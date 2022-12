Sony Xperia 1 IV była dla mnie niesamowicie ciekawym produktem do testów. Tym bardziej, że nigdy wcześniej nie miałem okazji sprawdzić smartfonu tej marki.

Sony Xperia 1 IV – zawartość zestawu

W zasadzie to nic ciekawego tutaj nie znajdziemy, bo po rozpakowaniu naszym oczom ukaże się smartfon, a pod nim tylko i wyłącznie papierologia. Nie znajdziemy takich rzeczy jak ładowarka, kabel czy etui. Igły do tacki SIM także nie dołączono, ale akurat ten model tego nie wymaga. Dlaczego? O tym w dalszej części tekstu.

Sony Xperia 1 IV – audio i aparat to jego największe atuty

Sony Xperia 1 IV – specyfikacja

Wyświetlacz – 6,5″ OLED

Rozdzielczość – 4K HDR (3840 x 1644)

Odświeżanie – 120 Hz (próbkowanie dotyku 240 Hz)

Procesor – Qualcomm Snapdragon™ 8 Gen 1 Mobile Platform

System Operacyjny – Android 12

Pamięć RAM – 12 GB

Pamięć wewnętrzna – 256 GB UFS

Obsługa kart pamięci – TAK (max 1 TB)

Bateria – 5000 mAh

Ładowanie bezprzewodowe – TAK

Głośniki Stereo – TAK

Aparat z tyłu – 12 MP (f/1.7), 12 MP (f/2.3), 12 MP (f/2.2)

Aparat przedni – 12 MP (f/2.0)

Optyczna stabilizacja obrazu – TAK

Dual SIM – TAK (nanoSIM + eSIM)

NFC – TAK

GPS – TAK

5G – TAK

Bluetooth – 5.1

Czytnik linii papilarnych – na prawym boku

Wymiary – 165 x 71 x 8,2 mm

Waga – 185 g

Dostępne kolory – fioletowy, czarny

Sony Xperia 1 IV – system

System zbyt wielu zmian względem standardowej wersji Androida nie oferuje, ale te, które posiada, są w większości bardzo przyjemne i przeze mnie lubiane. Zaczynając po kolei. Wrażenie nie zrobiły na mnie wbudowane animowane tapety, których niby jest trzy, a tak naprawdę różnią się od siebie tylko kolorem animacji. Niemniej, wiele osób i tak ustawia swoje, więc pewnie ten temat nie jest zbyt interesujący.

Z pewnością na duży plus zasługuje boczny sensor, za pomocą którego w szybki sposób otrzymujemy dostęp do przypiętych tam przez nas aplikacji oraz otrzymujemy możliwość zrobienia zrzutu ekranu. Co ciekawe, nie odkryłem żadnego innego sposobu na jego wykonanie.

Ogólnie system sprawował się nie najgorzej. Odbyło się bez „przycinek i zawieszek”, ale nie uniknięto błędu, który był dla mnie bardzo uciążliwy każdego dnia, każdej godziny. Mowa o wyświetlaniu niepoprawnej godziny na ekranie blokady. Nie spodziewałem się, że mogę być świadkiem takiego banalnego błędu na tak rozwiniętym etapie smartfonów i to jeszcze w modelu za ponad 6 tysięcy złotych. No chyba, że ma to związek z przeznaczeniem urządzenia, które jest typowo dla profesjonalistów, a oni zawsze wiedzą, która jest godzina.

Sony Xperia 1 IV – wygląd zewnętrzny i głośniki

W smartfonie dominuje prostota. Proste kształty, minimalizm odnośnie efektów urozmaicenia plecków, bo na nich w zasadzie poza wysepką aparatów i napisem „SONY” nic więcej nie znajdziemy. Dół jest ciekawszy, bo zaraz obok portu do ładowania znajdziemy tackę na kartę SIM oraz pamięć, do której nie potrzebujemy igiełki. Pod nią znajduje się małe wcięcie, za pomocą którego jesteśmy w stanie wysunąć tackę paznokciem. Ciekawi mnie jedynie czy wpływa to na odporność przed zachlapaniem, bo smartfon ten może pochwalić się certyfikatem IP68.

