Miałem okazję przetestować dwa flagowe smartfony Samsung i Apple. Który wybrać? Galaxy S23 Ultra czy iPhone 14 Pro Max? Decyzja wcale nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. Oba te modele są naprawdę świetne. Nic dziwnego, to topowe smartfony dla wymagających (i bogatych) klientów.

Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że nie są to świeżynki na naszym rynku. Galaxy S23 Ultra pojawił się w pierwszym kwartale bieżącego roku, natomiast iPhone 14 Pro Max w trzecim kwartale ubiegłego roku. Tak czy inaczej, oba te telefony nadal są obiektem westchnień wszystkich fanów nowych technologii. Obawiam się, że jeśli nie dysponujecie odpowiednim budżetem, przez długi czas będziecie mogli tylko spoglądać w ich kierunku, bowiem np. w Media Expert smartfon Samsunga w bazowej wersji (8 / 256 GB) wyceniono na 6799 zł, z kolei konkurent marki Apple w wariancie 128 GB to koszt rzędu 6180,99 zł. Dodam jeszcze, że Łukasz testował Galaxy S23+ i S23 Ultra. Który jest lepszy? Musicie sami sprawdzić.

Galaxy S23 Ultra czy iPhone 14 Pro? Trudne pytanie, jeszcze trudniej na nie odpowiedzieć.

Dane techniczne Samsung Galaxy S23 Ultra

Ultra to topowy wariant w przypadku modelu S23. Z resztą, sami zobaczcie jak wygląda specyfikacja techniczna.

Procesor: ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 3.36 GHz

Pamięć RAM: 8 lub 12 GB

Pamięć na dane: 256 GB, 512 GB lub 1 TB

Ekran: 6,8 cala, Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 pikseli (Quad HD+), odświeżanie 120 Hz.

Aparat główny: 200 MP + 10 MP + 12 MP + 10 MP

Aparat przedni: 12 MP

Łączność: Dual SIM, 5G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB typu C (3.2 Gen 1)

Bateria: 5000 mAh

Wymiary i waga: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, 233 g

Oczywiście, jest to skrócona specyfikacja techniczna. Jeśli chcecie poznać szczegółowe informacje, zachęcam do sprawdzenia strony Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Dane techniczne Apple iPhone 14 Pro Max

W przypadku produkty marki Apple otrzymujemy flagowe podzespoły. Główna różnica względem modelu Pro (bez Max) to oczywiście wielkość ekranu i pojemność baterii. Tak czy inaczej, zobaczcie jak wygląda specyfikacja techniczna iPhone 14 Pro Max.

Procesor: sześciordzeniowy Apple A16 Bionic @ 3.46 GHz

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć na dane:128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB

Ekran: 6,7 cala, Super Retina XDR, 2786 x 1290 pikseli, odświeżanie 120 Hz.

Aparat główny: 48 MP + 12 MP + 12 MP

Aparat przedni: 12 MP

Łączność: Micro SIM, 5G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, Lightning

Bateria: 4323 mAh

Wymiary i waga: 160,7 x 77,6 x 7,85 mm, 240 g

Jeśli chcielibyście poznać dokładne dane na temat podzespołów, jakie zostały zamontowane w tym modelu, odsyłam na stronę producenta – Apple.

Apple iPhone 14 Pro Max

Codzienne użytkowanie – Samsung Galaxy S23 Ultra vs Apple iPhone 14 Pro Max

Muszę przyznać, że pod względem ergonomii Galaxy S23 Ultra mnie nie zachwycił. To już bardziej tablet niż smartfon. I jest to dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ iPhone 14 Pro Max jest niewiele mniejszy, a jednak korzystanie z niego jest o wiele łatwiejsze. Domyślam się, że po prostu chodzi o konstrukcję. W przypadku smartfona firmy Samsung plusem jest to, że w zestawie dostajemy rysik (schowany w obudowie). Ma on nam ułatwić obsługę oprogramowania, aczkolwiek zastanawiałem się, czy korzystam ze smartfona czy już obsługuję tablet. Naprawdę, te różnice gabarytowe są znikome, a jednak pod względem użytkowania, o wiele lepiej sprawdza się smartfon Apple. W skrócie – lepiej leży w dłoni iPhone 14 Pro Max i to on wygrywa w tej kwestii.

