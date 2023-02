Test OnePlus 9 Pro. Smartfon który miał premierę 2 lata temu

Ceny dawnych flagowych smartfonów bardzo szybko spadają do poziomu… budżetowych modeli. OnePlus 9 Pro jest jednym z takich telefonów i w tym materiale sprawdzimy czy warto wybrać ten smartfon pomimo tego, że jego premiera miała miejsce 2 lata temu.

OnePlus 9 Pro – zawartość zestawu

Jak na aktualne standardy śmiało można powiedzieć, że po otwarciu pudełka na usta ciśnie się proste sformułowanie: “na bogato”, a wszystko za sprawą obstawienia praktycznie każdego aspektu telefonu, który potrzebujemy już na starcie. Zresztą zerknijcie sami poniżej co znajduje się w pudełku poza smartfonem.

Ładowarka 65 W z kablem USB-C na USB-C

Etui

Szpilka do tacki karty SIM

Folia ochronna na ekran

Skrócona instrukcja obsługi

List powitalny

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Karta gwarancyjna

Naklejka z LOGO

OnePlus 9 Pro – specyfikacja

Wielkość ekranu – 6,7″

Wyświetlacz – Fluid AMOLED LTPO

Rozdzielczość ekranu – 3216 x 1440 pikseli

Współczynnik proporcji – 20,1:9

Częstotliwość odświeżania – 120 Hz

Ochrona ekranu – Corning Gorilla Glass

System operacyjny – OxygenOS oparty na Android 11 (aktualnie na Android 13)

Procesor – Snapdragon 888

Chipset 5G – X60

Układ graficzny – Adreno 660

Pamięć RAM – 8/12 GB LPDDR5

Pamięć wewnętrzna 128/256 GB UFS 3.1

Głośniki stereo – TAK

Bateria – 4500 mAh (2S1P 2250 mAh)

Ładowanie bezprzewodowe – TAK

Ładowanie zwrotne – TAK

Moc ładowania przewodowego – 65W

Moc ładowania bezprzewodowego – 50 W

Aparat główny – matryca – Sony IMX789

Aparat główny – wielkość sensora – 1/1.43″

Aparat główny – megapiksele – 48

Aparat główny – OIS (optyczna stabilizacja obrazu) – TAK

Aparat szerokokątny – matryca – Sony IMX 766

Aparat szerokokątny – wielkość sensora – 1/1.56″

Aparat szerokokątny – megapiksele – 50

Teleobiektyw – megapiksele – 8

Teleobiektyw – OIS (optyczna stabilizacja obrazu) – TAK

Obiektyw monochromatyczny – megapiksele – 2

Rozdzielczość wideo – 8K 30 FPS, 4K 120 FPS

Slow motion – 1080P 240 FPS, 720P 480 FPS

Aparat selfie – sensor – Sony IMX471

Aparat selfie – megapiksele – 16

Aparat selfie – EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu) – TAK

Bluetooth- 5.2

NFC – TAK

GPS – TAK

5G – TAK

Czytnik odciska palca – w ekranie

Dual SIM – TAK

Wymiary – 163,2 x 83,6 x 8,7 mm

Waga – 197 g

Dostępne kolory – zielony, czarny, srebrny

Specyfikacja pochodzi ze strony producenta – OnePlus.

OnePlus 9 Pro – system

Od pierwszego uruchomienia smartfonu miałem wrażenie, że korzystam z systemu dostępnego w telefonach marki OPPO ale delikatnie zmienionego. Wiele osób również porównuje je do iOS w iPhonach. Ja osobiście uważam, że ColorOS oraz OxygenOS mają ze sobą bardzo wiele wspólnego, szczególnie, że OnePlus 9 Pro powstał już po odejściu z firmy wizjonera marki, a warto także podkreślić, że marki te oraz Vivo i Realme mają wspólnego właściciela, którym jest BBK Electronics.

Niemniej, czerwone dodatki rzucają się w oczy. Mam na myśli zawsze czerwoną jedynkę w godzinie telefonu (dotyczy widżetu na ekranie głównym i ekranu blokady), a także stylizacji systemu, która jest bardzo przejrzysta, przyjemna dla oka, samo użytkowanie systemu jest bardzo intuicyjne.

