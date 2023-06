Oto Motorola Razr 40 Ultra! Nowy telefon z klapką dla Siary?

Wszyscy dobrze wiemy, że trwają prace nad filmem Kiler 3. W poprzednich odsłonach gangster Siara korzystał z telefonu z klapką. Jeśli pojawi się w trzeciej odsłonie uważam, że jedyną sensowną opcją dla niego jest Motorola Razr 40 Ultra. To kompletny smartfon z klapką. A piszę to po zaledwie kilku godzinach obcowania z tym modelem!

Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką.

O filmie raczej nie będę Wam pisał – chyba większość z was zna serię Kiler. Stefan Siarzewski w jednej z kultowych scen korzystał z telefonu z klapką. Nie ukrywam, sam swego czasu wzdychałem mocno w kierunku Motoroli RAZR2 V8. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo się cieszyłem, gdy mogłem go przetestować. Wprowadzono go na rynek w 2007 roku i według mnie praktycznie od razu stał się modelem kultowym. Później przez długi czas nie mieliśmy styczności z “klapkowymi telefonami”.

Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką.

Kiedyś telefony, dziś smartfony z klapką

Dziś moda wraca, czego doskonałym przykładem jest Motorola Razr 40 Ultra. Oczywiście, smartfony ze zginanym ekranem nie są niczym nowym, Jakiś czas temu testowałem już model razr 5G. Oczywiście, inni producenci również oferują tego typu rozwiązania, jednak to właśnie modele marki Motorola przede wszystkim kojarzą mi się z “łamaną obudową”. Dlatego też z przyjemnością wybrałem się na premierę do Madrytu, by zobaczyć smartfon z klapką Motorola Razr 40 Ultra. I nawet nie chodzi mi już o te żarty o Siarze i Killerze. Ten model jest tak zaskakująco dobry, że mógłbym nawet rozważyć jego wybór, jako mojego głównego telefonu.

Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką.

Połączenie mody i technologii. Chyba to najlepsze określenie dla smartfona Motorola Razr 40 Ultra

Już teraz uprzedzam – to nie jest pełnoprawna recenzja tego smartfona. Na nią musicie chwilę poczekać. Są to jednaj pierwsze wrażenia i moje wnioski po obcowaniu z nim przez kilka godzin podczas premiery. Wiem, że nie będą to szczegółowe wnioski, jednak skoro mogę już co – nieco napisać to chyba warto. Tym bardziej, że można go już kupić, a co ciekawe, jego cena jest naprawdę atrakcyjna. Do niej jednak dojdziemy za moment.

Zanim opowiem o specyfikacji, zachęcam do tego by zwrócić uwagę na to, jak wygląda ten smartfon, gdy ma zamkniętą klapkę. Tak! Na froncie ujrzymy bardzo duży (3,6 cala – największy w klasie) ekran dotykowy, na którym możemy wyświetlić np. nawigację czy wiele, wiele innych opcji. Mam na myśli między innymi gry, panel Spotify, czy Google News. Oczywiście, jest tam także dostęp do kontaktów czy podgląd z obiektywów aparatów. Jak twierdzi producent, odświeżanie ekranu wynosi 144 Hz, a więc możemy cieszyć się dynamicznym obrazem, bez jakichkolwiek opóźnień. I faktycznie tak jest. Wyświetlane treści są niezwykle płynne – o ile mogę to tak określić. Jeśli chodzi o rozdzielczość tego ekranu, wynosi ona 1056 x 1066 pikseli.

Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką.

Jeśli chodzi o design, producent chwali się, że główną inspiracją był RAZR V3 – klasyka gatunku, rzecz jasna. Fajnie wygląda w tym przypadku zawias dwuosiowy, który sprawia, że ekran jest prawie gładki – prawie, bowiem można pod palcem dostrzec delikatną nierówność. Nic w tym dziwnego – ten typ tak po prostu ma. Przynajmniej ja tak odczuwałem podczas dotyku ekranu. Na pewno jest o wiele lepiej niż testowanej jakiś czas temu razr 5G. Podoba mi się zastosowanie szklanej ramki ekranu zewnętrznego, którą połączono z matowym wykończeniem wegańskiej skóry. Model ten możemy kupić w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, morskiej i czerwonej, którą producent najmocniej się chwali. I w sumie racja, bo wygląda obłędnie, aczkolwiek raczej jest chyba skierowany w stronę żeńskiej części klientów. Tak sądzę.

Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką.

Czym cechuje się nowy smartfon z klapką Motorola Razr 40 Ultra?

