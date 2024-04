Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus? Który jest lepszy? Zobacz!

Miałem okazję sprawdzić dwa smartfony popularnych producentów: Samsung i Apple. Nie są to flagowe warianty ale nadal bardzo ciekawe, godne uwagi modele. Nasuwa się pytanie, który wybrać? Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus? Wybór nie jest łatwy, ponieważ oba to świetne smartfony ale po tych kilku tygodniach chyba już wiem, który powinieneś kupić.

Nie chcę zarzucać żadnej z marek tego, że podgląda poczynania tej drugiej ale sami zobaczcie. Te smartfony w pewnych kwestiach wizualnych są bliźniakami! Z resztą, przeglądając zdjęcia obu modeli zapewne dojdziecie do podobnych wniosków. To nie oznacza jednak, że oba są “uniwersalne” i będą pasować każdemu użytkownikowi. Absolutnie! Zarówno Galaxy, jak i iPhone to sprzęt przeznaczony zupełnie innej grupie odbiorców. Postaram się zasugerować to, kto powinien wybrać produkt Apple, a kto urządzenie od firmy Samsung. Oczywiście, to tylko moja opinia i nie każdy się z nią musi zgadzać. Chętnie podyskutuję o mojej decyzji – i waszej, rzecz jasna – w komentarzach pod tym artykułem.

Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus – porównanie danych technicznych

Nie są to topowe modele obu producentów ale chyba można mówić o górnej półce. Ba, to takie nieco tańsze flagowce. Zgadzacie się? Dlatego też w obu przypadkach mówimy o bardzo zaawansowanych i wydajnych podzespołach, które sprawiają, że niezależnie czy wybierzemy Galaxy czy iPhone, jednego możemy być pewni – oprogramowanie będzie działać płynnie przez długi, długi czas. Tak czy inaczej, sprawdźmy kilka najważniejszych elementów specyfikacji technicznej. Dodam tylko, że porównujemy bazowe modele. O ile tak je można nazwać, gdyż podzespoły to najwyższa półka wydajnościowa.

Samsung Galaxy S24+ (12/256 GB) Apple iPhone 15 Plus (128 GB) Ekran Dynamic AMOLED 2X 6,7-cali, 120 Hz OLED 6,7-cali Super Retina XDR, 60 Hz Rozdzielczość 3120 x 1440 pikseli 2796 x 1290 pikseli Pamięć RAM 12 GB 4 GB Pamięć na dane 256 GB lub 512 GB 128 GB, 256 GB lub 512 GB Procesor Samsung Exynos 2400 Apple A16 Bionic Aparat przedni 12 MP 12 MP Aparat z tyłu 50 MP + 12 MP + 10 MP (filmy 8K) 48 MP + 12 MP (filmy 4K) Bateria 4900 mAh 4383 mAh Ładowanie 20 W lub 15 W bezprzewodowo 20 W lub 15 W bezprzewodowo Wymiary 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 160,9 x 77,8 x 7,8 mm Waga 196 g 201 g Porównanie specyfikacji technicznej Galaxy S24+ i iPhone 15 Plus.

Są to wybrane dane techniczne. Uznałem, że zaprezentuję te najważniejsze. Dodam tyko, że oba smartfony mają Bluetooth 5.3, NFC, USB typu C oraz umożliwiają transmisję danych 5G. Tak tylko wspomnę dla tych, którzy nie są “na bieżąco z technologią” – Apple (nieco pod przymusem) zmieniło port Lightning na USB-C. Dla osób, które dotychczas były związane z innymi rozwiązaniami marki będzie to bardzo irytujące. Konieczna będzie zmiana wszystkich przewodów, z których korzystają. Z kolei “nowi” użytkownicy Apple nie odczują tej różnicy, a wręcz przeciwnie – będą zadowoleni, gdyż nie będą irytować się zmianą przewodów. Tak mi się przynajmniej wydaje. I jedno zdanie o zwartości opakowania: w obu przypadkach mamy tylko instrukcję i przewód do transmisji danych / ładowania.

Jakość wykonania smartfonów Galaxy S24+ i iPhone 15 Plus

Chyba nikt nie spodziewa się innej opinii. Oba te smartfony cechuje najwyższa jakość wykonania. Materiały? Rewelacja. Spasowanie? O czym my w ogóle dyskutujemy. To flagowce. Fakt, nie jest to pozycja z najwyższej półki, jak Apple iPhone 15 Pro Max czy Samsung Galaxy S24 Ultra, jednak nadal mówimy o flagowcach. Trzymając zarówno Galaxy, jak i iPhone w dłoni czuję to, że jest to bardzo dobrej jakości produkt. Nie mogę absolutnie przyczepić się do wykonania żadnego z nich. Po kilku długich tygodniach testów zarówno produkt Samsunga, jak i Apple wygląda tak, jak po wyjęciu z opakowania. Zero rysek (mam tu na myśli ekran, tył oraz boczne elementy obudowy). Jestem pod wrażeniem ale z drugiej strony, to flagowce, więc nie mogłoby być inaczej.