Jak tłumaczą twórcy, system ma być jak najbardziej przyjazny dla użytkownika i wygodny w użytkowaniu, dlatego postanowiono na funkcję Always on Display ze wsparciem dla Spotify czy taki bajer jak Canvas AOD, który pozwala na tworzenie wyjątkowych obrazów ze zdjęć portretowych. Dodano także boczny pasek narzędzi, tzw. okno podręczne, do którego możemy “wrzucić” aplikacje, które chcielibyśmy mieć zawsze pod ręką jak np. notatnik czy kalkulator.

OnePlus 9 Pro – jak spisuje się w 2023 roku?

Znalazło się także co nieco dla osób dbających o bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń elektronicznych. Po najnowszej aktualizacji systemu OxygenOS ulepszono prywatny sejf, który jest szyfrowany algorytmem AES i pozwala na przechowywanie dokumentów w izolacji od innych aplikacji.

OnePlus 9 Pro – wygląd zewnętrzny i głośniki

Ostatnio design telefonu stał się ważniejszy niż kiedykolwiek i właśnie to, jak się prezentuje może zaważyć na tym, czy osoba zainteresowana zdecyduje się na jego zakup. Może tego dokonać szczególnie pod wpływem impulsu, gdy podczas pierwszego kontaktu z telefonem się nim zafascynuje. Elementem fascynacji najczęściej jest jego wygląd, a także płynne działanie smartfonu i jego elegancja.

W przypadku niniejszego smartfonu mówić można o całkiem stonowanym wyglądzie, który zbytnio nie wybiega ani w kwestie odrażające, ani nie jest jakiś mega cudowny, który spowodowałby, że właśnie tą część telefonu bym cenił najbardziej. No chyba, że kwestia estetyczna smartfonu jest dla mnie mocno poboczna i nie przykuwam do niej zbyt dużej uwagi. Niemniej, warto zauważyć, że smartfon posiada delikatnie wystającą wyspę na aparaty. Całość została zachowana w jednolitej, czarnej kolorystyce, która potrafi przypominać odbijający się śnieg, szczególnie gdy spojrzymy na telefon pod światło.

OnePlus 9 Pro – jak spisuje się w 2023 roku?

Lewy bok to tylko dwa połączone ze sobą przyciski do dostosowywania poziomu głośności, natomiast na prawym boku przycisk do odblokowania urządzenia oraz ponad nim umieszczono suwak, który po przesunięciu w szybki sposób wyciszy nam telefon. Gdy jest przesunięty na sam dół, dźwięk jest włączony, gdy jest w środkowej pozycji, działają tylko wibracje, a gdy jest przesunięty maksymalnie ku górze jest w pełni wyciszony.

OnePlus 9 Pro – jak spisuje się w 2023 roku? OnePlus 9 Pro – jak spisuje się w 2023 roku?

Dół to złącze USB-C służące między innymi do 65 watowego ładowania poprzez dołączoną ładowarkę, a także tacka dla dwóch kart SIM. Warto mieć również na uwadze to, że telefon chce być opływowy, ekran jest zaokrąglony, tak samo tylna obudowa.

OnePlus 9 Pro – jak spisuje się w 2023 roku?

OnePlus 9 Pro – ekran

Ekran nie skrywa może wielu tajemnic, ale jest po prostu świetny. Od samego początku świetnie czułem się z szybkim odświeżaniem 120 Hz oraz zaokrąglonymi brzegami. W ekranie umieszczono także skaner odcisków palców, który jest bardzo szybki i w wielu sytuacjach wyprzedzał rozpoznawanie twarzy.

OnePlus 9 Pro – jak spisuje się w 2023 roku?

Co ciekawe, ekran nie do końca jest zwykłym AMOLED-em, a do czynienia mamy tutaj z Fluid AMOLED LTPO. Co to za wynalazek? Na ten moment może nic odkrywczego, ale to właśnie OnePlus 9 Pro oraz Samsung Galaxy S21 Ultra były pierwszymi smartfonami, które posiadały ekran wykonany w tej technologii. Pozwala on chociażby na dynamiczną zmianę rozdzielczości w zależności od tego do czego w danym momencie wykorzystujemy urządzenie. Przykładowo, gdy gramy w jakąś strzelankę odświeżanie będzie wyższe, ale już gdy scrollujemy fejsa, odświeżanie będzie niższe.

