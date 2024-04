W sieci pojawiły się zdjęcia iPhone 16, serii, która swoją premierę będzie miała we wrześniu tego roku. Wygląd dwóch modeli ulegnie zmianie. Zobacz, czego spodziewać się po wrześniowej premierze telefonów Apple pod względem wizualnym.

Poznaliśmy wygląd nowej serii smartfonów Apple

Premiera serii iPhone 16 ma nastąpić we wrześniu tego roku. Przecieki sugerują, że urządzenia zmienią się pod względem designu i wygląda na to, że plotki będą mieć pokrycie w rzeczywistości. W sieci pojawiły się zdjęcia iPhone 16, całej serii, które przedstawiają makiety telefonów.

Mamy zdjęcia iPhone 16! Zobacz, jak zmienią się smartfony! Na zdjęciu iPhone 15 Pro Max

Makiety te mają służyć producentom etui do odwzorowania kształtu i wszystkich szczegółów urządzeń, co daje nam dokładny wgląd na to, jak będzie wyglądać nowa seria smartfonów Apple, która zadebiutuje w trzecim kwartale tego roku. Co wiemy ze zdjęć?

Zdjęcia iPhone 16 w sieci. Co wiemy?

Patrząc na fotografie umieszczone w serwisie X przez Sonny’ego Dicksona, największe zmiany wizualne będą tyczyć się dwóch podstawowych modeli – iPhone 16 i iPhone 16 Plus zyskają nowo-stary układ aparatów przypominający ten, który znalazł się w iPhone X. Wyspa aparatów będzie pionowa. W przypadku obu modeli Pro zbyt dużo zmian, względem obecnej generacji, nie widać.

Największe zmiany przejdą dwa podstawowe modele. Fot. Sonny Dickson @X Wyspa aparatów w podstawowej wersji i modelu Plus będzie pionowa. Fot. Sonny Dickson @X

Niestety, zdjęcia ukazują wszystkie cztery smartfony od tyłu, więc nie mamy żadnych informacji na temat wielkości wyświetlacza (który w modelach Pro i tak ma być większy niż u poprzedników) i jak cienkie będą ramki oraz czy podstawowe modele otrzymają przycisk akcji, który w przypadku serii 15, dostępny był w modelach Pro.

Źródło: Sonny Dickson