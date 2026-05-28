Test Ninja BlendBoss DB351EUCY. Szybki szejk i wychodzisz

Są sprzęty kuchenne, które kończą w szafce po trzech użyciach, bo wymagają za dużo zachodu. Są też takie, które po prostu wchodzą do porannej rutyny i zostają na blacie, bo realnie ułatwiają życie. Ninja BlendBoss DB351EUCY jest właśnie takim blenderem: szybkim, prostym i bez udawania, że masz zostać domowym szefem kuchni. Tu chodzi o coś bardziej codziennego. Wrzucasz owoce, jogurt, odżywkę białkową, trochę lodu albo mrożone jagody, wciskasz program i po chwili masz gotowego szejka. Najlepsze jest to, że robisz go od razu w dużym kubku podróżnym, więc zakręcasz pokrywkę, bierzesz słomkę i wychodzisz. Do auta, do pracy, na siłownię, na spacer albo po prostu do biurka.

Mały blender, duży sens

Ninja BlendBoss DB351EUCY nie jest klasycznym blenderem kielichowym do rodzinnego gotowania, zup typu krem i wielkich porcji sosu na trzy dni. To blender osobisty. Sprzęt do jednej konkretnej porcji, najlepiej takiej, którą przygotowujesz, zakręcasz i zabierasz ze sobą.

I właśnie w tej prostocie jest jego siła. Nie musisz wyciągać dużego kielicha, osobnego bidonu, dodatkowych części i potem stać przy zlewie przez połowę dnia. W praktyce wygląda to tak: składniki lądują w kubku, nakręcasz ostrza, ustawiasz na bazie, wybierasz program, a po blendowaniu zamieniasz ostrza na pokrywkę z dzióbkiem i słomką. Gotowe.

To jest blender dla człowieka, który rano nie ma czasu na filozofię. Chcesz wrzucić banana, mleko, masło orzechowe, płatki owsiane i białko? Proszę bardzo. Chcesz zrobić zielone smoothie z jabłkiem, szpinakiem i lodem? Też. Chcesz po treningu wypić coś konkretniejszego niż kawa i wyrzuty sumienia? Właśnie po to istnieje taki sprzęt.

Design: kolor, który nie udaje AGD z laboratorium

Testowany Ninja BlendBoss DB351EUCY występuje w kolorze Cyberprzestrzeń, czyli niebieskim odcieniu, który wyróżnia się na blacie. To nie jest kolejny nudny sprzęt kuchenny w bieli, czerni albo stali szczotkowanej. Ninja idzie tu bardziej lifestyle’owo: blender ma wyglądać świeżo, trochę sportowo, trochę gadżetowo, ale nadal funkcjonalnie.

Wymiary urządzenia to 169,9 × 182,9 × 327,9 mm, a jego waga to około 2,55 kg, więc BlendBoss nie zajmuje dużo miejsca, ale ma wystarczająco solidną podstawę (wyposażoną w praktyczne przyssawki), żeby nie sprawiać wrażenia lekkiej zabawki. To ważne przy silniku 1100 W. Przy miksowaniu lodu albo mrożonych owoców nie chcesz sprzętu, który tańczy po blacie jak głośnik na domówce. Stąd też zastosowanie tych gumowych elementów od spodu, które wręcz przyklejają się do powierzchni, dzięki czemu sprzęt stoi nieruchomo podczas pracy.

Na plus działa też sama forma kubka. Jest duży, wygodny, ma uchwyt, pokrywkę i miejsce słomkę. Wygląda bardziej jak solidny tumbler do codziennego używania niż typowy plastikowy pojemnik do blendera. I to ma znaczenie, bo największy problem wielu blenderów osobistych polega na tym, że kubek niby jest „na wynos”, ale w praktyce wygląda jak techniczny element urządzenia. Tutaj możesz bez wstydu zabrać go do auta czy biura.