Ekran w Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus. Który jest lepszy?

Bez dwóch zdań – Samsung Galaxy S24+ ma lepszy ekran niż Apple iPhone 15 Plus. Pierwsza różnica, którą widać “gołym okiem” to częstotliwość odświeżania. Galaxy oferuje 120 Hz, natomiast iPhone zaledwie 60 Hz. Szczerze? Nie rozumiem podejścia Apple do tego priorytetowego tematu. Ba, wiele smartfonów z niżej półki ma lepszą częstotliwość odświeżania.

Smartfona Apple nie ratuje nawet to, że mamy do czynienia z technologią Super Retina XDR oraz wysoką rozdzielczością 2796 x 1290 pikseli czy 460 pikselach na cal. Oczywiście, jasność ekranu również stoi na najwyższym poziomie, jednak to odczucie “zbyt wolnego” działania przez słabą częstotliwość odświeżania psuje wszystko. Nie chcę wyjść na krytyka Apple ale ten ekran w porównaniu do S24+ odrzuca i niechętnie z niego korzystałem. Jasność? 2000 nitów. Dzięki temu odczyt informacji z ekranu podczas słonecznych dni nie będzie żadnym problemem. Tak czy inaczej, jeśli nie mieliście wcześniej do czynienia z wyższą częstotliwością odświeżania, a celujecie w iPhone 15 Plus to mam sugestię – nie sprawdzajcie jak działa więcej niż 60 Hz, bo będziecie mieli takie samo negatywne wrażenie.

Galaxy S24+ z Dynamic AMOLED 2X niszczy konkurenta. Nie da się tego nie zauważyć – jakość tego wyświetlacza jest znacznie lepsza pod każdym względem. Szczególnie odczucie związane z częstotliwością odświeżania robi wrażenie. W tym przypadku ilość pikseli na cal wynosi 513. Może nie jest to duża różnica, jednak z drugiej strony przy bliższym spotkaniu z tymi wyświetlaczami możemy zaobserwować lepszą jakość w Samsungu. Maksymalna jasność wynosi 2600 nitów. To kolejny plus ekranu w Galaxy. Cóż, w porównaniu wyświetlaczy iPhone 15 Plus i Galaxy S24+, ten pierwszy nie ma jakichkolwiek szans.

Aparat w Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus? Który robi lepsze zdjęcia?

Zacznijmy od kwestii technicznych, o ile takowe Was interesują. Najwyżej pominiecie. Samsung Galaxy S24+ oferuje trzy główne obiektywy: 50 + 10 + 12 MP. Jasność? f/1.8, f/2.4, f/2.2. Z kolei Apple iPhone 15 Plus ma dwa obiektywy: 48 i 12 MP. Główny ma przysłonę f/1.6, natomiast dodatkowy f/2.4.

Mam bardzo duży problem w ocenieniu, który smartfon robi lepsze zdjęcia. Nocne? Z pewnością wygrywa iPhone 15 Plus. Selfie? Tak samo. Makro? Tu lepszy jest Galaxy S24+. Podobnie w przypadku zdjęć “klasycznych” przy dobrym oświetleniu. Z resztą, sami zobaczycie dokładne porównanie tego, co potrafią te obiektywy. Finalnie według mnie wygrywa Galaxy, co jest sporym zaskoczeniem, gdyż zawsze uważałem, że to iPhone robi lepsze fotki. Chociaż, chyba dalej tak uważam jeśli chodzi o porównanie Galaxy S24 Ultra z iPhone 15 Pro Max. Tak czy inaczej, w tej “niższej półce” to właśnie Samsunga uznaję za wygranego.

Wydajność, oprogramowanie i użytkowanie. Wygrywa Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus?

Kiedyś, w czasach, gdy nowością był iPhone 7, bez zastanowienia napisałbym: człowieku, bierz smartfon Apple, bo to, co oferują modele z Androidem to… szkoda gadać. Ale to było kiedyś. Dziś smartfony z oprogramowaniem Google Android wyznaczają trendy i często wyprzedzają amerykańskiego giganta. Widać to na każdym kroku – nie oszukujmy się. Dlatego dziś trudno napisać wprost czy lepszym wyborem będzie smartfon z iOS czy jednak, ten który posiada zainstalowanego Androida 14.

Android czy iOS?