Galaxy S23 Ultra czy iPhone 14 Pro? Trudne pytanie, jeszcze trudniej na nie odpowiedzieć.

Codzienne użytkowanie to nie tylko samo trzymanie w dłoni, ale też przecież obsługa systemu. I tu, przy to, że Galaxy S23 Ultra jest wyższy od iPhone 14 Pro Max, korzystanie z oprogramowania jest o wiele trudniejsze. Bardzo często zdarzało mi się, że obsługa jedną ręką była wręcz niemożliwa. Wiem, że w obu przypadkach mówimy o naprawdę ogromnych telefonach, ale jakoś w Apple ergonomia cechowała się lepszym poziomem. Plusem smartfona Samsung jest większa powierzchnia robocza wyświetlacza oraz wyższa rozdzielczość. Nie trudno się domyślić – przeglądanie stron internetowych czy filmów jest w tym przypadku bardziej komfortowa.

Galaxy S23 Ultra czy iPhone 14 Pro? Trudne pytanie, jeszcze trudniej na nie odpowiedzieć.

Pozostając przy temacie wyświetlacza – bardzo trudno mi zdecydować, który jest tak naprawdę lepszy. Oba są wyśmienite – w końcu to najwyższa półka, jaką obecnie dostaniemy. W obu przypadkach kąty widzenia wypadają wzorowo, a ilość pikseli na cal jest odpowiednia. Ostatecznie jednak uważam, że w kwestii ekranu wygrywa Galaxy. Nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie. Samsung od zawsze cechował się tym, że wyposaża swoje smartfony (i telewizory) w świetne matryce.

Galaxy S23 Ultra czy iPhone 14 Pro? Trudne pytanie, jeszcze trudniej na nie odpowiedzieć.

Który smartfon ma lepszą baterię? Galaxy S23 Ultra czy iPhone 14 Pro Max?

Według specyfikacji wygrywa Galaxy, ale jak jest w rzeczywistości? Zacznijmy od tego, że bardzo trudno miarodajnie porównać baterię. Dlaczego? To proste. Nie zawsze dostaniemy te same powiadomienia, nie zawsze włączymy identyczne strony. Postarałem się jednak w sposób identyczny sprawdzać oba smartfony. Uwierzcie – bardzo dużo korzystam z telefonu. Odbieram maile, przeglądam media społecznościowe, robię zdjęcia do artykułów – skrócie, smartfony działają na wysokich obrotach. I jakie mam wnioski?

W obu przypadkach dostajemy solidny zapas mocy. Byłem w szoku, bo tak naprawdę przy bardzo intensywnym użytkowaniu dwa dni pracy to żadne wyzwanie. Ba, nawet jak naprawdę pół dnia będziecie oglądali jakieś filmiki to i tak nie będziecie musieli ładować smartfona przez cały dzień. Jak widać, mamy do czynienia z poważnymi maszynami do długiej pracy i zabawy. W skrócie – w przypadku baterii i czasu pracy mamy remis. Poważnie, nie potrafię napisać, który z telefonów jest lepszy. Oba w kwestii akumulatora są wyśmienite. Zapewniam – nie zawiedzie was ani Galaxy ani iPhone. Problemem może być jedynie czas ładowania. Duże ładowarki i dość słaba moc ładowania = długa “regeneracja” baterii. Galaxy oferuje 45 W, iPhone 35 W. Smartfony do pełna naładujecie w około 1,5h.

Galaxy S23 Ultra czy iPhone 14 Pro? Trudne pytanie, jeszcze trudniej na nie odpowiedzieć.

Apple iPhone 14 Pro Max czy Samsung Galaxy S23 Ultra? Który ma lepszy aparat?

O ile w kwestii ładowania był remis, ekran był delikatnie lepszy w Galaxy, a pod względem ergonomii minimalnie wygrywał iPhone, o tyle w przypadku aparatu mamy przepaść. Nie sądziłem, że Apple aż tak mocno wyprzedzi Samsunga w przypadku aparatu we flagowych smartfonach. Nie sądziłem, że to napiszę, ale OK, Galaxy może i robi dobre zdjęcia, jednak robi to… czasami. Poważnie! To zdecydowanie nie jest smartfon do robienia fotek. A już na pewno nie będą to wybitne dzieła sztuki. Zupełnie inaczej w tej kwestii wypada iPhone 14 Pro Max. Galaxy często przekłamywał kolory, nie chciał współpracować w nocy, co z resztą zobaczycie na zdjęciach próbnych.

