Oto Samsung Galaxy S24. Ile kosztuje? Co się zmieniło?

Właśnie zobaczyliśmy trzy nowe smartfony – Samsung Galaxy S24, S24+ oraz S24 Ultra. Ile kosztują poszczególne modele i czym się wyróżniają? Postaram się w skrócie opowiedzieć o tym, co zaprezentowano podczas Samsung Unpacked 2024.

Premiera Samsung Galaxy S24, S24+ oraz Galaxy S24 Ultra.

Rewolucja, ewolucja czy lifting? Wszystko zależy na to, jak popatrzymy na te smartfony. Jeśli miałbym w skrócie opisać zmiany względem poprzednika, mamy lepszy aparat, pojemną baterię, a w przypadku modelu Ultra całkowicie płaski ekran. Rzecz jasna, na tym nie koniec nowości, jakie przygotowała dla nas koreańska marka.

Ile kosztuje Samsung Galaxy S24 w Polsce?

Pozwolicie, że zacznę prezentacje tych telefonów od cen. Wydaje mi się, że cenowo ten model wypada naprawdę atrakcyjnie.

Galaxy S24 8/128 – 4099 zł 8/256 – 4399 zł

Galaxy S24+ 12/256 – 5199 zł 12/512 – 5799 zł

Galaxy S24 Ultra 12/256 – 6599 zł 12/512 – 7199 zł 12/1TB – 8249 zł



Dziś, wraz z premierą, wystartowała również przedsprzedaż tego modelu na stronie producenta. Oferta promocyjna będzie obowiązywała do 30 stycznia bieżącego roku do godziny 23:59. Co możemy zyskać decydując się na skorzystanie z niej? Otrzymujemy wyższą pamięć w niższej cenie. Co ciekawe, dotyczy to także wersji 1 TB. W skrócie, zamiast płacić za S24 Ultra w wersji 12/512 7199 zł, zapłacimy 6599 zł. Mało tego, najszybsi klienci (ci, którzy zdecydują się na zakup do 23 stycznia bieżącego roku) mogą liczyć na prezent w postaci słuchawek Galaxy Buds 2 w kolorze grafitowym.

Możemy również skorzystać z programu odkupu i bonus w koszyku. W przypadku wersji bazowej dostajemy 300 zł, z kolei w wyższych wersjach otrzymujemy 500 zł. Jeśli nie chcemy zwracać produktu, możemy dostać zwrot na kartę przedpłaconą Visa w kwocie 400 zł.

Co się zmieniło w smartfonach Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra?

Jak już wspomniałem, główną nowością w przypadku modelu Ultra jest płaski ekran. W pozostałych mamy delikatnie obłą ramkę. Szczerze? Mniejsze modele, czyli S24 i S24+ bardzo mocno przypominają mi testowany iPhone 15 Pro. Mam na myśli to, jak trzyma się w ręce ten telefon, jak wyglądają ramki. Z resztą, sami możecie zobaczyć, że coś w tym jest. Samsung chwali się, że zastosował w topowym modelu tytanową ramkę (przypadek?) oraz Gorilla Glass Armor, który ma oferować o wiele lepszą ochronę. W wariantach S24 i S24+ mamy Gorilla Glass Victus 2 oraz aluminium.

Samsung Galaxy S24 cechuje się 6,2-calowym ekranem Dynamic AMOLED 2X, który wyświetla obraz w rozdzielczości FHD+ (2340 x 1080). Model większy, a więc S24+ ma ekran o przekątnej 6,7-cali. W tym przypadku rozdzielczość jest wyższa, bowiem mówimy o QHD+ (3120 x 1440). Cały czas mówimy o matrycy Dynamic AMOLED 2X. Topowy wariant, a więc S24 Ultra został wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, który cechuje się rozdzielczością na poziomie QHD+. Co ważne, niezależnie od modelu jaki wybierzemy, otrzymujemy odświeżanie 1 – 120 Hz!

Warto wspomnieć jeszcze o procesorze. W wariantach S24 i S24+ otrzymamy CPU Exynos 2400, natomiast S24 Ultra będzie wyposażony w Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Smartfony będą różnić się pojemnością baterii. Podstawowy – S24 ma 4000 mAh, S24+ 4900 mAh, natomiast S24 Ultra 5000 mAh. Co z kolorami? Samsung zdecydował się na cztery warianty: szary, żółty, fioletowy i czarny oraz trzy ekskluzywne: zielony, pomarańczowy i błękitny. Warto wspomnieć o tym, że telefony te będą się różnić od siebie odcieniami. Mam na myśli S24 i S24+ od S24 Ultra.

Jaki aparat ma Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra?

Rzecz jasna, wszystko zależy od tego, jaki model wybierzemy. Zacznijmy od Galaxy S24 i S24+. Producent zastosował trzy obiektywy: Szerokokątny 50 MP, ultra szerokokątny 12 MP oraz tele 10 MP. Warto wspomnieć o tym, że mamy optyczny zoom 3x oraz bezstratny 2x. Na froncie ulokowano jeden obiektyw 12 MP Dual Pixel AF.

O wiele ciekawiej robi się w przypadku modelu S24 Ultra. Fakt, z przodu ulokowano taki sam obiektyw, a więc 12 MP Dual Pixel AF, jednak z tyłu znajdziemy świetne narzędzie do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Dlaczego? Producent ulokował tam obiektyw szerokokątny 200 MP, ultra szerokokątny 12 MP oraz dwa Tele: 12 MP / 50 MP. Zoom? Optyczny 3x, 5x. Bezstratny 2x, 10x.

Co nowego w Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra mogą “znaleźć” klienci?

Tak naprawdę, dużo zmian znajdziemy w samym oprogramowaniu. Seria Galaxy będzie teraz o wiele mądrzejsza niż dotychczas, a to za sprawą AI. Mowa na przykład o takich “podstawowych” nowościach jak tworzenie własnych, autorskich tapet. Bardzo przydatny może okazać się asystent przeglądania. W skrócie, oprogramowanie za pomocą sztucznej inteligencji przekonwertuje długie teksty w streszczenia. Jeśli nie będzie Wam chciało się czytać tego tekstu, w przyszłości na smartfonach Galaxy dostaniecie podsumowanie, z którego dowiecie się najważniejszych rzeczy.

Producent zastosował również zmodyfikowany asystent notatek. Możemy wyrównać pismo odręczne, następnie uporządkować je tworząc tytuł, strukturę czy akapity (oczywiście nasze pismo odręczne będzie przekonwertowane), a finalnie możemy wygenerować okładkę z podsumowaniem, które zostanie przygotowane na podstawie naszych notatek. Nowością jest również wprowadzenie łatwego wyszukiwania na podstawie obrazu. Wystarczy, że zakreślimy dowolne miejsce na ekranie, aby uruchomić wyszukiwarkę.

Czy warto kupić Samsung Galaxy S24, S24+ lub S24 Ultra?

Cóż, to zależy. Jeśli posiadasz na przykład poprzednią generację to według mnie nie do końca warto inwestować w nowe modele. Z kolei jeśli chcesz przesiąść się z nieco starszego modelu i zależy Ci na flagowcu marki Samsung, zdecydowanie powinieneś rozważyć zakup smartfona serii Galaxy. Po pierwszych wrażeniach mogę śmiało stwierdzić, że są solidnie wykonane, są także wygodne w użytkowaniu i oferują bardzo dobre aparaty.