Jeśli dotychczas miałeś smartfon Apple i na przykład jesteś posiadaczem smartwatcha, notebooka, tabletu tej firmy, wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie pozostanie w tym ekosystemie. Integracja pomiędzy urządzeniami Apple jest na tak wysokim poziomie, że wybierając produkt Samsunga czy innego producenta, będzie Cię irytować brak iMessage, AirDrop czy innych integracji, które znane są posiadaczom sprzętu z nagryzionym jabłkiem w logo. Kiedyś napisałbym, że obsługa iOS jest o wiele prostsza niż Android. Nakładka One UI 6.1, jaką znajdziemy w Galaxy S24+ jest bardzo wygodna nawet dla laika. Wszystkie potrzebne opcje znajdziemy w mgnieniu oka. Jest jednak coś, w czym Samsung wyprzedza o lata świetlne Apple.

Galaxy AI

Oczywiście, troszeczkę przesadzam, ale już tłumaczę o co mi chodzi. Mowa o AI w smartfonach Samsung, o czym pisałem jakiś czas temu – podczas prezentacji nowych modeli z serii Galaxy. Początkowo spoglądałem na tą technologię z przymróżeniem oka ale dziś? To najlepsze rozwiązanie, jakie mogło powstać! A przede wszystkim bardzo wygodne. Chcesz szybko przetłumaczyć stronę? Klik i masz przetłumaczoną. Chcesz podsumowanie długiego artykułu? Klik i masz wyszczególnione najważniejsze rzeczy z tekstu. Nie znasz danego języka, a chcesz np. zamówić stolik w restauracji? Żaden problem – możesz rozmawiać w wielu różnych językach – Ty mówisz po polsku, Włoch po włosku i obaj się rozumiecie. Oczywiście, atutów tego rozwiązania jest mnóstwo. Jeśli Cię zaciekawiłem, odwiedź stronę poświęconą Galaxy AI.

Ekosystem Apple

Dobrze, nie każdy jest zainteresowany wsparciem sztucznej inteligencji i nie przekonuje go Android. Nie ma sprawy – masz przecież wybór. Ja osobiście przyznaję się – od lat korzystam ze środowiska Apple i jestem z nim już tak mocno obeznany, że praca z Androidem i Windowsem nie jest dla mnie tak intuicyjna, jak w przypadku połączenia iOS z MacOS. Dlatego jeśli lubisz prostotę i przejrzystość, wydaje mi się, że warto celować w rozwiązania Apple, ale uważaj – jak już kupisz np. iPhone, kwestia czasu, a będziesz miał MacBooka iPada, Apple Watch i tak dalej.

Wydajność

Który jest szybszy? Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus? Tak naprawdę oba są równie wydajne. Świetnie działają na nich gry, niezależnie ile aplikacji uruchomicie, żaden się nie zacina. Optymalizacja na obu wypada bardzo dobrze. Nie powinno to być chyba dla nikogo zaskoczeniem. Mowa przecież o dwóch mega wydajnych smartfonach z górnej półki. Oczywiście, zarówno Galaxy S24+, jak i iPhone 15 Plus nie otrzymały tych topowych podzespołów, które znamy z modeli Ultra lub Pro, jednak nadal są to chipsety bardzo wydajne, dla których obsługa wymagających aplikacji nie będzie stanowić problemu.

Jak będzie za dwa, trzy lata? Oba nadal powinny dostawać aktualizacje oprogramowania, więc w tym przypadku byłbym spokojny. Obstawiam jednak, że iOS będzie działał o wiele lepiej, chociaż znam ludzi, którzy jeszcze rok temu korzystali z Galaxy S7, a przecież to smartfon z 2016 roku. Znam też posiadaczy iPhone 5, którzy przesiedli się dopiero na iPhone 12.

Bateria. Dłużej działa Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus?

Muszę przyznać, że Apple względem poprzedniej generacji zrobiło wielki postęp. Nie wiem czy chodzi tylko o optymalizację czy o coś innego ale szczerze – ten smartfon potrafi bardzo długo pracować na baterii. Mam tu na myśli nawet dwa dni bez konieczności podładowania baterii i absolutnie nie próbowałem “iść na rekord”. Po prostu korzystałem z telefonu tak jak zawsze. Media społecznościowe, jakieś zdjęcia, przeglądanie Internetu – większość z nas właśnie w ten sposób korzysta ze swoich smartfonów. Jeśli bardzo intensywnie korzystałem z telefonu, wtedy faktycznie czas pracy wynosił dzień ale musiałem faktyczne mocno się starać.

