Przez dłuższy czas miałem okazję sprawdzić dwa topowe smartfony popularnych producentów. Zastanawiałem się długo czy Samsung Galaxy S24 Ultra jest lepszy od iPhone 15 Pro Max. Szczerze? To pytanie jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Najlepszą odpowiedzią jest: “to zależy”. Mam jednak pewne wnioski z tego porównania flagowych smartfonów Apple i Samsung. Postaram się je przedstawić.

Czy Samsung Galaxy S24 Ultra jest lepszy od iPhone 15 Pro Max?

Gdybym miał powiedzieć komuś wprost, który z nich jest lepszy odpowiedziałbym właśnie tak: Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że nie dobrze. A tak całkiem poważnie, oba te smartfony to tak zwane flagowce, czyli topowe modele. To z kolei oznacza, że bardzo trudno jest przyczepić się do czegokolwiek. Są świetnie wykonane, oferują bardzo dobre aparaty i pojemne baterie. O wydajności nawet nie wspominam – są tak szybkie, że w zupełności mogłyby zastąpić komputery. W sumie, przecież to takie smart-komputery. Wiele osób zastanawia się jednak czy Samsung Galaxy S24 Ultra jest lepszy od iPhone 15 Pro Max. A może jest na odwrót? To smartfon Apple wyprzedza o lata świetlne swojego koreańskiego “kolegę”? Zacznijmy od porównania kilku danych technicznych.

Porównanie Samsung Galaxy S24 Ultra z Apple iPhone 15 Pro Max

Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max Ekran 6,8″, AMOLED 2X, 3120 x 1440 px 6,7″, OLED, 2796 x 1290 px Aparat 200 + 50 + 12 + 10 Mpix 48 + 12 +12 Mpix Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro Wymiary 162,3 x 79 x 8,6 mm 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Waga 232 g 221 g Cena 7199 zł (RTV EURO AGD) 7989 zł (MediaExpert) Porównanie podstawowych danych technicznych Galaxy S24 Ultra i iPhone 15 Pro Max

Co możemy wywnioskować z tych danych? Przede wszystkim, smartfon Samsung jest nieznacznie większy i cięższy od konkurenta marki Apple. Nic dziwnego, ma odrobinę większy ekran, a także zupełnie inny design, bardziej nawiązujący do tabletów, niż do smartfonów. Zachęcam przy okazji do lektury naszego testu Apple iPhone 15 Pro Max, który przygotowaliśmy tuż po premierze tego modelu.

Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB.

Wygląd zewnętrzny Galaxy S24 Ultra i iPhone 15 Pro Max

Jak już wspominałem, wizualnie oba smartfony bardzo się różnią. Galaxy jest bardziej prostokątny, a jego krawędzie “ostro zakończone”. W przypadku iPhone jest zupełnie inaczej – tam mamy “więcej krągłości”. Oczywiście, to, który smartfon jest ładniejszy pozostaje kwestią dyskusyjną. Z resztą, o gustach się nie dyskutuje. Każdy może mieć swoje zdanie, prawda? Dodam jeszcze, że wizualnie do iPhone nawiązuje bardziej Galaxy S24, o czym możecie przeczytać w mojej relacji z premiery. Oba modele łączy jedno – świetnie leżą w dłoni, chociaż tak duże ekrany sprawiają, że czasami korzystanie z systemu jedną ręką jest wręcz niemożliwe.

Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB. iPhone 15 Pro Max (lewa strona), 14 Pro Max (prawa strona)

W obu przypadkach mamy do czynienia z dużymi wyspami aparatów. Czy Samsung zaprojektował ten element lepiej? A może to Apple w tym przypadku wygrywa? W mojej opinii lepiej wygląda to w iPhone. Jakoś tak schludniej. Z pewnością zarówno w Galaxy, jak i u konkurenta obiektywy wystają z obudowy tak mocno, że telefon nigdy nie będzie leżał płasko. Niektórych mocno to irytuje. Mi z kolei wcale to nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o wagę, nie ma prawie żadnych różnic. Ani w przypadku Galaxy, ani w iPhone nie odczułem jakiegoś dyskomfortu jeśli chodzi o wagę smartfonu.

Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB.

Na dolnej krawędzi w obu przypadkach mamy do dyspozycji port USB typu C do ładowania akumulatora i transmisji danych. W Galaxy dodatkowo znalazło się miejsce na rysik, który znacznie ułatwia obsługę tego smartfonu. Prawda jest taka, że Ultra jest raczej nastawiony na rozwiązania biznesowe – tak przynajmniej mi się wydaje. Dlatego taki rysik jest świetnym dodatkiem podczas korzystania z wielu aplikacji biurowych. Oczywiście, nie jest to niezbędny element pracy, jednak patrząc na oba modele pod kątem biznesu, to właśnie Galaxy wygrywa integrując rysik z obudową. Na lewej i prawej krawędzi ulokowano przyciski do obsługi głośności. Apple postanowiło tam również umieścić gniazdo na kartę SIM. Samsung wykorzystał w tym celu dolną krawędź.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Rysik znacznie ułatwiał mi pracę z aplikacjami biurowymi.