Góra to jedynie złącze minijack. No prawej stronie znajdziemy łącznie cztery przyciski. Dwa do regulacji głośności, jeden po środku do blokowania ze zintegrowanym skanerem odciska palców. Na samym dole umieszczono najmniejszy, lekko wystający i chropowaty przycisk obsługujący migawkę, a po jego przytrzymaniu włączy się od razu aparat.

Część ekranowa wygląda mocno symetrycznie. Zadbano o wytrzymałość ekranu poprzez szkło Corning Gorilla Glass Victus, które zostało także zastosowane na tyle urządzenia. W górnej oraz dolnej części ekranu znalazły się głośniki stereo, które grają naprawdę bardzo ładnie. Na pochwałę zasługuje także funkcja wibracji dynamicznych, która potrafi dodać nieco więcej immersji podczas oglądania ulubionych produkcji czy też słuchania utworów muzycznych.

Sony Xperia 1 IV – ekran

W modelu od Sony zastosowano wyświetlacz OLED o rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Wyświetlacz jest naprawdę ładny, oddaje niesamowite kolory i szczególnie robi wrażenie podczas oglądania wysokobudżetowych produkcji przy połączeniu z dynamicznymi wibracjami, o których wspomniałem powyżej. Zastosowano także technologię HDR w czasie rzeczywistym. W praktyce miałem trochę problem z przyzwyczajeniem się do dosyć podłużnego kształtu urządzenia i nie ukrywam, że brakowało mi trochę „szerokości”. Szczególne wrażenie robi pokrycie kolorów, bo według zapewnień producenta otrzymujemy 100% pokrycie standardu DCI-P3.

Sony Xperia 1 IV – bateria

Zastosowano tutaj ogniwo o pojemności 5000 mAh, które spisuje się naprawdę dobrze. Spokojnie wytrzymuje cały, naprawdę intensywny dzień pracy. Często przy wysokim poziomie jasności z wykorzystaniem 120 Hz odświeżania. Urządzenie oferuje także ładowanie bezprzewodowe oraz adaptacyjne.

Sony Xperia 1 IV – aparat

Kwestią aparatu Sony chwali się najbardziej, co widać na slajdach promocyjnych. Producent sugeruje profesjonalne zastosowania aparatów, tylko zastanawia mnie czy faktycznie jakiś twórca będzie używał smartfonu za 6 tysięcy do robienia zdjęć lub kręcenia filmów czy też po prostu zainwestuje w jakieś dedykowane do tego urządzenie? Przecież Sony ma w swojej ofercie szeroką gamę sprzętu do produkcji wideo. Niemniej, warto omówić tą kwestię, jak każdą inną w przypadku tego modelu.

Smartfon umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę oraz oferuje funkcję śledzenia poruszającego się obiektu i utrzymuje na nim ostrość. Ba, potrafi także wykryć ludzkie, bądź zwierzęce oko i utrzymywać na nim ostrość. Udostępniono także rozbudowaną aplikację aparatu, która posiada osiem gotowych profili kolorów. Jedną z bardziej imponujących funkcji jest możliwość wykonywania seryjnych zdjęć, a mowa o nawet 20 fotkach na sekundę. Poniżej kilka przykładowych materiałów, które udało mi się wykonać omawianym smartfonem.

Sony Xperia 1 IV – wydajność

Nie ma co się oszukiwać. W aspekcie wydajności zastosowano topowy procesor Snapdragon 8 Gen 1. Oferuje on niesamowite osiągi, których potwierdzenie jest widoczne poniżej. Deklasuje wszystkie do tej pory testowane smartfony w AnTuTu Benchmark. Sytuacja wygląda trochę gorzej w graficznym teście 3D Mark, gdzie osiąga wynik na poziomie Huawei Nova 10 Pro, który jest o połowę tańszym produktem. W trzecim teście – typowo procesorowym osiąga poziom Huawei Mate XS 2 w wielowątkowości, natomiast w teście pojedynczego rdzenia ponownie odjeżdża konkurencji.

