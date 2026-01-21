Apple iPhone 18 Pro bez Face ID na ekranie? Nowe przecieki

Pierwsze przecieki o iPhone 18 Pro sugerują duże zmiany w Face ID. Apple może w końcu ukryć system pod ekranem. Internet już żyje tym, jak ma wyglądać nadchodzący model. Wszystko za sprawą świeżych renderów i informacji opublikowanych przez Jona Prossera z Front Page Tech. Jeśli te przecieki się potwierdzą, czeka nas coś więcej niż kosmetyczne poprawki — Apple ma szykować małą rewolucję.

Czy tak będzie wyglądał Apple iPhone 18 Pro? Wizualizacja: Front Page Tech na YouTube.

Face ID znika z widoku. Dosłownie

Największą zmianą ma być przeniesienie Face ID pod ekran. To coś, o czym mówiło się od lat, ale dopiero teraz temat wraca z konkretami. Na froncie telefonu miałby pozostać tylko niewielki otwór na aparat do selfie, umieszczony w górnym lewym rogu wyświetlacza.

Dynamiczna wyspa nigdzie nie znika, ale ma być mniejsza i przesunięta, bo nie będzie już musiała dzielić przestrzeni z systemem rozpoznawania twarzy. Efekt? Czystszy, bardziej „nowoczesny” front i więcej miejsca na treści.

Tył znajomy, ale z nowymi kolorami

Jeśli ktoś liczył na totalne przemeblowanie tyłu obudowy — tu raczej się rozczaruje. Wygląd ma być bardzo zbliżony do poprzednich generacji. Apple postawi za to na nowe kolory, w tym odcienie burgundu, brązu i fioletu. Brzmi znajomo? Tak, Cupertino od lat lubi robić wizualne odświeżenie właśnie przez paletę barw.

Aparat jak z profesjonalnej kamery

Jedna z ciekawszych informacji dotyczy aparatu. iPhone 18 Pro może dostać zmienną przysłonę w głównym obiektywie — rozwiązanie znane raczej z profesjonalnych kamer niż ze smartfonów.

Dzięki temu telefon lepiej radziłby sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, szczególnie nocą. Jest jednak haczyk: według Prossera funkcja może trafić wyłącznie do modelu Pro Max albo być ograniczona do wybranych rynków.

A20 Pro, 2 nm i nowy modem

Pod maską ma być jeszcze ciekawiej. iPhone 18 Pro ma jako pierwszy smartfon Apple korzystać z procesora A20 Pro wykonanego w litografii 2 nm. To zapowiedź dużego skoku wydajności i lepszej efektywności energetycznej.

Do tego dojdzie druga generacja autorskiego modemu Apple C2, co sugeruje, że firma coraz śmielej uniezależnia się od zewnętrznych dostawców.

Satelitarne 5G bez celowania w niebo

Najbardziej futurystycznie brzmi jednak zapowiedź łączności 5G przez satelitę. Co ważne — bez konieczności „łapania sygnału” poprzez kierowanie telefonu w stronę nieba. iPhone miałby działać nawet wtedy, gdy leży w kieszeni lub znajduje się w samochodzie. Jeśli to się potwierdzi, mówimy o funkcji, która realnie zmienia sposób korzystania z telefonu poza zasięgiem sieci.

Apple może namieszać w premierach iPhone 18

Na deser coś, co może zaskoczyć fanów tańszych modeli. Przecieki sugerują, że w 2026 roku Apple może zmienić strategię premier. Na start miałyby pojawić się tylko:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

składany iPhone Fold

Podstawowy iPhone 18 zadebiutowałby później, a najtańszym nowym modelem w dniu premiery byłby… Pro Max. Odważny ruch, nawet jak na Apple.

Na razie to tylko przecieki

Jak zawsze w takich przypadkach warto zachować dystans. Apple niczego oficjalnie nie potwierdziło, a do premiery zostało sporo czasu. Z drugiej strony Front Page Tech ma na koncie wiele trafionych informacji.

Jeśli choć część z tych doniesień okaże się prawdziwa, iPhone 18 Pro może być jednym z najciekawszych smartfonów w historii firmy — i wyznaczyć kierunek, w którym pójdą kolejne generacje.

Źródło: fpt.