Codzienne użytkowanie Galaxy S24 Ultra i iPhone 15 Pro Max

Przechodzimy do największej różnicy pomiędzy Galaxy a iPhone. Oczywiście, mowa o oprogramowaniu. Po wielu testach zarówno Androida, jak i iOS ciężko mi napisać, który z nich jest lepszy. Z jednej strony ten drugi jest o wiele prostszy w użytkowaniu, z drugiej jednak ten pierwszy oferuje więcej opcji personalizacji i modyfikacji. Co ciekawe, wiele osób przesiadających się z Androida na iOS, nie chce już wracać do produktu Google. Dlaczego? Kiedyś uznałbym, że chodzi o płynność działania, bez względu na upływający czas. Dziś jednak nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ smartfony – a szczególnie te flagowe, potrafią pracować bezbłędnie przez wiele lat.

Samsung Galaxy S24, S24+ oraz Galaxy S24 Ultra.

Jeśli chodzi o dostępność aplikacji – wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że różnic nie ma. Ba, Samsung poprawił w najnowszej generacji współpracę takich programów jak Instagram z aparatem. To oznacza, że nie musimy już martwić się o gorszą jakość fotek, które wykonamy wprost w aplikacji. Wiemy, że zarówno w Androidzie, jak i w iOS bezbłędnie działają nie tylko media społecznościowe, ale także pakiety biurowe i wszelakie aplikacje biznesowe. Jeśli więc zdarza Ci się pracować z wykorzystaniem smartfona, nie ma znaczenia, który wybierzesz. Są jednak pewne różnice, które faktycznie mogą wpłynąć na decyzję.

Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB.

Przede wszystkim, jeśli masz komputer Apple, od razu skieruj się do sklepu po iPhone. Integracja iOS z MacOS działa wzorowo. Szybkie wysyłanie plików przez AirDrop, obsługa wiadomości i tak dalej. OK, z Samsungiem też możemy to zrobić. Podobno. Próbowałem i to przesyłanie czy synchronizacja nie są tak proste w obsłudze, jak w przypadku iPhone i MacBooka. Posiadacze komputerów z Windowsem czy Linuxem mogą jednak rozważyć zakup Samsung Galaxy S24 Ultra. Dlaczego? Współpraca tego smartfonu z systemem Microsoftu działa bardzo dobrze. Tak po prostu – w tym przypadku oprogramowanie dogaduje się o wiele lepiej.

Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB.

Za Galaxy S24 Ultra przemawia wspomniany rysik, znacznie ułatwiający pracę. Fakt, nie jest konieczny ale często z niego korzystałem. Szybkie notatki, dopisanie czegoś do pliku, a nawet pisanie, które oprogramowanie przerabia na cyfrowy tekst – uwierzcie, nie jest to jakiś zbędny gadżet, a faktycznie bardzo dobre narzędzie, po które będziecie bardzo często sięgali. Podobnie (tak mi się wydaje) będzie z rozwiązaniami AI dostępnymi w Galaxy, których brakuje w iOS. Tłumaczenie tekstu na żywo, szybkie podsumowanie długich treści, wyszukiwanie obrazków i wiele, wiele innych ciekawych funkcji, które ułatwiają codzienną pracę.

Czas pracy na baterii w obu przypadkach wyglądał podobnie. Mam na myśli moją formę korzystania ze smartfonu. Dużo czasu spędzam z przeglądarką internetową, przeglądam media społecznościowe, komunikuję się ze współpracownikami – krótko mówiąc, intensywność używania smartfonu jest wysoka. W obu przypadkach jeden dzień pracy na baterii był bardzo łatwy do uzyskania. Ba, jeśli w pewnym stopniu się ograniczałem, czas ten wydłużał się do dwóch dni. Mam na myśli odłączenie ładowarki rano i konieczność podłączenia jej ponownie wieczorem kolejnego dnia.

Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB.

Aparaty w Samsung Galaxy S24 Ultra i Apple iPhone 15 Pro Max

W obu modelach mamy do dyspozycji jedne z najlepszych aparatów, jakimi możemy zrobić zdjęcia. Mam na myśli oczywiście fotografię mobilną. Jest jedna rzecz, w której Samsung wyprzedza o lata świetlne Apple. Mowa o zoomie. Z resztą, sami zobaczcie. Oczywiście, końcowa faza nie wygląda tak dobrze, jednak pokazuję tylko możliwości oferowane przez smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra.

