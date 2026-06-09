Promocje ViewSonic w czerwcu obejmują wybrane projektory do kina domowego, sportowych transmisji i letniej rozrywki poza domem. Marka przygotowała oferty na modele laserowe oraz kompaktowy projektor mobilny, który może sprawdzić się podczas wakacyjnych wyjazdów, wieczornych seansów w ogrodzie albo oglądania filmów tam, gdzie klasyczny telewizor nie ma sensu. Wśród najważniejszych propozycji znalazł się ViewSonic LSD400HD, czyli laserowy projektor Full HD o jasności 4000 ANSI lumenów za 2999 zł, nowy ViewSonic LSD500HD z jasnością 5500 ANSI lumenów za 4299 zł oraz przenośny ViewSonic M1 Max, który względem ceny premierowej jest tańszy o około 43 procent i kosztuje 1699 zł.

Promocje ViewSonic

Promocje ViewSonic trafiają w sezon sportu i letnich wyjazdów

Promocje ViewSonic sprawiają, że czerwiec to dobry moment na większy ekran. Z jednej strony zaczynają się sportowe emocje, które dużo lepiej ogląda się w grupie i na dużym obrazie. Z drugiej strony coraz częściej przenosimy rozrywkę poza salon: do ogrodu, na taras, na działkę albo na wakacyjny wyjazd.

Promocje ViewSonic odpowiadają właśnie na te dwa scenariusze. Dla osób, które chcą oglądać mecze, filmy i seriale w domu, przygotowano jasne projektory laserowe. Dla tych, którzy potrzebują czegoś bardziej mobilnego, w ofercie znalazł się kompaktowy M1 Max.

To ciekawa alternatywa dla klasycznego telewizora. Projektor nie musi na stałe zajmować miejsca w salonie, a jednocześnie potrafi dać znacznie większy obraz niż ekran TV w podobnym budżecie.

ViewSonic LSD400HD, czyli duży obraz na sportowe emocje

Najbardziej „meczowym” modelem w promocji jest ViewSonic LSD400HD. To projektor Full HD z laserowym źródłem światła i jasnością 4000 ANSI lumenów. Taka jasność ma znaczenie, bo transmisje sportowe często ogląda się nie tylko po zmroku, ale też w jaśniejszych pomieszczeniach.

Projektor ma sprawdzić się zarówno podczas wieczornych seansów, jak i w warunkach, w których nie da się całkowicie zaciemnić pokoju. To ważne przy oglądaniu z rodziną lub znajomymi, gdy salon nie zawsze jest przygotowany jak sala kinowa.

ViewSonic LSD400HD został objęty jedną z najatrakcyjniejszych czerwcowych promocji i kosztuje 2999 zł.

Promocje ViewSonic

Laser zamiast klasycznej lampy

W przypadku modeli LSD400HD i LSD500HD ważne jest laserowe źródło światła. Dla użytkownika oznacza to przede wszystkim większą trwałość i wygodę niż w przypadku starszych projektorów lampowych.

Laserowe projektory szybciej wpisują się w codzienne użytkowanie, bo nie kojarzą się już tylko z okazjonalnym seansem raz na jakiś czas. Mogą być sprzętem do regularnego oglądania sportu, filmów, seriali, koncertów i materiałów z internetu.

Przy jasności 4000 lub 5500 ANSI lumenów taki projektor nie musi być urządzeniem wyłącznie do idealnie zaciemnionego pokoju.

ViewSonic LSD500HD, czyli nowość z jasnością 5500 ANSI lumenów

Do czerwcowej oferty dołącza też ViewSonic LSD500HD. To nowy projektor laserowy Full HD o jasności 5500 ANSI lumenów. Jest to propozycja dla osób, które potrzebują jeszcze mocniejszego światła i chcą sprzętu bardziej uniwersalnego w różnych warunkach.

Jasność 5500 ANSI lumenów może przydać się w większych pomieszczeniach, jaśniejszych salonach, salach spotkań albo wszędzie tam, gdzie projektor ma działać nie tylko po zmroku. To również dobry kierunek dla osób, które chcą większego obrazu, ale nie chcą stale walczyć z oświetleniem.

ViewSonic LSD500HD jest dostępny w pierwszej oficjalnej cenie na polskim rynku, ustalonej na 4299 zł.

