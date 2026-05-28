vivo Watch GT2 debiutuje w Polsce jako smartwatch dla osób, które nie chcą codziennie myśleć o ładowarce. Zegarek oferuje do 25 dni pracy na jednym ładowaniu, ponad 100 trybów sportowych, duży ekran 2,07 cala i jasność szczytową 2400 nitów, która ma poprawiać widoczność w pełnym słońcu. Do tego dochodzi monitoring tętna, SpO₂, stresu i snu, obsługa wybranych elementów NFC, aluminiowe wykończenie oraz system BlueOS 3.0. vivo Watch GT2 jest już dostępny w X-KOM i Neonet, a wkrótce trafi też do RTV EURO AGD oraz Media Expert. Rekomendowana cena wynosi 599 zł, a do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: Obsydianowa Czerń i Gwieździsta Biel.

vivo Watch GT2

W smartwatchach bardzo łatwo zachwycić się funkcjami, a potem zderzyć z codziennością. Jeśli zegarek trzeba ładować co chwilę, szybko zaczyna przypominać kolejny obowiązek. vivo Watch GT2 celuje w użytkowników, którzy chcą tego uniknąć.

Najmocniejszym argumentem jest czas pracy. Producent deklaruje do 25 dni działania na jednym ładowaniu. To oznacza, że zegarek ma sprawdzić się nie tylko w normalnym tygodniu pracy, ale też podczas treningów, podróży i wakacyjnych wyjazdów bez konieczności ciągłego szukania kabla.

To ważne zwłaszcza dla osób, które chcą monitorować sen, stres i aktywność przez dłuższy czas. Smartwatch ma największy sens wtedy, gdy jest na ręce stale, a nie wtedy, gdy co drugi wieczór leży przy ładowarce.

vivo Watch GT2

Duży ekran 2,07 cala i jasność 2400 nitów

vivo Watch GT2 został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 2,07 cala. To duży ekran jak na zegarek, więc powinien ułatwić odczytywanie powiadomień, wyników treningów i danych zdrowotnych.

Producent podkreśla też lokalną jasność szczytową na poziomie 2400 nitów. W praktyce chodzi o lepszą widoczność w mocnym świetle, szczególnie latem, podczas biegania, spaceru, jazdy rowerem albo wakacyjnego wyjazdu.

To jeden z tych parametrów, które naprawdę mają znaczenie w codziennym używaniu. Smartwatch może mieć mnóstwo funkcji, ale jeśli w słońcu trzeba zasłaniać ekran dłonią, komfort od razu spada.

vivo Watch GT2

Ponad 100 trybów sportowych, w tym tenis i padel

vivo Watch GT2 oferuje ponad 100 trybów sportowych. Wśród nich są także tryby do tenisa i padla, czyli dyscyplin, które w ostatnich latach mocno zyskały popularność.

Taka liczba trybów nie oznacza, że każdy użytkownik będzie korzystał z kilkudziesięciu aktywności. Ważniejsze jest to, że zegarek łatwiej dopasować do realnego stylu życia. Dla jednej osoby będzie to bieganie i siłownia, dla innej rower, spacery, tenis, padel albo aktywność wakacyjna.

Smartwatch pozwala monitorować parametry treningowe na bieżąco, więc może pełnić rolę prostego centrum aktywności. Nie jest to sprzęt wyłącznie dla sportowców, ale raczej dla osób, które chcą mieć lepszy obraz tego, ile i jak się ruszają.

vivo Watch GT2

Zdrowie, sen, stres i SpO₂ pod kontrolą

Poza sportem vivo Watch GT2 oferuje funkcje monitorowania tętna, poziomu SpO₂, stresu oraz snu.

To zestaw, którego wielu użytkowników oczekuje dziś nawet od tańszych smartwatchy. Największą wartość daje nie pojedynczy pomiar, ale regularność. Jeśli zegarek działa długo na baterii i jest wygodny, użytkownik może zbierać dane przez wiele dni bez przerw.

Monitorowanie snu przydaje się szczególnie wtedy, gdy ktoś chce sprawdzić, czy naprawdę odpoczywa tak dobrze, jak mu się wydaje. Z kolei pomiary stresu i tętna mogą pomóc zauważyć, kiedy organizm zaczyna działać na wyższych obrotach.

vivo Watch GT2

NFC do kart dostępu i „pestek” do drzwi

Ciekawą funkcją jest obsługa wybranych elementów NFC, takich jak karty dostępu, breloki czy „pestki” do drzwi. Dzięki temu vivo Watch GT2 może ułatwiać dostęp do biura, siłowni albo parkingu bez wyciągania telefonu lub portfela.

