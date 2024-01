Samsung Galaxy S24 ułatwi Ci randki w każdym języku! Jak to?

Chodzi Ci po głowie nowa znajomość, najlepiej z kimś z innego kraju? A może po prostu nie znasz danego języka, jednak musisz się z kimś porozumieć? Dzięki AI Samsung Galaxy S24 przełamiesz bariery językowe. Sprawdziłem to i muszę przyznać, ta funkcja zrobiła na mnie ogromne wrażenie!

Jesteśmy już po premierze najnowszych smartfonów serii Galaxy S24. Fajne, to fakt. Dobrze wykonane, całkiem atrakcyjnie wycenione, jednak coś innego wywarło na mnie ogromne wrażenie. Co to takiego? To funkcja tłumaczenia na żywo. Tak, dzięki tej funkcji będziesz mógł “wyjść cało” podczas sytuacji, w której trzeba użyć języka, którego znajomością nie możesz się pochwalić. To znaczy, nie mogłeś, bo teraz już nie będzie to dla Ciebie żadną barierą.

Samsung Galaxy S24.

Tłumacz AI w Samsung Galaxy S24. Dogadasz się w języku, którego nie znasz!

Każdy z nas ma tłumacza w swoim telefonie. Mowa między innymi o Google Translate lub Deepl. Przydaje się w różnych sytuacjach, jednak korzystanie z niego na dłuższą metę, np. podczas czatu na WhatsApp czy Instagramie, może być irytujące. Mam na myśli to ciągłe chodzenie pomiędzy aplikacjami. Samsung za sprawą sztucznej inteligencji poszedł o krok dalej jeśli chodzi o tłumaczenie wiadomości i nie tylko! Tak, marka wymyśliła tłumacza rozmów przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym. Mało tego, oprogramowanie współpracuje z aplikacjami takimi jak WhatsApp, Instagram, Czat Google, Signal czy Wiadomości Android!

Samsung Galaxy S24.

Samsung zainstalował w Galaxy S24 tłumacza nowej generacji

Zdecydowanie, jest to praktyczna funkcja. Producent oferuje obecnie obsługę trzynastu języków. Jak to wygląda? W aplikacjach do komunikacji (jak już wspominałem, między innymi chodzi o WhatsApp czy Instagram) w tak zwanych “dymkach” czasu pojawia się wiadomość oryginalna, a tuż pod nią tłumaczenie. Dzięki temu wiemy, co dana osoba chce nam przekazać pomimo tego, że kompletnie nie znamy języka, którym się porozumiewa. Żartowałem, że to ułatwia randkowanie (chociaż w sumie, czemu nie), ale tak naprawdę z tej funkcji możemy skorzystać w wielu różnych sytuacjach. Rozmowa biznesowa z obcokrajowcem? Żaden problem.

Pozostając przy temacie rozmów, to właśnie ta forma tłumaczenia, w więc chodzi mi o rozmowy w czasie rzeczywistym wywarła na mnie ogromne wrażenie. Eksperci Samsung pracujący nad tym rozwiązaniem przedstawili nam prostą scenkę, w której rozmówca nie znający języka włoskiego zamawiał stolik w, a jakże, włoskiej restauracji. Po odebraniu telefonu sztuczna inteligencja poinformowała, że będzie to rozmowa tłumaczona. Następnie rozmówca zadał pytanie, które AI przetłumaczyła. Następnie pojawiła się odpowiedź i tak dalej. Finalnie obie osoby bez problemu przeprowadziły rozmowę, która w przypadku braku tej funkcji i oczywiście braku znajomości języka byłaby niemożliwa do zrealizowania.

“Rodzina” Galaxy S24.

Samsung pokazał, jak może wyglądać przyszłość komunikacji

Nie znasz języka? Żaden problem. Samsung oferuje tłumaczenie AI zarówno w formie tekstowej, jak i audio – mam na myśli rozmowę telefoniczną. Przykładowo, jesteś w “podbramkowej” sytuacji i musisz wezwać pomoc, jednak absolutnie nie znasz języka. Co wtedy? Właśnie. Wtedy Samsung przychodzi z odsieczą. Inna sytuacja. Chcesz kupić samochód z innego kraju ale sprzedający nie zna języka, którym się posługujesz. Co robisz? Znów uruchamiasz tłumacza zainstalowanego w smartfonie z rodziny Galaxy S24 i sprawa zostaje rozwiązana. Taki rozwój nowych technologii zdecydowanie lubię!