Motorola razr fold w przedsprzedaży. Drogo i bez zaskoczeń

Motorola ruszyła w Polsce z przedsprzedażą modelu razr fold. To pierwszy składany smartfon marki w formacie „książkowym”, czyli bez charakterystycznego klapowego zamknięcia znanego z wcześniejszych razrów. Na papierze wszystko się zgadza – duże ekrany, topowa specyfikacja i dopracowana konstrukcja. Problem w tym, że rynek takich urządzeń jest już dość jasno zdefiniowany. Wysoka cena, sporo kompromisów i wciąż nie do końca oczywisty sens użytkowy. Nowa Motorola nie próbuje tego zmienić. Raczej wpisuje się w ten schemat.

Składany smartfon motorola razr fold.

Przez lata seria razr była synonimem klapkowego telefonu w nowoczesnym wydaniu. Teraz Motorola idzie w inną stronę — w pełnoprawny składany smartfon, który po rozłożeniu przypomina tablet. To ważna zmiana. Model razr fold to konstrukcja typu „book-style”, czyli bezpośrednia odpowiedź na to, co od kilku lat rozwija konkurencja. Duży, wewnętrzny ekran 8,09 cala i zewnętrzny wyświetlacz 6,6 cala mają rozwiązywać klasyczny problem takich urządzeń: czy to jeszcze telefon, czy już coś więcej. Odpowiedź nadal nie jest jednoznaczna.

Zobacz nasz test modelu razr 60 ultra.

Specyfikacja razr fold? Topowa, ale to już standard

Nie ma tu większych niespodzianek. Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB RAM, duża bateria, szybkie ładowanie. To wszystko, czego można się spodziewać po urządzeniu za tę półkę cenową. Podobnie z ekranami — jasne, szybkie, duże. Technicznie trudno się do czegoś przyczepić.

Ale właśnie w tym tkwi problem. W 2026 roku topowa specyfikacja przestała być wyróżnikiem. Stała się standardem. Zwłaszcza w urządzeniach, które kosztują niemal pięciocyfrowe kwoty.

Aparat robi robotę, ale…

Motorola podkreśla możliwości fotograficzne i rzeczywiście — zestaw wygląda solidnie. Główny sensor 50 MP, teleobiektyw peryskopowy, szeroki kąt. Do tego wysokie wyniki w testach DXOMARK. To wszystko brzmi dobrze. Tylko że w segmencie premium „dobry aparat” to już minimum. Zwłaszcza gdy mówimy o urządzeniu za około 10 tysięcy złotych. Nie jest to więc przewaga. To raczej brak słabości.

Cena motorola razr fold, która ustawia narrację

I dochodzimy do najważniejszego elementu. Motorola razr fold kosztuje 9 999 zł. Limitowana edycja przekracza 11 tysięcy. Można oczywiście mówić o promocjach, cashbacku czy dodatkach, ale to nie zmienia punktu wyjścia. To nadal bardzo drogi smartfon. I to w kategorii, która wciąż nie przekonała większości użytkowników.

Składane smartfony wciąż szukają sensu

Największy problem nie dotyczy samej Motoroli. Dotyczy całego segmentu. Składane smartfony nadal próbują odpowiedzieć na pytanie: po co? Większy ekran? Jasne. Lepszy multitasking? Teoretycznie. Ale w praktyce większość użytkowników nadal korzysta z telefonu w bardzo podobny sposób.

A składana konstrukcja oznacza:

większą grubość

potencjalnie większą awaryjność

wyższą cenę

Motorola nie zmienia tych zasad gry. Po prostu gra według nich.

Promocje nie zmieniają wszystkiego

Producent dorzuca do przedsprzedaży bonusy — cashback albo bilety na mundial. To brzmi atrakcyjnie, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że to próba „oswojenia” ceny. Bo realnie decyzja zakupowa i tak będzie sprowadzać się do jednego pytania: czy to urządzenie jest warte niemal 10 tysięcy złotych?

I tutaj odpowiedź nie jest oczywista.

Sprzęt dla wąskiej grupy

Motorola razr fold to smartfon dla konkretnego użytkownika.

Dla kogoś, kto:

lubi nowe technologie

chce się wyróżniać

jest gotów zapłacić więcej za formę

Ale dla większości będzie to raczej ciekawostka niż realna opcja. Bo nawet jeśli wszystko działa dobrze, to nadal pozostaje pytanie: czy naprawdę tego potrzebujesz?

Wysyłka ruszy w maju

Przedsprzedaż już trwa, a pierwsze urządzenia trafią do klientów w połowie maja. I wtedy zacznie się to, co najważniejsze — weryfikacja poza materiałami prasowymi. Bo składane smartfony od lat wyglądają świetnie na prezentacjach. Znacznie trudniej wypadają w codziennym użytkowaniu.