Specyfikacja techniczna Ninja BlendBoss DB351EUCY

Model Ninja BlendBoss DB351EUCY Typ Blender personalny / kielichowy na jedną porcję Moc 1100 W Programy automatyczne Smoothie, Blend, Crush Tryb ręczny Pulse Technologia Auto-iQ Pojemność kubka 710 ml Maksymalna pojemność płynów 650 ml Ostrza CrushBlades, 6 ostrzy ze stali nierdzewnej Kolor Cyberprzestrzeń / niebieski Wymiary ok. 169,9 × 182,9 × 327,9 mm Waga ok. 2,55–2,6 kg Zasilanie Przewodowe Mycie w zmywarce Kubek, pokrywka, słomka i ostrza Cena 549,99 zł (zobacz go w Media Expert) Gwarancja 2 lata

Jak blenduje? Moc jest tu największą zaletą

W blenderze osobistym najważniejsze jest jedno: czy potrafi zrobić gładką konsystencję bez ciągłego potrząsania, mieszania łyżką i przeklinania mrożonych truskawek. Ninja BlendBoss ma 1100 W, więc jak na sprzęt tej wielkości jest naprawdę mocny. Silnik napędza ostrza zdolne pokruszyć lód w kilka sekund. I to się dzieje. Serio!

W praktyce to sprzęt, który najlepiej czuje się przy smoothie, shake’ach, mrożonych koktajlach i napojach na bazie owoców, jogurtu, mleka, napojów roślinnych czy odżywki białkowej. Jeśli trzymasz się rozsądnej kolejności składników — płyn, miękkie rzeczy, potem twardsze i mrożone — efekt jest szybki i powtarzalny. To nie jest blender, który prosi się o cierpliwość. On ma działać. I działa.

Programy Auto-iQ są tu bardzo wygodne. Nie musisz stać nad urządzeniem i zgadywać, czy jeszcze 10 sekund, czy już wystarczy. Wybierasz tryb, blender sam pracuje pulsacyjnie i kończy cykl. To drobiazg, ale właśnie takie drobiazgi sprawiają, że z urządzenia chce się korzystać codziennie, a nie tylko w poniedziałek, kiedy zaczynasz „nowe życie”. Takie rzeczy lubię.

Kubek 710 ml: największy argument za zakupem

Największym lifestylowym argumentem Ninja BlendBoss jest kubek. Ma 710 ml pojemności całkowitej, a maksymalna pojemność płynów wynosi 650 ml. To dużo jak na blender osobisty. Nie robisz tu symbolicznego smoothie na trzy łyki, tylko konkretny napój, który faktycznie może zastąpić szybkie śniadanie albo wejść jako pełnoprawny szejk po treningu.

I to jest dokładnie ten scenariusz, w którym BlendBoss ma sens. Rano wrzucasz składniki, robisz koktajl i wychodzisz. Nie przelewasz. Nie brudzisz dodatkowego bidonu. Nie zastanawiasz się, gdzie jest pokrywka od shaker’a. Kubek ma szczelną pokrywkę z dzióbkiem i praktyczną słomką w zestawie, więc nadaje się do picia w drodze.

To świetnie pasuje do faceta, który chce mieć pod kontrolą dietę, ale nie chce żyć w Excelu z makroskładnikami. W praktyce taki blender pomaga podejmować lepsze decyzje. Zamiast kupować słodką bułkę na stacji, bierzesz szejka z domu. Zamiast kolejnej kawy na pusty żołądek, masz coś z białkiem, owocami i tłuszczem. Zamiast wymówki, masz gotowy nawyk.

Co można wrzucać do Ninja BlendBoss?

Najbardziej naturalne zastosowania to smoothie, shake białkowe, koktajle z mrożonych owoców, napoje z lodem i zielone soki w stylu „wrzucam, blenduję, piję”. Program Crush przyda się do lodu i mrożonych składników, Smoothie do klasycznych owocowo-mlecznych mieszanek, a Blend do bardziej uniwersalnego miksowania.

Moje podejście jest proste. Blender osobisty nie powinien udawać robota kuchennego. Owszem, można eksperymentować z gęstszymi mieszankami, ale jego naturalnym środowiskiem są napoje i półpłynne rzeczy. Jeśli chcesz robić pasty, hummus, masło orzechowe czy ciężkie kremy, da się próbować, ale nie po to kupowałbym ten model. BlendBoss jest najlepszy wtedy, gdy chodzi o szybkość, konsystencję i wygodę zabrania gotowego napoju ze sobą.

