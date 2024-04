Z usługi Zdjęcia Google, w celu przechowywania w chmurze zdjęć z telefonu, korzysta bardzo duża liczba użytkowników. Aplikacja ta wprowadzi zmiany tyczące się właśnie zdjęć. Chodzi o czas permanentnego usunięcia plików z usługi.

60 dni i pliki znikną na zawsze

Usługi takie jak Zdjęcia Google są rozwiązaniem, z którego na co dzień korzysta miliony użytkowników. Nie tylko oferuje on przechowywanie zdjęć lokalnie, na urządzeniu z systemem Android, gdzie jest on domyślną galerią zdjęć, ale także pozwala przesyłać i przechowywać zdjęcia w chmurze.

Google wprowadza zmiany do swojej aplikacji Zdjęcia. Pliki znikną i nic nie zrobisz

Jak przystało na aplikacje służące do przechowywania zdjęć, Zdjęcia Google także oferują okres permanentnego usunięcia zdjęć. Obecnie zdjęcia, które trafią do kosza po kliknięciu “usuń”, przetrzymywane są tam przez 60 dni, a po upływie tego okresu, zostają całkowicie wymazane z usługi. To wkrótce się zmieni, ponieważ Google przygotowało zmianę w aplikacji.

Do tej pory zdjęcia znikały permanentnie po 60 dniach po przeniesieniu ich do kosza. Wkrótce użytkownik będzie mógł sam zdecydować o okresie trwałego usunięcia tych plików.

Zdjęcia Google ze zmianą, która da większą swobodę

60 dni na trwałe usunięcie zdjęć z kosza w aplikacji Zdjęcia Google to domyślny okres, którego użytkownik nie może zmienić. W najnowszym kodzie aplikacji (w wersji 6.79.0.624777117) znaleziono jednak coś, co może sugerować, że wkrótce się to zmieni. Użytkownik będzie mógł wybrać inny okres usunięcia zdjęć znajdujących się w koszu aplikacji Photos. Na ten moment opcja jest jednak nieaktywna.

Zdjęcia Google ze zmianą. Pliki znikną i nic nie zrobisz

Oznacza to tyle, że Google da użytkownikowi większą swobodę całkowitego usunięcia plików fotograficznych z aplikacji Zdjęcia Google. Pozostaje jednak pytanie, czy użytkownik będzie mógł ustać dłuższy termin, czy jednak obecne 60 dni będzie tym maksymalnym.

Źródło: PhoneArena