Zdjęcia Samsung Galaxy S24 Ultra

Zoom w Galaxy S24 Ultra. Zoom w Galaxy S24 Ultra. Zoom w Galaxy S24 Ultra. Zoom w Galaxy S24 Ultra. Zoom w Galaxy S24 Ultra. Zoom w Galaxy S24 Ultra. Zoom w Galaxy S24 Ultra.

Nie samym zoomem, człowiek żyje – to fakt. Tak czy inaczej, zdjęcia w obu przypadkach wychodzą bardzo dobrze. Odnoszę jednak wrażenie, że fotki nocne mają trochę lepszą jakość w przypadku iPhone 15 Pro Max. Może to tylko moje odczucia. Poniżej przedstawiam kilka wybranych fotek wykonanych smartfonem Samsung Galaxy S24 Ultra.

Zdjęcie wykonane smartfonem Samsung Galaxy S24 Ultra. Zdjęcie wykonane smartfonem Samsung Galaxy S24 Ultra. Zdjęcie wykonane smartfonem Samsung Galaxy S24 Ultra. Zdjęcie wykonane smartfonem Samsung Galaxy S24 Ultra. Zdjęcie wykonane smartfonem Samsung Galaxy S24 Ultra. Zdjęcie wykonane smartfonem Samsung Galaxy S24 Ultra.

Zdjęcia Apple iPhone 15 Pro Max

Apple praktycznie odkąd pamiętam słynie z dobrej jakości zdjęć. Nie inaczej jest w przypadku modelu 15 Pro Max. Czy jest jednak lepszy od Galaxy S24 Ultra? Nie sądzę. Jak już wspominałem, mam pewne odczucia co do jakości zdjęć wykonanych w nocy, jednak to tylko moje prywatne zdanie. Sami możecie porównać. Chętnie poznam Waszą opinię w komentarzach.

Zoom cyfrowy x25 z tego samego miejsca. Normalne ustawienie aparatu. Test Apple iPhone 15 Pro Max. Flagowy smartfon marki z Cupertino. Test Apple iPhone 15 Pro Max. Flagowy smartfon marki z Cupertino. Test Apple iPhone 15 Pro Max. Flagowy smartfon marki z Cupertino. Test Apple iPhone 15 Pro Max. Flagowy smartfon marki z Cupertino.

Czy Samsung Galaxy S24 Ultra jest lepszy od iPhone 15 Pro Max?

Po dłuższej analizie muszę stwierdzić, że ani Galaxy nie jest lepszy od iPhone, ani iPhone nie jest lepszy od Galaxy. To dwa różne smartfony, przeznaczone do innego typu użytkownika. Jedni wolą Androida, inni iOS. Wszystko to kwestia indywidualnego wyboru. Dlaczego? W obu przypadkach otrzymujemy flagowe smartfony, które oferują najwyższą wydajność i świetną jakość zdjęć. Jedyne co może niektórym się nie podobać to zbyt ostre krawędzie w Galaxy, które mogą wpływać na komfort użytkowania. Cóż, jest to w pewnym stopniu mały tablet biznesowy z rysikiem. To właśnie za pomocą tego dodatkowego elementu korzysta się z Galaxy najlepiej.

Aparaty w smartfonie Samsung Galaxy S24 Ultra.

Jeśli dotychczas korzystałeś z iOS, myślę, że pozostaniesz z tym systemem, ponieważ przesiadka z Androida na iOS czy z iOS na Androida może być trochę kłopotliwa. Korzystając z iPhone doskonale wiesz “co gdzie jest”. Podobnie jest z użytkownikami Androida. Doskonale znają to środowisko i niechętnie przesiadają się na coś innego. Tym bardziej, że do wszystkich aplikacji trzeba logować się na nowo i tak dalej, i tak dalej.

Podsumowując, nie wydaje mi się, że Samsung Galaxy S24 Ultra jest lepszy od iPhone 15 Pro Max. Jest to dobry smartfon, a jego cena jest coraz lepsza (chociaż nadal w obu przypadkach kosmiczna). Właśnie ta utrata wartości będzie zapewne większa w przypadku Galaxy, co trochę “boli”. Testowany model Ultra spodoba się osobom, które często pracują z wykorzystaniem telefonu. To właśnie przedsiębiorcy będą zapewne najczęściej spoglądać w kierunku Galaxy. Apple iPhone jest taki bardziej… “lifestylowy”. O ile mogę go tak określić.