj Groenwald powalczy w Mistrzostwach Świata Rookie

Budapeszt będzie też ważny dla młodszego pokolenia polskich zawodników. 5 czerwca, dzień przed główną rywalizacją Trophy, na scenie wystąpi Mikołaj Groenwald. Polak powalczy o medal w Mistrzostwach Świata Rookie.

To szczególnie ciekawy start, bo pokazuje, że polski timbersport nie opiera się tylko na jednym nazwisku. Obok doświadczonego Michała Dubickiego pojawia się młody zawodnik, który ma potwierdzić, że polska kadra jest dziś jedną z najmocniejszych od lat.

Dla kibiców to podwójny powód do śledzenia zawodów: Groenwald w rywalizacji młodych talentów i Dubicki w starciu z elitą World Trophy.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy – Mikołaj Groenwald

Pierwsze Mistrzostwa Świata Kobiet STIHL TIMBERSPORTS

Tegoroczna impreza w Budapeszcie przejdzie do historii także z innego powodu. Po raz pierwszy o tytuł Mistrzyń Świata STIHL TIMBERSPORTS powalczą kobiety.

To ważny moment dla całej dyscypliny. Timbersport od zawsze kojarzył się z ogromną siłą fizyczną, ale jego współczesna forma coraz mocniej pokazuje, że równie ważne są technika, rytm, precyzja i odporność na presję. Mistrzostwa Świata Kobiet otwierają nowy rozdział i mogą przyciągnąć do tego sportu zupełnie nową publiczność.

Dla widzów 6 czerwca oznacza to jeszcze więcej emocji. Jednego dnia będzie można obejrzeć zarówno historyczną rywalizację kobiet, jak i główne World Trophy.

Gdzie oglądać STIHL TIMBERSPORTS World Trophy?

Rywalizację będzie można śledzić online na ogólnodostępnym kanale YouTube STIHL Polska @STIHLPolskaYT.

Mistrzostwa Świata Rookie odbędą się 5 czerwca o godz. 19. World Trophy zaplanowano na 6 czerwca o godz. 19. Tego samego dnia, 6 czerwca o godz. 16, odbędą się Mistrzostwa Świata Kobiet.

Kibice, którzy chcą poczuć atmosferę z bliska, mogą też oglądać zawody na żywo w Budapeszcie. Bilety na wydarzenie są nadal dostępne w sprzedaży.

Dlaczego warto to obejrzeć?

Bo to jeden z tych sportów, które dużo łatwiej zrozumieć po kilku sekundach oglądania niż po długim tłumaczeniu zasad. Widzisz dwóch zawodników, drewno, pilarkę, siekierę, tempo i od razu wiesz, o co chodzi: kto będzie szybszy, dokładniejszy i bardziej odporny na presję.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy jest przy tym idealnym formatem dla nowych widzów. Pojedynki są krótkie, intensywne i czytelne. Nie trzeba znać całej historii dyscypliny, żeby poczuć emocje. Wystarczy zobaczyć, jak zawodnicy przechodzą z jednej konkurencji do drugiej bez przerwy.

To sport ekstremalny w bardzo surowej formie. Bez udawania, bez długiego czekania na akcję i bez miejsca na kalkulowanie.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy – Michał Dubicki

Polacy mają o co walczyć w Budapeszcie

Michał Dubicki wraca jako zawodnik z doświadczeniem, medalem World Trophy i reputacją człowieka, który potrafi walczyć z najlepszymi. Mikołaj Groenwald reprezentuje młodsze pokolenie i szansę na kolejny polski sukces w kategorii Rookie.

Do tego dochodzi historyczny start kobiet, który może być jednym z najważniejszych momentów dla całej serii STIHL TIMBERSPORTS. Budapeszt będzie więc miejscem, gdzie spotkają się doświadczenie, młodość i nowy rozdział dyscypliny.

Jeśli ktoś szuka sportowych emocji innych niż klasyczna piłka, tenis czy motorsport, trudno o bardziej widowiskową alternatywę. Będzie głośno, szybko i bardzo intensywnie.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy może wciągnąć nawet tych, którzy nigdy nie oglądali drwali

Największa siła tej dyscypliny polega na prostocie widowiska. Nie trzeba znać skomplikowanych przepisów. Wystarczy zobaczyć, jak zawodnik walczy z drewnem, czasem i własnym zmęczeniem. Każde uderzenie siekiery i każdy ruch piły mają znaczenie.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy dokłada do tego format pucharowy, bezpośrednie pojedynki i presję eliminacji. To sprawia, że zawody są dynamiczne od pierwszej do ostatniej rundy.

Dla polskich kibiców dochodzi jeszcze jeden powód: Michał Dubicki i Mikołaj Groenwald. Jeden chce wrócić na podium w światowej elicie. Drugi będzie walczył wśród najlepszych młodych zawodników. A to wystarczy, żeby 5 i 6 czerwca odpalić transmisję i sprawdzić, jak wygląda sport, w którym drewno pęka szybciej, niż zdążysz mrugnąć.

Przy okazji zobacz nasz artykuł na temat pilarki Stihl MS 500i.