Obsługa i czyszczenie

Obsługa jest bardzo prosta. Cztery główne tryby, kubek, ostrza, pokrywka, słomka. Bez aplikacji, bez Bluetooth, bez niepotrzebnej elektroniki. I dobrze. Nie każdy sprzęt musi być smart. Czasem wystarczy, że jest mocny, szybki i łatwy do umycia.

Czyszczenie również jest jednym z plusów. W zmywarce można myć kielich, nakrętkę, słomkę i ostrza. W praktyce najprostszy sposób po użyciu to wlać trochę ciepłej wody, dodać kroplę płynu, uruchomić Pulse, wypłukać i zostawić do wyschnięcia. Jeśli robisz koktajl z białkiem, masłem orzechowym albo płatkami, warto umyć kubek od razu, zanim wszystko zaschnie.

Hałas? Przy 1100 W cudów nie ma

BlendBoss nie jest sprzętem cichym. Przy tej mocy i kompaktowej konstrukcji nie ma sensu udawać, że będzie pracował jak ekspres przelewowy w trybie zen. Kruszenie lodu, mrożone owoce i gęste koktajle generują hałas. Na szczęście blendowanie trwa krótko, więc nie jest to coś, co psuje codzienne używanie. Po prostu nie odpalałbym go o szóstej rano w kawalerce, jeśli ktoś śpi metr dalej.

Cena i opłacalność

Oficjalna Ninja BlendBoss DB351EUCY w naszym kraju wynosi 549,99 zł, a produkt objęty jest ograniczoną gwarancją na dwa lata. Jeśli spodobał Ci się ten model, kliknij tutaj, by przenieść się do Media Expert. Blender kosztuje tam 549 zł.

Czy to mało? Nie. Na rynku są tańsze blendery osobiste. Ale Ninja broni się mocą 1100 W, dużym kubkiem, programami Auto-iQ, wygodą picia prosto z pojemnika i solidną konstrukcją. To sprzęt dla kogoś, kto faktycznie będzie z niego korzystał kilka razy w tygodniu. Jeśli robisz smoothie raz na miesiąc, kupowanie mocnego blendera osobistego nie ma większego sensu. Jeśli jednak chcesz wejść w rytm: śniadanie, trening, praca, szybki szejk w drodze — wtedy te 549 zł zaczyna wyglądać rozsądnie.

Dla kogo jest Ninja BlendBoss DB351EUCY?

To blender dla faceta, który chce mieć zdrowy nawyk bez kuchennego bałaganu. Dla kogoś, kto trenuje, dużo jeździ, pracuje poza domem, nie lubi tracić czasu rano i chce mieć szybki sposób na pełniejszy napój niż kawa. To również dobry wybór do mieszkania, gdzie nie ma miejsca na duży blender kielichowy, ale jest miejsce na kompaktowy sprzęt stojący stale na blacie.

Nie kupowałbym go jako jedynego blendera dla dużej rodziny. Jeden kubek to jeden kubek. Jeśli chcesz robić koktajle dla czterech osób naraz, szukaj większego modelu. Nie jest to też sprzęt do gorących zup czy ciężkiego gotowania. To osobisty blender do zimnych napojów, smoothie, koktajli, lodu i szybkich mieszanek.

Co sądzę o blenderze marki Ninja?

Ninja BlendBoss DB351EUCY to bardzo udany blender osobisty, bo rozumie współczesne tempo życia. Nie zmusza do ceremonii. Nie wymaga wyciągania połowy kuchennych sprzętów. Nie udaje robota wielofunkcyjnego. Robi jedną rzecz i robi ją dobrze: przygotowuje solidnego szejka, smoothie albo mrożony napój bezpośrednio w dużym kubku, który możesz zabrać ze sobą.

Największe plusy? Moc 1100 W, programy Auto-iQ, duży kubek 710 ml, wygodna pokrywka ze słomką, szybkie czyszczenie i kompaktowe wymiary. Największe minusy? Hałas, tylko jeden kubek w zestawie i fakt, że to blender osobisty, a nie uniwersalny sprzęt do wszystkiego.

Czy warto? Tak, jeśli chcesz realnie częściej pić zdrowe koktajle, szejki białkowe albo szybkie śniadania w płynie. To nie jest blender dla ludzi, którzy lubią planować zdrowy styl życia. To blender dla tych, którzy chcą go po prostu wdrożyć.