Promocje ViewSonic

ViewSonic M1 Max, czyli mobilny projektor na wakacje

Promocje ViewSonic najmocniej widać przy modelu ViewSonic M1 Max. To kompaktowy projektor LED Full HD, który w momencie premiery kosztował 2999 zł, a teraz jest dostępny za 1699 zł. Oznacza to obniżkę o około 43 procent względem ceny startowej.

M1 Max jest propozycją dla osób, które chcą zabrać projektor ze sobą. Może sprawdzić się na wakacyjnym wyjeździe, podczas seansu w ogrodzie, na działce albo w pokoju, w którym nie ma miejsca na duży telewizor.

To sprzęt bardziej elastyczny niż klasyczny projektor stacjonarny. Można go łatwiej przenieść, ustawić tam, gdzie akurat jest potrzebny, i wykorzystać do wieczornego oglądania filmów albo seriali.

Projektor do ogrodu, na działkę i do małego mieszkania

Letnie użytkowanie projektora ma trochę inny charakter niż klasyczne kino domowe. Nie zawsze chodzi o perfekcyjnie przygotowany pokój, ekran projekcyjny i pełne zaciemnienie. Czasem ważniejsza jest prostota: rozstawić sprzęt, włączyć film i obejrzeć coś ze znajomymi.

Właśnie tu M1 Max może mieć sens. Kompaktowy projektor pozwala stworzyć tymczasowe kino tam, gdzie normalnie nie ma telewizora. W ogrodzie, na tarasie, w domku letniskowym albo nawet w sypialni.

Przy cenie 1699 zł staje się też ciekawą opcją dla osób, które chcą spróbować projektora bez wydawania kwoty typowej dla bardziej zaawansowanego kina domowego.

Który projektor ViewSonic wybrać?

ViewSonic LSD400HD będzie dobrym wyborem dla osób, które chcą dużego obrazu do sportu i filmów w domu, ale nie potrzebują najwyższej jasności z czerwcowej oferty. Full HD, laser i 4000 ANSI lumenów za 2999 zł wyglądają jak rozsądny zestaw do salonu.

ViewSonic LSD500HD jest dla tych, którzy chcą mocniejszego światła. 5500 ANSI lumenów może dać większy komfort w jaśniejszych pomieszczeniach lub przy większym obrazie. To model droższy, ale też bardziej nastawiony na użytkowników oczekujących wyższej jasności.

ViewSonic M1 Max jest najbardziej mobilny. To wybór na wakacje, ogród, działkę i elastyczne seanse tam, gdzie nie ma stałego miejsca na projektor lub telewizor.

Gdzie kupić projektory w promocji?

Promocje ViewSonic obowiązują w czerwcu lub do wyczerpania zapasów u autoryzowanych partnerów handlowych marki. W akcji biorą udział x-kom, Morele, Media Expert, Komputronik oraz oficjalny sklep ViewSonic na Allegro.

To ważne, bo promocje na projektory często zależą od dostępności konkretnego modelu u danego sprzedawcy. Jeśli ktoś poluje na M1 Max w obniżonej cenie albo nowego LSD500HD, warto sprawdzić kilka sklepów.

Promocje ViewSonic pokazują, że projektor nie musi być sprzętem tylko do kina domowego

Najciekawsze w czerwcowej ofercie jest to, że ViewSonic nie kieruje promocji tylko do jednego typu użytkownika. LSD400HD celuje w sportowe emocje i domowy duży ekran. LSD500HD daje mocniejszą jasność i laserowe źródło światła. M1 Max odpowiada na letnią mobilność i seanse poza klasycznym salonem.

To dobrze pokazuje, jak zmieniło się podejście do projektorów. Nie są już wyłącznie sprzętem dla entuzjastów kina domowego, którzy budują osobną salę filmową. Mogą być narzędziem do meczów, wyjazdów, ogrodu, wspólnego oglądania seriali i codziennej rozrywki na większym ekranie.

Jeśli ktoś planował zakup projektora przed wakacjami albo sezonem sportowych transmisji, czerwcowe promocje ViewSonic są dobrym momentem, żeby sprawdzić, który model pasuje do jego sposobu oglądania.

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