vivo X300 Ultra: świetny aparat, absurdalna cena w Polsce

Są smartfony, które robią wrażenie. I są takie, które każą się zatrzymać i zapytać: czy ktoś tu nie przesadził? vivo X300 Ultra to dokładnie ten drugi przypadek. Przynajmniej tak się mi wydaje.

Smartfon vivo X300 Ultra.

vivo X300 Ultra wchodzi do Polski z rozmachem. Po raz pierwszy seria Ultra trafia na nasz rynek i od razu ustawia poprzeczkę bardzo wysoko — przynajmniej jeśli chodzi o ambicje. Producent nie ukrywa, że to sprzęt dla twórców. Nie „do zdjęć na Instagram”, tylko do realnej pracy z obrazem. Trzy obiektywy ZEISS o ogniskowych 14 mm, 35 mm i 85 mm, każdy traktowany jak aparat główny. Do tego ogromne matryce, stabilizacja na poziomie gimbala i teleobiektyw 200 MP, który ma łapać ruch z precyzją, jakiej smartfony zwykle nie oferują.

Brzmi imponująco — i trzeba uczciwie powiedzieć: to jest imponujące. Zwłaszcza gdy dochodzi do tego możliwość nagrywania w 4K 120 fps w 10-bitowym Logu, Dolby Vision i pełna kontrola nad materiałem wideo. vivo próbuje wejść w przestrzeń, gdzie smartfon nie jest już tylko „telefonem z dobrym aparatem”, ale narzędziem produkcyjnym. I w teorii robi to bardzo dobrze.

Technologia bez kompromisów. Cena też

No właśnie — teoria. Bo gdy kurz po specyfikacji opada, zostaje coś znacznie bardziej przyziemnego: cena. 8 499 zł za sam telefon. A jeśli chcesz wykorzystać jego potencjał naprawdę — zestaw fotograficzny winduje całość do 9 499 zł.

I tu zaczyna się problem.

To już nie jest poziom „drogi smartfon”. To jest poziom, na którym zaczynasz realnie rozważać alternatywy. Pełnoprawny aparat. Kamera. Laptop do montażu. Albo… dwa bardzo dobre smartfony zamiast jednego. Oczywiście, można powiedzieć: to sprzęt dla profesjonalistów. Dla ludzi, którzy zarabiają na obrazie. I to jest prawda. Tylko że profesjonalista rzadko buduje swój workflow wokół smartfona. Nawet tak zaawansowanego.

Dla kogo to właściwie jest?

To pytanie wraca jak bumerang. Bo jeśli jesteś twórcą — masz już sprzęt. Jeśli nim nie jesteś — raczej nie potrzebujesz aż takiego zestawu możliwości. vivo próbuje stworzyć nową kategorię: smartfon jako główne narzędzie kreatywne.

Ambitne. Odważne. Ale czy realistyczne?

W praktyce X300 Ultra trafia w bardzo wąską grupę ludzi. Tych, którzy:

chcą mieć wszystko w jednym urządzeniu

są gotowi zapłacić za to niemal dowolną cenę

naprawdę wykorzystają jego potencjał

Dla reszty to raczej pokaz technologii niż realna opcja zakupowa.

vivo X300 Ultra to flagowiec, który trochę zgubił proporcje

Nie ma sensu odbierać temu smartfonowi jego zalet. To jeden z najbardziej zaawansowanych fotograficznie modeli na rynku. Ekran 2K o jasności do 4500 nitów, Snapdragon 8 Elite Gen 5, ogromna bateria 6600 mAh i szybkie ładowanie — wszystko tu jest na poziomie topowym.

Ale właśnie dlatego pojawia się dysonans.

Bo technologia jest świetna, tylko że… trochę przeskalowana względem rzeczywistości. To jak kupowanie zegarka nurkowego do biura albo SUV-a do jazdy po centrum miasta. Możesz. Tylko czy ma to sens? X300 Ultra wygląda jak sprzęt, który chce udowodnić, że smartfon może wszystko. Problem w tym, że większość użytkowników nie potrzebuje „wszystkiego”. Potrzebuje dobrze działającego telefonu, świetnego aparatu i rozsądnej ceny.

A tutaj ta ostatnia część po prostu się nie spina.

Wrażenie robi, ale portfel boli

Największy paradoks vivo X300 Ultra polega na tym, że to urządzenie, które naprawdę potrafi zachwycić — ale jednocześnie odstrasza zanim zdążysz się nim nacieszyć. Bo kiedy widzisz możliwości fotograficzne, myślisz: „to ma sens”. Kiedy widzisz cenę, myślisz: „to już przesada”. I trudno się z tym nie zgodzić.

To nie jest smartfon, który redefiniuje rynek. To smartfon, który testuje jego granice. Sprawdza, ile jesteśmy w stanie zapłacić za mobilną technologię, zanim powiemy „stop”.

Dla niektórych ta granica jeszcze nie istnieje. Dla większości — została właśnie mocno przekroczona.