OnePlus 9 Pro – bateria

Przez wielu krytykowana, przez drugich chwalona. Ja po prostu stanę gdzieś po środku. Na papierku mamy 4500 mAh, które w praktyce wystarczy na ponad 5 godzin nieustannego korzystania. W praktyce wygląda to tak, że zabierając rano telefon naładowany do 100% trzeba liczyć się z podłączeniem go do ładowarki wieczorem, jeśli oczywiście nie korzystaliśmy z niego non-stop.

OnePlus 9 Pro – jak spisuje się w 2023 roku? OnePlus 9 Pro – jak spisuje się w 2023 roku?

Kwestia ładowania jest naprawdę zadowalająca. Otrzymujemy 65 W ładowanie po kablu oraz 50 W bezprzewodowo. Jest także ładowanie zwrotne, dzięki któremu możemy naładować chociażby zegarek już po położeniu go na tyle smartfonu. Należy jednak pamiętać, aby wcześniej włączyć ładowanie zwrotne w ustawieniach. Moc 65 W zapewni nam naładowanie telefonu od zera do pełna poniżej 30 minut, więc nawet nie dbając o stan naładowania baterii szybko uda się ją uzupełnić.

OnePlus 9 Pro – aparat

Aparat pomimo, że potrafi zrobić naprawdę przyzwoite fotki to lubi, gdy mu się co nieco pomoże. Mam na myśli to, że można z niego wyciągnąć naprawdę dużo więcej przechodząc po prostu do trybu pro i bawiąc się ustawieniami. Pewnie wielu z Was przyzna, że w zasadzie to każdy smartfon zrobi lepsze fotki, gdy ręcznie poustawiamy aparat i oczywiście się z tym zgadzam, lecz bardziej mi chodzi o potencjał jaki drzemie w tym modelu. Zdjęcia dla mnie kompletnie rewelacyjne w trybie pro. Zresztą, zobaczcie sami.

OnePlus 9 PRo – 1x tryb pro

oneplus 9 pro – tryb pro zoom 3x

oneplus 9 pro – tryb auto hdr włączony

oneplus 9 pro – tryb pro

oneplus 9 pro – tryb auito hdR wyłączony

oneplus 9 pro – tryb auto tryb wysoka rozdzielczość włączona

oneplus 0 pro – tryb auto tryb wysokiej rozdzielczości włączony zoom 4x

oneplus 9 pro – tryb auto

oneplus 9 pro – tryb auto

oneplus 9 pro – tryb makro. Zdjęcie wnętrza myszki zrobione z zewnątrz przez dziurki

OnePlus 9 Pro – wydajność

Smartfon został przetestowany w trzech popularnych programach. Mowa o AnTuTu Benchmark, który testuje telefon tak, jakbyśmy mieli korzystać z niego na co dzień, a więc wyniki są jak najbardziej porównywalne z codziennym użytkowaniem. Na ten moment przyjmuje się, że wynik 500 tysięcy i więcej zapewnia komfortową pracę. Drugim programem jest test typowo graficzny, który przedstawi jak smartfon poradziłby sobie przykładowo podczas grania, a trzecim testem jest Geekbench 5, który sprawdza procesor.

oneplus 9 pro – wydajność w antutu benchmark

oneplus 9 pro – wydajność w 3d mark wild life

oneplus 9 pro – wydajność w geekbench 5 single (test pojedynczego rdzenia)

oneplus 9 pro – wydajność w geekbench 5 multi core (test wielu rdzeni)

Ten smartfon ma certyfikat IP68

Jako jeden z nielicznych, model ten może poszczycić się certyfikatem IP68, co może mocno szokować i dawać wiele do myślenia, bo zestawmy sobie taką sytuację: mamy smartfon nastawiony do codziennego użytkowania z certyfikatem takim, którym chwalą się producenci kamer do monitoringu zewnętrznego. Czy to nie wspaniałe? Niemniej, posłużę się jeszcze jednym z testów wodoodporności dostępnych na platformie YouTube, który zobrazuje nam sytuację.

Na końcu materiału mamy jeszcze możliwość sprawdzenia budowy smartfonu i odkrycia tego jak zostało to skonstruowane, że ani mililitr wody nie znalazł się w jego wnętrzu.

