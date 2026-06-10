Cashback MOVA wystartował jako pierwsza duża akcja zwrotu gotówki w historii marki. Promocja potrwa od 10 czerwca do 28 lipca 2026 roku i obejmuje wybrane urządzenia sprzątające, oczyszczacze powietrza, akcesoria kuchenne oraz automatyczną kuwetę. Klienci mogą odzyskać do 300 zł za pojedynczy produkt, a jeden uczestnik promocji może otrzymać łącznie nawet 2000 zł zwrotu na konto bankowe lub przez przelew BLIK. Pula całej akcji wynosi 300 000 zł, a zasada jest prosta: kto pierwszy, ten lepszy.

cashback MOVA

MOVA uruchomiła pierwszą dużą akcję cashback w swojej historii. Marka chce zachęcić klientów do zakupu urządzeń smart home, które mają ułatwić sprzątanie i codzienne obowiązki.

Promocja potrwa od 10 czerwca do 28 lipca 2026 roku. W tym czasie można kupić wybrane produkty objęte akcją i odzyskać część pieniędzy po rejestracji zakupu.

Najważniejsze jest to, że cashback MOVA naliczany jest dodatkowo od już promocyjnych cen urządzeń. Oznacza to, że zwrot nie zastępuje obniżki, tylko dochodzi do ceny promocyjnej.

Nawet 300 zł zwrotu za jeden produkt

W ramach promocji można otrzymać do 300 zł zwrotu za pojedynczy produkt. Jeden uczestnik może zebrać łącznie nawet do 2000 zł cashbacku.

Zwrot może trafić na konto bankowe albo w formie przelewu BLIK. Pula promocji wynosi 300 000 zł, dlatego akcja działa według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

To ważne, bo przy ograniczonej puli pieniędzy nie warto odkładać rejestracji zakupu na ostatnią chwilę. Sam zakup musi zostać dokonany do 28 lipca, ale sprzęt trzeba zarejestrować najpóźniej do 7 sierpnia 2026 roku.

Roboty sprzątające MOVA z cashbackiem

Najmocniejszą częścią promocji są roboty sprzątające. W akcji znalazł się m.in. MOVA Mobius 60, który korzysta z systemu MopSwap Hub. Robot potrafi samodzielnie dobierać trzy rodzaje nakładek mopujących w zależności od podłogi i zabrudzeń.

Mobius 60 oferuje siłę ssania 30 000 Pa oraz robotyczne nogi StepMaster 2.0, które pozwalają pokonywać przeszkody i progi o wysokości do 8 cm.

W promocji jest też MOVA Z60 Ultra Roller Complete z technologią mopowania HydroForce. System spryskuje wałek czystą wodą z 12 dysz, a robot generuje 28 000 Pa siły ssącej.

cashback MOVA

Przy okazji zobacz nasz test MOVA Z60 Ultra Roller Complete.

MOVA S70 Ultra Roller i S70 Pro Roller też w promocji

Cashback MOVA obejmuje również modele z serii S70 Roller. MOVA S70 Ultra Roller oraz MOVA S70 Pro Roller odchodzą od tradycyjnego mopowania płaskimi nakładkami i wykorzystują obracający się wałek z technologią HydroForce.

MOVA S70 Ultra Roller oferuje siłę ssania 32 000 Pa i automatyczną osłonę wałka na dywanach AutoShield. MOVA S70 Pro Roller ma siłę ssania 30 000 Pa.

W akcji bierze udział także MOVA P70 Pro Ultra. Ten model ma 30 000 Pa, system MaxiReach do czyszczenia krawędzi oraz stację, która samodzielnie sterylizuje i wyparza mopy w temperaturze 100°C.

MOVA X4 Pro na tłuste i lepkie zabrudzenia

Promocja obejmuje nie tylko roboty sprzątające. Wśród urządzeń objętych akcją jest także MOVA X4 Pro, czyli odkurzacz mopujący do sprzątania na sucho i mokro.

Model wykorzystuje czyszczenie gorącą wodą o temperaturze 80°C. To rozwiązanie ma pomagać przy trudnych, tłustych i lepkich zabrudzeniach, na przykład po gotowaniu.

Urządzenie ma też stację dokującą Push-In, która nie wymaga podnoszenia odkurzacza przy odkładaniu go na miejsce.

cashback MOVA

Jak skorzystać z cashback MOVA?

Zasady promocji są proste. Najpierw trzeba kupić wybrane urządzenie objęte akcją w okresie od 10 czerwca do 28 lipca 2026 roku u jednego z autoryzowanych partnerów.

Wśród partnerów wymieniono RTV EURO AGD, Media Expert, Neonet, Komputronik i Max Elektro. Następnie należy zachować dowód zakupu i zarejestrować sprzęt na oficjalnej stronie promocji.

Rejestracji trzeba dokonać najpóźniej do 7 sierpnia 2026 roku. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zwrot gotówki trafi do uczestnika.

Produkty objęte promocją cashback MOVA

Największy zwrot, czyli 300 zł, dotyczy m.in. robotów sprzątających MOVA S70 Ultra Roller, MOVA P70 Pro Ultra, MOVA S70 Pro Roller, MOVA Mobius 60, MOVA Z60 Ultra Roller Complete i MOVA V50 Ultra Complete.

W kategorii odkurzaczy pionowych zwroty wynoszą od 100 do 200 zł. MOVA I10, G70, S7 Ultra i S7 dają 200 zł cashbacku, a MOVA S1 oraz stacja do G70 po 100 zł.

Wśród odkurzaczy myjących Wet&Dry zwrot obejmuje MOVA X4 Pro, M50 Pro i M50. Do akcji dołączono też oczyszczacze powietrza MOVA Stellar X10 Plus i Puris P10, akcesoria kuchenne MOVA BL10, AF20 Pro i S20 Pro oraz automatyczną kuwetę MOVA LR10 Prime.

Cashback MOVA może być dobrym momentem na większy zakup

Najciekawsze w tej promocji jest to, że zwrot działa na urządzenia z różnych kategorii. Nie chodzi tylko o jeden model robota, ale o szeroką listę sprzętów do domu.

Dla osób planujących zakup robota sprzątającego, odkurzacza Wet&Dry albo oczyszczacza powietrza cashback MOVA może obniżyć realny koszt wejścia w sprzęt smart home. Szczególnie że zwrot jest liczony od ceny, która już jest promocyjna.

Trzeba jednak pamiętać o ograniczonej puli 300 000 zł i terminach. Zakup musi zmieścić się w czasie trwania promocji, a rejestracja musi zostać wykonana do 7 sierpnia.