Nie wiem czy to właśnie tak wygląda smartfon przyszłości ale widząc ten projekt serio stwierdzam, że Motorola dała popis i wyprzedziła konkurencję, szokując zarówno mnie, jak i zapewne wszystkich, którzy widzieli Lenovo Tech World ’23.

Motorola zmiotła mnie tym z planszy. To smartfon przyszłości

Motorola przyzwyczaiła nas do tego, że potrafi zaskoczyć wybitnie ciekawymi projektami. Wszyscy doskonale pamiętamy telefony z klapką czy wydajne smartfony, które potrafią być naszym… komputerem osobistym. To jednak nic w porównaniu do prezentacji Lenovo Tech World ’23. Tu po prostu szczęka opada! Z resztą, wyprzedzając tekst – widzieliście zdjęcia. Mowa oczywiście o nietypowym projekcie ekranu, który potrafi się wyginać.

Motorola zmiotła mnie tym z planszy. To smartfon przyszłości

Szczęka opada! Motorola przygotowała smartfon przyszłości!

Mowa o smartfonie, który korzysta z elastycznego ekranu pOLED. Oferuje rozdzielczość FullHD+ i może wyginać się tak, jak sobie tego życzymy. Co ciekawe, możemy z tego telefonu korzystać tak jak sobie tego życzymy. Wspomniany wyświetlacz ma 6,9 cala, no, chyba, że go pozginamy – wtedy będzie miał 4,6 cala. Możemy ten sprzęt owinąć sobie wokół nadgarstka, jeśli mamy taką wizję. Osobiście jednak bym tego nie robił. Chyba, że faktycznie smartfon będzie dobrze trzymał się naszej dłoni.

Jak widać, ogranicza nas prawie tylko wyobraźnia. W sumie, Motorola doskonale zna temat zginanych ekranów. Oferuje przecież klientom model razr 40 ultra, który miałem okazję sprawdzić podczas premiery.

Motorola zmiotła mnie tym z planszy. To smartfon przyszłości

Lubimy być indywidualistami. Motorola o tym wie

Każdy z nas lubi się wyróżniać. Oczekujemy tego również od naszych smartfonów. Dlatego też marka chwali się tym, że bada, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do personalizacji sprzętu. Przykłady? Firma chwali się, że użytkownik może na przykład przesłać lub przygotować zdjęcie swojej odzieży. Sztuczna inteligencja może za pomocą takiej grafiki przygotować nam między innymi tapetę, a to ma pozwolić na personalizację smartfonu.

Personalizacja to jedno. Podczas Lenovo Tech World ’23 mogliśmy zaobserwować inne ciekawe rozwiązania. Przykłady? Skaner dokumentów, który usunie z danego pliku tak zwane dane wrażliwe. Mało tego, będzie potrafił przygotować streszczenie, jeśli np. mamy do czynienia z długim tekstem.