To praktyczne, bo smartwatch coraz częściej ma być nie tylko ekranem z powiadomieniami, ale małym narzędziem codziennego użytku. Jeśli zegarek może zastąpić kartę dostępu, jedna rzecz mniej ląduje w kieszeni.

Warto jednak komunikować to ostrożnie: chodzi o obsługę wybranych elementów NFC, więc nie należy sugerować pełnej uniwersalności we wszystkich systemach dostępu.

BlueOS 3.0, Android i iOS

vivo Watch GT2 działa na systemie BlueOS 3.0, który ma odpowiadać za płynne działanie i szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Smartwatch współpracuje ze smartfonami z Androidem i iOS oraz z aplikacją Zdrowie Origin / vivoHealth.

Kompatybilność z dwoma głównymi systemami jest ważna, bo zegarek nie zamyka użytkownika w jednym ekosystemie. To szczególnie istotne przy cenie 599 zł, gdzie wiele osób szuka sprzętu praktycznego, uniwersalnego i bezproblemowego.

Konstrukcja z aluminiowym wykończeniem ma łączyć sportowy charakter z bardziej eleganckim wyglądem. Dzięki temu zegarek powinien pasować zarówno do treningu, jak i codziennego noszenia.

vivo rozbudowuje ekosystem w Polsce

Premiera Watch GT2 jest też częścią szerszego ruchu vivo w Polsce. Kamil Filipiak, Marketing Manager vivo w Polsce, zapowiada, że w 2026 roku marka stawia nie tylko na fotograficzne flagowce z serii X300, ale także na znaczną rozbudowę ekosystemu vivo. Wkrótce na polskim rynku mają zadebiutować również słuchawki vivo Buds Pro z technologią ANC i wysoką jakością dźwięku.

To ważny kontekst, bo vivo nie chce być kojarzone wyłącznie ze smartfonami. Smartwatch i słuchawki to naturalny sposób na budowanie pełniejszego ekosystemu urządzeń wokół telefonu.

Dla użytkownika oznacza to, że marka zaczyna oferować więcej elementów codziennej technologii: telefon, zegarek, słuchawki i aplikacje do zdrowia oraz aktywności.

Cena i dostępność vivo Watch GT2

vivo Watch GT2 jest dostępny w sieciach X-KOM i Neonet w rekomendowanej cenie 599 zł. Wkrótce urządzenie pojawi się także w RTV EURO AGD oraz Media Expert. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: Obsydianowa Czerń i Gwieździsta Biel.

Cena 599 zł ustawia ten model w bardzo konkurencyjnym segmencie. To nie jest luksusowy smartwatch za kilka tysięcy złotych, ale też nie najprostsza opaska sportowa. vivo Watch GT2 ma grać połączeniem dużego ekranu, długiej baterii, funkcji sportowych i rozsądnej ceny.

vivo Watch GT2

Dla kogo jest vivo Watch GT2?

vivo Watch GT2 jest dla osób, które chcą smartwatcha z bardzo długim czasem pracy, dużym ekranem i podstawowym zestawem funkcji sportowo-zdrowotnych. Najbardziej skorzystają użytkownicy, którzy nie chcą ładować zegarka co noc, ale nadal chcą monitorować aktywność, sen, stres, tętno i powiadomienia.

To dobry wybór dla osób podróżujących, trenujących rekreacyjnie, spędzających dużo czasu na zewnątrz i tych, którzy chcą mieć zegarek pasujący zarówno do sportu, jak i codziennego stroju.

Nie jest to komunikowany jako wyspecjalizowany zegarek dla zawodowych sportowców. To raczej uniwersalny smartwatch codziennego użytku, który ma być wygodny, długo działać i nie kosztować przesadnie dużo.

vivo Watch GT2 może trafić w prostą potrzebę

Najciekawsze w tym modelu jest to, że nie próbuje wygrać wyłącznie liczbą funkcji. vivo Watch GT2 ma bardzo prosty argument: długo działa, ma duży i jasny ekran, obsługuje ponad 100 aktywności, pokazuje podstawowe dane zdrowotne i kosztuje 599 zł.

Dla wielu użytkowników właśnie to będzie ważniejsze niż najbardziej zaawansowane funkcje premium. Smartwatch ma być na ręce, a nie przy ładowarce. Ma być czytelny w słońcu, wygodny w podróży i wystarczająco uniwersalny, żeby nie trzeba było zdejmować go po treningu.

Jeśli vivo Watch GT2 dobrze dowiezie obietnicę baterii, może być ciekawą propozycją dla osób, które szukają rozsądnego smartwatcha na co dzień, bez wchodzenia w drogie modele z najwyższej półki.

Przy okazji zobacz nasz test vivo X300 Pro 5G.