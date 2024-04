Reklamy na YouTube będą lecieć, nawet jak zatrzymasz film

Reklamy na YouTube potrafią być bardzo uciążliwe i wciskanie ich na siłę gdziekolwiek się da, jest dla użytkowników niezwykle frustrujące. Okazuje się, że spoty reklamowe mogą pojawić się nawet w momencie, kiedy zatrzymamy film.

Google robi dużo, ale użytkownicy nie są zadowoleni

Google, tak jak i wszystkie firmy świadczące usługi streamingowe, chce skusić użytkowników do wykupienia swoich produktów premium, czyli w tym przypadku abonamentu YouTube, który m.in. sprawi, że z naszego konta znikną reklamy. Niestety, firma robi dużo w tym kierunku, jednak ruchy te niekoniecznie działają na korzyść użytkowników.

Google wciska YouTube Premium na wszelkie sposoby.

Reklamy na YouTube przez kilka lat można było wyłączyć za pośrednictwem wtyczki do przeglądarki. Google oznajmiło, że osoby, które korzystają z takich blokerów, stracą dostęp do platformy z materiałami wideo do momentu, aż nie usuną oprogramowania. Tym sposobem użytkownik albo musiał wyłączyć ad-blockery lub przejść na pakiet premium, na czym najbardziej zależy Google.

Okazuje się, że Google ma kolejny pomysł na to, aby wyświetlać jeszcze więcej reklam i zmusić użytkownika do opłacania abonamentu YouTube Premium. Ze słów Philippa Schindlera, starszego wiceprezesa i dyrektora ds. biznesowych w Google, wynika, że w pierwszym kwartale 2024 roku, na YouTube przeprowadzono test nowej funkcji, polegającej na wyświetlaniu spotów reklamowych po tym, jak użytkownik zatrzymał oglądany film.

Chodzi o wyświetlanie reklam na YouTube w momencie, kiedy użytkownik zatrzyma oglądany film. Jak zdradził Schindler, efekty tego eksperymentu były bardzo zadowalające – przełożyły się na lepsze zarobki dla samego giganta. Nie wykluczone więc, że w najbliższej przyszłości tego typu rozwiązanie zostanie wdrożone na stałe na wszystkie platformy, nie tylko na telewizory.

