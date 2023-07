Mówię tutaj serio. Przez obcowanie z nowymi smartfonami Samsunga: Galaxy S23+ i S23 Ultra miałem ochotę zaraz po testach pobiec do sklepu i złożyć zamówienie. Powstrzymała mnie od tego tylko jedna rzecz. Zdaję sobie mocno sprawę z tego, że nie dla każdego będzie to problem.

Testowałem Galaxy S23+ i S23 Ultra. Teraz mam wielki problem

Specyfikacja Samsung Galaxy S23+

Ekran Wielkość – 6,6″ Rozdzielczość – 2340 x 1080 pikseli Zagęszczenie pikseli – 393 ppi Częstotliwość odświeżania – 120 Hz Maksymalna jasność – 1750 nitów

System operacyjny – Android 13

Interfejs – One UI 5.1

Procesor – Qualcomm Snapdragon 8 gen 2

Pamięć RAM – 8 GB

Pamięć wewnętrzna – 256/512 GB

Bateria Pojemność – 4700 mAh Ładowanie przewodowe – 45 W Ładowanie bezprzewodowe – 10 W

Aparat główny – 50 MP f/1.8

Aparat szerokokątny – 12 MP f/2.2

Teleobiektyw – 10 MP f/2.4

Aparat selfie – 12 MP f/2.2

Optyczna stabilizacja obrazu – TAK

Głośniki stereo – TAK

Bluetooth –

NFC – TAK

GPS – TAK

5G – TAK

Czytnik odciska palca – w ekranie

Dual SIM – TAK

Certyfikat – IP68

Wymiary – 158 x 76 x 7,6 mm

Waga – 195 g

Dostępne kolory – Beżowy, Czarny, Różowy, Zielony

Test Galaxy S23+ i S23 Ultra.

Specyfikacja Samsung Galaxy S23 Ultra

Ekran Wielkość – 6,8″ Rozdzielczość -3088 x 1440 Częstotliwość odświeżania – 120 Hz

Procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Pamięć RAM – 8/12 GB

Pamięć wewnętrzna – 256/512/1000 GB

Bateria Pojemność – 5000 mAh Ładowanie przewodowe – 45 W Ładowanie bezprzewodowe – 10 W

Aparat główny – Samsung S5KHP2 200 MP f/1.7

Aparat szerokokątny – 12 MP f/2.2

Aparat selfie – 12 MP f/2.2

Bluetooth – TAK

NFC – TAK

GPS – TAK

5G – TAK

Czytnik odciska palca – w ekranie

Dual SIM – NIE

Wymiary – 163.40 x 78.10 x 8.90 mm

Waga – 233 g

Dostępne kolory – zielony, czarny, lawendowy, kremowy, jasnozielony, jasnoniebieski, szary, czerwony

Specyfikacja urządzeń pochodzi ze strony producenta – marki Samsung.

Nowe smartfony Samsunga i nowe podejście do marki

Będąc szczerym, nigdy nie napawałem optymizmem do smartfonów omawianego producenta, ale podczas tego testu można rzec, że się nawróciłem. Zawsze uważałem, jeszcze za dzieciaka, że chciałbym coś innego, smartfon zupełnie innej marki, gdzie u każdego w kieszeni widziałem Samsunga – może to właśnie to było tym powodem. Niemniej, w swoich rękach przez jakiś czas trzymałem Samsunga S23+ oraz S23 Ultra, co już pewnie zauważyliście po specyfikacji powyżej. Była to przy okazji moja pierwszy styczność z tym producentem sam na sam i po tym czasie musiałem zdanie zmienić do tego stopnia, że patrzyłem, gdzie zamówię ten smartfon dla siebie. Pewnie brzmi jak reklama, ale serio, TAK BYŁO!

Skąd fascynacja nowymi smartfonami Samsunga?

Wszystko zaczęło się od modelu Galaxy S23+, bo jego wziąłem “na pierwszy ogień”. Spodobało mi się w nim to, że oferuje przyjazny dla użytkownika rozmiar. Jak dla mnie jest nie za duży (z czym mam problem z większością konstrukcji na rynku), ale też nie za mały. Coś na wzór Motoroli Edge 30 Neo, którą bardzo za to sobie upodobałem. Tylko, że Samsung jest jednak trochę od niej większy. Po drugie bardzo spodobał mi się jego design.

Kolejnym atutem jest porządny aparat oraz wysoka wydajność. W moich testach wcale nie ustępował on droższemu, a także większemu odpowiednikowi.

Test aparatu Galaxy S23+. Próbne zdjęcia

Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia Test aparatu Samsung S23+. Próbne zdjęcia

Test wideo Samsung S23+.

Test aparatu Samsung S23+. Próbny film.

Próbne zdjęcia i wideo w wykonaniu Galaxy S23 Ultra

Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra. Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra.

Test aparatu w Samsungu Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 – czas pracy

Idąc dalej, czas pracy na baterii był dla mnie czymś fascynującym. Można w tym momencie powiedzieć, że w sumie chwalę każdy aspekt tego smartfonu, ale zwróć proszę uwagę na tę rzecz – bateria wytrzymała ponad 7 godzin wyświetlania ekranu, gdzie mój smartfon, z którego korzystam na co dzień, a mowa o OnePlus 9 Pro dobija do 3, może 3 i pół godziny na ekranie w identycznych warunkach.

Co powiem o droższym modelu – Galaxy S23 Ultra?

Nie przepadam za tak dużymi urządzeniami. Posiada rysik, co jest wygodne, ma lepszy aparat. Wydajność została na podobnym poziomie. Niemniej, cała ta sytuacja uświadamia nam, że nie trzeba wydawać kokosów i szukać od razu najmocniejszego, a zarazem najdroższego modelu serii by być z niego zadowolonym. Co do baterii, posiada większą, tak samo jak ekran, więc ten czas na ekranie powiedzmy sobie wprost – wyrównuje się.

Finalnie nie kupiłem nowego smartfonu z serii Galaxy S23. Dlaczego?

Problemem dla mnie okazała się… cena. Co prawda pisałem wyżej, że nie trzeba kupować najdroższego modelu, którego cena na ten moment wynosi od 4599 zł za wariant 8 GB RAM / 256 GB pamięci, co dla niektórych nie jest niczym nadzwyczajnym, ale dla mnie osobiście jest ceną zaporową. Co do tańszej propozycji, z dopiskiem “+” cena jest przystępniejsza (Galaxy S23+ 8 GB / 256 GB – od 3899 zł), ale ponownie dla mnie na poziomie nieosiągalnym. Smartfon mną zafascynował, ale nie na tyle, żeby zdecydował się na zakup. Szczególnie, że używam aktualnie OnePlus 9 Pro, którego wydajność stoi na naprawdę wysokim poziomie, a jedyne do czego bym się przyczepił do bateria, którą ratuje mega szybkie ładowanie.

Zastanawiasz się nad kupnem smartfona z serii Galaxy S23?

Moja mowa będzie krótka. Jeśli masz możliwość kupna smartfonu z takiej półki cenowej i zależy Ci na dobrej wydajność, długiej pracy na baterii i świetnym aparacie (zdjęcia + wideo) to warto rozważyć tą propozycję (link do porównywarki cenowej znajdziesz powyżej).