Galaxy S23 Ultra czy iPhone 14 Pro? Trudne pytanie, jeszcze trudniej na nie odpowiedzieć.

O ile zdjęcia wykonywane za pomocą Galaxy w dzień są akceptowalne, o tyle te nocne to jakieś nieporozumienie. W ogóle nie było uczucia “pracy” z telefonem klasy premium. Cóż, nie jest to smartfon fotograficzny. Przynajmniej w mojej opinii. Jedynym ratunkiem jest ten duży zoom. 100-krotne przybliżenie robi wrażenie ale chyba nikt nie oczekiwał, że otrzyma wtedy dobrą jakość zdjęcia, prawda? Traktowałem to jako ciekawostkę.

Inaczej wygląda kwestia aparatu w iPhone 14 Pro Max. W tym przypadku otrzymujemy tak naprawdę wysokiej jakości fotki zarówno w dzień, jak i w nocy. Chociaż i tu pojawił się mały zgrzyt. Czasami kiedy ustawiałem maksymalny zoom zdjęcia były mniej ostre niż u konkurenta. Nocne fotki selfie również nie są rewelacyjne. To znaczy, o wiele lepsze niż w Galaxy, ale znam smartfony, które zrobią to o wiele lepiej. Ogólnie nie ma przekłamywania kolorów, ostrość stoi na wysokim poziomie, a zdjęcia nocne to po prostu poezja. Aparat w iPhone 14 Pro Max jest po prostu jest świetny i zdecydowanie jest o wiele lepszy od tego, który posiada Galaxy S23 Ultra.

Oba telefony zaskoczyły mnie pozytywnie w kwestii nagrań wideo. Zawsze ustawiałem tryb 4K i 60 klatek na sekundę. Tutaj mogę śmiało napisać, że mamy remis. Usuwanie drgań działa poprawnie w obu przypadkach, jakość materiałów stoi na wysokim poziomie.

Próbne zdjęcia wykonane za pomocą Apple iPhone 14 Pro Max

Próbne zdjęcia wykonane za pomocą Apple iPhone 14 Pro Max

Próbne zdjęcia wykonane z wykorzystaniem S23 Ultra

Próbne zdjęcia wykonane z wykorzystaniem S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra czy Apple iPhone 14 Pro Max? Który bym wybrał?

Ciężko mi napisać, który z tych smartfonów jest lepszy. Oba są wyśmienite. Oferują wysoką wydajność, długi czas pracy na baterii, są świetnie wykonane. Galaxy S23 Ultra zawiódł mnie w kwestii aparatu, to muszę przyznać. Stwierdzam również po dłuższym przemyśleniu, że z iPhone 14 Pro Max korzystało mi się o wiele przyjemniej. Smartfon Apple lepiej leży w dłoni. Pomyślmy teraz o kwestii finansów. Na chwilę obecną iPhone 14 Pro Max jest tańszy od Galaxy S23 Ultra. Warto również zauważyć, że smartfony Apple tracą na wartości o wiele wolniej niż urządzenia marki Samsung. Dlaczego tak się dzieje, skoro w obu przypadkach mówimy o jakości premium? Chyba po prostu w naszym kraju nadal utrwala się przekonanie, że Apple jest drogie. To głupie, wiem.

Dobrze, ale który z tych telefonów bym wybrał, skoro oba według mnie są takie dobre? Ostatecznie przekonuje mnie do siebie Apple iPhone 14 Pro Max. Dlaczego? Przede wszystkim, wygodniej mi się z niego korzystało. Dodatkowo oferował o wiele lepszą jakość zdjęć, a tzw. wartość rezydualna wypada w przypadku smartfona Apple o wiele lepiej. Jest to trochę zabawne, bowiem smartfony z Androidem potrafią dziś być o wiele droższe od iPhone.