Teraz przejdźmy do specyfikacji, która, jak na tego typu smartfon przystało, cechuje się topowymi podzespołami. Zacznijmy od procesora – jest to Snapdragon 8+ Gen 1. Całkiem szybki, na pewno bez problemu poradzi sobie z wszystkimi aplikacjami, które najczęściej są wykorzystywane przez potencjalnych klientów. Tak, mam na myśli m.in. media społecznościowe. Co jeszcze? Producent zastosował 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB na nasze dane. Całkiem sporo miejsca na wszystkie filmiki i zdjęcia. A jeśli o fotki chodzi, mamy do dyspozycji moduł główny 12 MP oraz obiektyw 13 MP (ultraszerokokątny + makro). Przysłona f/1.5 brzmi całkiem dobrze. Jest jeszcze opcja selfie za pomocą obiektywu 32 MP w górnej części ekranu. Robiłem nim kilka fotek, ale ostatecznie “pogadamy” jak dostanę model do pełnoprawnych testów.

Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką.

Pozostaje bardzo ważny element, czyli ekran. Jest to wyświetlacz pOLED, który oferuje nam rozdzielczość FHD+. Całkiem nieźle. Jedno mogę powiedzieć (napisać) – jest mega szybki, bowiem odświeżanie na poziomie 165 Hz robi wrażenie. Do tego dodajmy 1400 nitów jasności i zdecydowanie stwierdzam – będzie go można komfortowo używać nawet w bardzo słoneczne dni. Aha, ekran ma rozdzielczość 6,9 cala. Sporo, bo po rozłożeniu klapki powierzchnia jest naprawdę duża. Czy komfortowo się używa takiego wyświetlacza? To zależy. Kobiety mogą mieć gorzej niż mężczyźni.

Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką.

Podobno Motorola Razr 40 Ultra ma fajny dźwięk Dolby Atmos. I tutaj niestety się nie wypowiem, bowiem musiałbym spędzić z głośnikiem więcej czasu by w spokoju posłuchać różnych utworów. Zapewne wrócimy do tego w pełnoprawnej recenzji. I delikatna rysa na szkle czyli bateria. Akumulator o pojemności 3800 mAh to według mnie zdecydowanie za mało. OK, nie używałem tego telefonu na co dzień, więc nie wiem czy faktycznie jest słabo czy jednak nie. Obawiam się jednak, że rano będziecie go odłączali z prądu, a wieczorem będzie już potrzebne zewnętrzne źródło prądu. No cóż, zobaczymy. Jeśli chodzi o oprogramowanie, smartfon korzysta z Androida 13. Oczywiście, jak na Moto przystało, zaimplementowano różne wygodne gesty.

Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką.

Cennik Motorola Razr 40 Ultra. Nie jest tanio, ale czeka dobra oferta

Smartfon dostępny jest w przedsprzedaży w takich sieciach handlowych jak RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Neonet czy Komputronik. Można go również kupić u operatorów takich jak Plus, Orange, T-Mobile czy Play. Jego cena wynosi 5499 złotych. Sporo, prawda? Aczkolwiek warto wiedzieć, że do 14 czerwca możecie skorzystać z programu “Trade in. Trade Up”. Co to oznacza? Jeśli oddacie swój stary, dowolny smartfon, możecie liczyć na gwarantowane 1000 zł. Mało tego, jeśli telefon będzie warty nieco więcej, dostaniemy specjalną wycenę. Szybka kalkulacja – do 14 czerwca Motorola Razr 40 Ultra będzie kosztować 4499 zł, a więc według mnie jest dobrze wycenionym smartfonem. Tutaj znajdziesz szczegóły oferty Motorola Trade-in.

Motorola razr 40 – smartfon z klapką.

Tak, tak, wiem. Premierę miał również inny telefon z klapką Motorola Razr 40. O nim napiszę w osobnym artykule. Nie ma co się spieszyć, bowiem jeszcze nie jest on dostępny i nie wiadomo kiedy rozpocznie się jego przedsprzedaż. Tak czy inaczej, za wariant 8 GB / 256 GB będziecie musieli wydać 3999 zł. Prosta kalkulacja – dokładacie 500 zł i macie model Ultra, który uwierzcie – jest o niebo lepszy. Oczywiście, o ile zdecydujecie się na zakup tego smartfona do 14 czerwca. Tutaj macie klik do Ceneo.pl, aby wybrać sklep, w którym zakupicie swój Razr 40 Ultra.