Co z Galaxy S24+? Tu temat wypada podobnie. Oba smartfony zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie pod względem czasu pracy na baterii. Oczywiście, intensywne wykorzystywanie oznacza – tak jak w iPhone jeden dzień, ale wydaje mi się, że to nadal bardzo dobry wynik. Ci, którzy sporadycznie korzystają z aplikacji społecznościowych zapewne będą ładować smartfon co trzy, a może nawet cztery dni! Tak czy inaczej, dwa dni na baterii to żadna filozofia dla Galaxy S24+. Świetny wynik.

Który jest lepszy? Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus?

To nie ma tak, że dobrze czy nie dobrze. OK, koniec żartów i nawiązań do Asterixa i Kleopatry. Przede wszystkim, zaskoczyły mnie te wizualne podobieństwa. Nie, żebym coś sugerował, ale Galaxy S24+ wyszedł później niż iPhone 15 Plus. Dlatego nie napiszę, że jeden jest ładniejszy od drugiego, gdyż są za bardzo do siebie podobne. Ekran? Zdecydowanie wygrywa Samsung. Galaxy S24+ ma pod wieloma względami lepszy wyświetlacz. Jest jaśniejszy, oferuje szybsze odświeżanie. Aparat? Szczerze mówiąc, mi osobiście bardziej przypadły do gustu fotki, które wykonywałem za pomocą Galaxy. OK, w nocy faktycznie lepsze zdjęcia robił iPhone, jednak jeśli chodzi o całokształt – wygrywa telefon marki Samsung.

Czy to oznacza, że lepszy jest Galaxy S24+? Pod wieloma względami tak. Jeśli miałbym porównywać wspomniane aspekty, zdecydowanie wygrywa smartfon z Androidem. Ba, jest on nawet tańszy od iPhone 15 Plus jeśli wybierzemy wersje z taką samą pamięcią wewnętrzną. Dziś iPhone 15 Plus 256 GB kosztuje w Media Expert 4899 zł. Z kolei Galaxy S24+ w Media Markt kosztuje 4799 zł. Wspominam te dwa sklepy, gdyż w nich znalazłem najniższe ceny. Oczywiście, odsyłam również do porównywarki Ceneo. Tu znajdziecie najniższe ceny Apple iPhone 15 Plus, natomiast tutaj najlepsze oferty Galaxy S24+. I wiecie co? Właśnie ta kwestia mnie zastanawia najbardziej.

Korzystamy sobie z takiego smartfonu dwa, trzy lata – powiedzmy. I co będzie właśnie po tym okresie? Na początku Apple iPhone 15 Plus w wariancie 256 GB kosztował 5680 zł. Dziś, po sześciu miesiącach od premiery jest wyceniany na około 4900 zł. Z kolei Samsung Galaxy S24+ w wersji 12/256 GB kosztował 5199 zł, a dziś najniższa cena wynosi 4200 zł. A przecież od premiery minęły trzy miesiące. Wydaje mi się, że utrata na wartości w przypadku smartfona marki Samsung będzie znacznie wyższa, niż w Apple. Zawsze tak było. Dlatego jeśli nie chcecie bardzo stracić, chyba lepiej celować w iPhone.

Kupiłbym smartfon amerykańskiego giganta także wtedy, gdy korzystałbym z innych sprzętów tej marki. Choćby nie wiem jak ludzie zachwalali np. smartwatche Garmina, nie oszukujmy się – iPhone najlepiej współpracuje z Apple Watch i koniec, kropka. A jeśli do tego np. do pracy i nauki korzystacie z komputera tej firmy, sprawa jest przesądzona. Nawet pomimo tego, że ten ekran z odświeżaniem 60 Hz faktycznie wypada dużo gorzej. Współpraca Galaxy S24+ z MacBookiem Air praktycznie… nie istnieje. Oba te urządzenia nie chcą ze sobą współgrać. Jeśli jednak macie laptopa z Windowsem, smartwatch dowolnej firmy (a najlepiej Samsung) – nie ma sprawy, z automatu sugeruję wybór Galaxy S24+.

Ostateczny werdykt. Galaxy S24+ czy iPhone 15 Plus

Jedynym sensownym wyjaśnieniem, dlaczego wybrać smartfon Apple, a nie marki Samsung jest integracja poszczególnych urządzeń korzystających z ekosystemu iOS / MacOS. Ta rzecz działa obłędnie dobrze. OK, drugim jest kwestia finansowa. Nie oszukujmy się – iPhone 15 Plus nie straci tak mocno na wartości przez kilka lat, co Galaxy S24+. Jeśli te dwa aspekty was nie przekonują, zdecydowanie wybierajcie smartfon Samsunga. Będziecie zadowoleni. Chociaż w sumie, będziecie zadowoleni i z tego i z tego smartfonu. Ale z Galaxy bardziej.