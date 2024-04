Ten malware na Androida kradnie dane bankowe! Uważaj!

Kolejne złośliwe oprogramowanie pojawiło się na horyzoncie! Ten malware na Androida podszywa się pod popularną przeglądarkę Google Chrome, a po zainstalowaniu kradnie dane bankowe, co sprawia, że jest tak niebezpieczny!

Trojan podszywa się pod Google Chrom. Miejcie się na baczności

Jeśli posiadasz telefon pracujący na systemie Android, to musisz uważać, ponieważ pojawiło się nowe zagrożenie, które zagraża nie tylko twojej prywatności, ale także twoim finansom. Jak podaje holenderska firma ds. bezpieczeństwa, ThreatFabric, ogromnym zagrożeniem obecnie jest trojan o nazwie “Brokewell”.

Malware podszywa się pod aktualizację przeglądarki Chrome.

Ten malware na Androida podszywa się pod aktualizację przeglądarki Chrome. Użytkownik, który zdecyduje się na zainstalowanie “przeglądarki” tak naprawdę wpuszcza na swój telefon groźnego trojana przeistaczającego się w malware kradnącego dane, a to nie wszystko!

Brokewell kradnie dane i daje zdalną kontrolę nad urządzeniem!

Ten malware na Androida kradnie dane i wiele więcej

Okazuje się, że trojan nie tylko zbiera osobiste dane użytkownika, który nieświadomie zainstalował to złośliwe oprogramowanie na swoim urządzeniu, ale również pozwala hakerowi na zdalne sterowanie urządzeniem z systemem Android. Może służyć również jako oprogramowanie do szpiegowania i czyhania na dane pozwalające na logowanie się do aplikacji bankowych.

Po lewej prawdziwa strona Chrome. Po prawej fałszywa, za której pośrednictwem pobierany jest Brokewell.

Co gorsza, trojan ten jest w fazie rozwoju i codziennie zyskuje nowe umiejętności, dlatego jest tak niebezpieczny. To złośliwe oprogramowanie podszywa się pod aktualizację najpopularniejszej przeglądarki internetowej, Chrome. Malware wykorzystuje technikę “overlay” (z ang. nakrycia) – wykorzystuje fałszywy ekran aplikacji, która uruchomiliśmy, np. aplikacji bankowej i przechwytuje wszystkie wpisane przez nas dane oraz każdy ruch, który wykonaliśmy.

Gdy złośliwe oprogramowanie wykradnie dane uwierzytelniające użytkownika telefonu, hakerzy mogą zdalnie przejąć kontrolę nad telefonem.

Źródło: ThreatFabric (via PhoneArena)