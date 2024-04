Na bank źle przechowujesz wino. To powinno załatwić sprawę.

Niezależnie od tego czy lubisz białe, różowe czy czerwone, wiem, że źle przechowujesz wino. A to bardzo ważne, bowiem jeśli zrobisz to dobrze, napój ten zachowa swój smak i aromat. Chcesz być ekspertem w tej dziedzinie i zastanawiasz się powinieneś zrobić? Ułatwię Ci zadanie. Potrzebna będzie chłodziarka do wina. Na przykład taki model jak nowość – Candy CCVB60D/1.

Na bank źle przechowujesz wino. Chłodziarka do wina Candy CCVB60D/1 powinna pomóc.

Jeśli jesteś fanem wina, zapewne doskonale wiesz, że trunek ten powinien być przechowywany w odpowiedniej temperaturze. Dzięki temu będzie zawsze pyszne. Cóż, nie każdy może pozwolić sobie na budowę piwniczki, w której będą panowały odpowiednie warunki. Wielu jednak będzie w stanie zakupić sprzęt, który zagwarantuje, że trunek będzie odpowiednio przechowywany. Przypominam – białe wino powinno być przechowywane w temperaturze wynoszącej około 8 – 12 stopni Celsjusza, natomiast czerwone w temperaturze wynoszącej około 12 – 18 stopni Celsjusza. Wiesz już, co powinieneś zrobić aby wino miało wzorowy smak i aromat. Czy nowy sprzęt faktycznie pomoże nam w utrzymaniu idealnych warunków do przechowania wina?

Źle przechowujesz wino? Candy CCVB60D/1 ułatwi Ci zadanie

Wino od wieków było przechowywane w piwnicach. A tam, oprócz odpowiedniej temperatury panuje również ciemność. Dlatego też warto zauważyć, że nowa chłodziarka do wina została zaprojektowana tak, aby promienie słoneczne nie trafiały do jej wnętrza. Wszystko za sprawą specjalnego filtra UV, który chroni butelki z winem przed szkodliwym działaniem światła. Dodatkowo warto wspomnieć o temperaturze, która jest kluczową kwestią. W tym przypadku mamy dwie strefy, dzięki czemu możemy rozdzielić wino czerwone od białego. To za sprawą oddzielnych termostatów. Mało tego, prezentowany model posiada funkcję chłodzenia statycznego. Co to oznacza? Dzięki tej technologii temperatura jest równomiernie rozprowadzana na wszystkich poziomach.

Opowiadam o tym modelu, gdyż producent zadbał o wiele więcej tematów związanych z winem. Mam tu na myśli zastosowanie specjalnego filtra węglowego. Dzięki niemu do wnętrze chłodziarki nie trafiają żadne zapachy z zewnątrz, które mogą zepsuć przechowywane wino. Ale jak to? Przecież jest ono zakorkowane i leży w butelce. Tak, jednak musisz mieć na uwadze to, że korek ma na swojej powierzchni mikropory, przez które może wchłonąć wspomniany zapach. Finalnie negatywnie wpływa to na smak wina. Całe szczęście, stosując Candy CCVB60D/1 nie musisz się o to martwić.

Chłodziarka do wina Candy CCVB60D/1 – ile pomieści butelek?

Wymiary urządzenia to 82 x 59,5 x 57 cm. Całkiem kompaktowe, prawda? A jednak, producent tak dobrze zaprojektował wnętrze, że bez problemu umieścimy tam aż trzydzieści osiem butelek wina. Oczywiście, zadbano również o to, by zmieścić duże butelki na prosecco czy wino musujące. Dlatego też napoje “z bąbelkami” powinny być przechowywane na samym dole chłodziarki. Tam unikną styczności z promieniami słonecznymi. Oczywiście, o stałej, odpowiedniej temperaturze nie wspominam – o tym już wiemy.

Producent chwali się również tym, że chłodziarka ma stabilne półki wykonane z drewna. Zostały zaprojektowane tak, by redukować wibracje, które są niewskazane w przypadku wina. Oczywiście, półki są wysuwane, co ułatwia dostęp do trunków. Pozostaje jeszcze kwestia wizualna – we wnętrzu ulokowano oświetlenie, które pomaga identyfikować interesującą nas butelkę. Szybko przeanalizujemy, które wino chcemy wyciągnąć – przed otworzeniem drzwi chłodziarki. To sprawia, że nie podniesiemy niepotrzebnie temperatury, która panuje wewnątrz “lodówki”.

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak będą ułożone butelki z winem. W tym przypadku również mamy wszystko zaplanowane. Wnętrze – mam tu na myśli półki – są zaprojektowane tak, że butelki będą ułożone poziomo. Dzięki temu wino będzie cały czas zwilżało korek. To zapobiegnie jego wysychanie. A co, jeśli byśmy to zaniedbali? Cóż, wtedy pojawia się w butelce powietrze, a to sprawia, że wino ulegnie utlenieniu. Efekt? Pogorszony smak i aromat. Całe szczęście, w przypadku prezentowanej chłodziarki do wina nie musimy się o to martwić. Producent zadbał o każdy szczegół – szczególnie związany z przechowywaniem wina w odpowiedni sposób.

Ile kosztuje chłodziarka do wina Candy CCVB60D/1?

Nie oszukujmy się. Nie jest to tani sprzęt. Prezentowana chłodziarka do wina kosztuje 3149 zł. Jeśli jesteś w posiadaniu ekskluzywnych modeli, myślę, że wiesz, jak ważne jest odpowiednie przechowywanie tego trunku. Nie ma co oszczędzać – wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Jeśli jesteś zainteresowany tym modelem i nie wiesz gdzie go kupić, już wyjaśniam. Candy CCVB60D/1 kupisz w RTV Euro AGD. Cenę już znasz.