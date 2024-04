Wielu z nas korzysta z usług opartych na chmurze w celu przechowywania plików, zdjęć czy dokumentów. Jeśli trzymasz pliki w OneDrive, to nadchodzi kluczowa zmiana, która zmieni sposób korzystania z tej usługi. O co chodzi?

Trzymasz pliki w OneDrive? Idą spore zmiany!

Na rynku znajdziemy wiele usług, które oferują możliwość przetrzymywania plików w chmurze, jednak wśród najpopularniejszych są iCloud od Apple, Google Drive oraz OneDrive od Microsoftu. Ta ostatnia usługa dostanie funkcję, która mocno zmieni jej sposób użytkowania.

Do tej pory, aby przeglądać pliki na OneDrive, konieczne było połączenie z internetem, co nie zawsze było przecież możliwe. Wystarczy znaleźć się poza zasięgiem sieci, a dostęp do plików znajdujących się w chmurze Microsoftu był niemożliwy. Gigant z Redmond postanowił to zmienić.

Usługa Microsoftu zyska tryb offline

Microsoft w końcu poszedł po rozum do głowy i oznajmił, że chmura zyska tryb offline, czyli coś, co Google oferuje w Drive już od kilku lat. Lepiej późno niż wcale, prawda? Jeśli będziemy chcieli dostać się do danych plików, gdy znajdziemy się poza zasięgiem internetu, musimy wykonać prosty krok.

Jak zdradza Microsoft, w pierwszej kolejności trzeba będzie zaznaczyć, które pliki i foldery mają być dostępne w trybie offline. Jest to nie zwykle ważne, ponieważ okazuje się, że użytkownik nie będzie miał dojścia do wszystkich plików znajdujących się w jego chmurze. Tryb offline pozwoli na otwieranie m.in. folderów Moje pliki, Udostępnione i Ulubione oraz interakcję z nimi (np. przeglądanie folderów i zmianę nazwy plików). Wszystkie dokonane zmiany zostaną zsynchronizowane w momencie, gdy odzyskamy połączenie z internetem.

Trzymasz pliki w OneDrive? Nadchodzi ważna zmiana! Fot. Microsoft

Na ten moment tryb offline udostępniany jest uczniom, studentom oraz użytkownikom korzystającym z planu biznesowego.

Źródło: opr. wł./Android Authority