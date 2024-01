Test Motorola razr 40 ultra – stylowy, ale czy coś więcej?

Karol Snopek

Motorola razr 40 Ultra to stylowy smartfon, który może poszczycić się starannym wykonaniem i nieskazitelnym designem, zwłaszcza jeśli mówimy o pleckach pokrytych sztuczną skórą sygnowaną marką Pantone. Z racji swoich smukłych rozmiarów, telefon bardzo dobrze leży w dłoni, a dzięki zewnętrznemu i niezwykle funkcjonalnemu ekranowi, bez problemu możemy obsługiwać go jedną ręką. To właśnie ten element jest najważniejszym upgradem względem poprzednika. Motorola postanowiła nie tylko zwiększyć jego rozmiar, ale także możliwości. Nie ma co ukrywać, oba ekrany prezentują wysoki poziom i świetną jakość obrazu. Można przyczepić się do starej generacji procesora, jednak w dalszym ciągu jest to niezwykle wydajny chipset, który radzi sobie ze wszystkimi zadaniami. Nie da się jednak ukryć, że w połączeniu z niewielkim akumulatorem osiągnięcie jednego dnia pracy na ładowaniu to coś, co może się udać przy rozważnym użytkowaniu smartfona. Możliwości fotograficzne urządzenia są akceptowalne i spełnią wymagania wszystkich amatorów mobilnej fotografii, jednak Ci bardziej zaawansowani będą chcieli poszukać czegoś innego. Motorola razr 40 Ultra kosztuje obecnie 4999 złotych, co w dzisiejszych czasach jest normalną ceną za telefon, zwłaszcza jeśli mówimy o składanym modelu. Podsumowując, razr 40 Ultra to urządzenie, które przypadło mi do gustu i z którego bardzo dobrze mi się korzystało. Osobiście dalej wole klasyczne smartfony, jednak bez wątpienia jest to telefon godny uwagi i polecenia.

