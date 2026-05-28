Samsung Music Studio to nowa linia bezprzewodowych głośników dostępnych już w Polsce, która nie próbuje wyglądać jak klasyczny sprzęt audio postawiony przypadkiem na półce. Modele Music Studio 7 i Music Studio 5 łączą minimalistyczny, kolisty Dot Design autorstwa Erwana Bouroulleca z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości, Dolby Atmos i strumieniowaniem przez Wi-Fi. Samsung chce tu trafić do osób, które słuchają muzyki w salonie, sypialni, gabinecie albo kuchni, ale nie chcą wybierać między brzmieniem a estetyką. Music Studio 7 jest większą, 5-kanałową kolumną do dużych pomieszczeń, z konfiguracją 3.1.1, Q-Symphony i Adaptacją Dźwięku AI. Music Studio 5 ma być bardziej kompaktowym głośnikiem do codziennego słuchania, z Dynamiczną Kontrolą Basów AI, Dolby Atmos i Eclipsa Audio.

W domowym audio często są dwa skrajne światy. Z jednej strony klasyczne kolumny, które grają dobrze, ale potrafią zdominować wnętrze. Z drugiej małe głośniki bezprzewodowe, które łatwo postawić gdziekolwiek, ale nie zawsze dają dźwięk większy niż ich obudowa. Samsung Music Studio próbuje wejść między te dwa światy.

Najbardziej widać to po designie. Music Studio 7 i Music Studio 5 korzystają z Dot Design autorstwa Erwana Bouroulleca. Kolista sylwetka ma nie być tylko ozdobą, ale też źródłem dźwięku, z którego muzyka płynnie rozchodzi się po przestrzeni. Samsung podkreśla czyste geometrie, gładkie krzywizny i minimalistyczny charakter, który ma naturalnie wpisywać się w różne wnętrza.

To ważne, bo głośnik coraz częściej stoi na widoku. Nie jest już sprzętem schowanym w szafce RTV. Ma grać, ale też wyglądać jak część salonu, sypialni albo gabinetu.

Music Studio 7, czyli większy model do większego pokoju

Samsung Music Studio 7 to mocniejszy z dwóch modeli. Jest 5-kanałową kolumną w konfiguracji 3.1.1. Oznacza to, że dźwięk dochodzi jednocześnie z przodu, z boku i z góry, tworząc szerszą oraz bardziej realistyczną scenę dźwiękową.

To sprzęt, który ma sens przede wszystkim w większych pomieszczeniach. Jeśli głośnik ma nie tylko grać w tle, ale też wypełnić salon muzyką, filmem albo koncertem, potrzebuje przestrzeni i odpowiedniej konstrukcji. Samsung zastosował tu precyzyjne falowody oraz regulatory poziomu sygnału, które mają ograniczać zakłócenia i utrzymywać czyste, naturalnie przestrzenne brzmienie.

Music Studio 7 nie jest więc tylko większą wersją małego głośnika. To model, który ma budować scenę bardziej jak system audio, a mniej jak pojedynczy przenośny speaker.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości i Super Tweeter

Oba modele obsługują treści w rozdzielczości do 24 bitów/96 kHz. Samsung podkreśla też obecność głośnika Super Tweeter, który odtwarza częstotliwości do 35 kHz.

W praktyce chodzi o więcej detali w nagraniach, zwłaszcza w wysokich częstotliwościach i subtelnych harmonicznych. To ten obszar, który najłatwiej gubi się w prostszych głośnikach bezprzewodowych. Jeśli ktoś słucha muzyki w lepszej jakości, a nie tylko przypadkowej playlisty z telefonu, takie wsparcie dla hi-res audio jest istotne.

Oczywiście źródło dźwięku nadal ma znaczenie. Głośnik nie zrobi cudów z kiepskiego pliku, ale jeśli dostanie materiał dobrej jakości, ma być w stanie pokazać więcej szczegółów.

Q-Symphony i Adaptacja Dźwięku AI

Music Studio 7 wspiera Q-Symphony, czyli rozwiązanie znane z ekosystemu Samsung TV i audio. Technologia analizuje scenę na ekranie telewizora i automatycznie dostosowuje lokalizację oraz liczbę aktywnych głośników. W konfiguracji z urządzeniami z 2026 roku może łączyć do pięciu urządzeń jednocześnie, a z modelami z lat 2023–2025 do trzech urządzeń.

To ważne, bo Samsung próbuje budować nie pojedynczy głośnik, ale cały system współpracujący z telewizorem. Telewizor i kolumny mają działać jak jeden układ, zamiast dublować się albo walczyć o przestrzeń dźwiękową.

Do tego dochodzi Adaptacja Dźwięku AI. Funkcja optymalizuje brzmienie w czasie rzeczywistym pod kątem rodzaju treści. Inaczej traktuje dialogi, inaczej muzykę, sport czy film akcji. To praktyczne, bo domowe audio musi radzić sobie z bardzo różnymi scenariuszami: wieczornym filmem, transmisją meczu, podcastem, koncertem i playlistą podczas pracy.

Music Studio 5, czyli kompaktowy głośnik do codziennego słuchania

Samsung Music Studio 5 jest mniejszy i bardziej codzienny. Powstał z myślą o sypialni, gabinecie, kuchni i miejscach, w których nie zawsze potrzebujesz dużego systemu audio, ale nadal chcesz mocniejszego brzmienia niż z telefonu czy laptopa.

Najciekawsza funkcja to Dynamiczna Kontrola Basów AI. Samsung podaje, że rozwiązanie analizuje odtwarzany materiał i wzmacnia niskie częstotliwości bez zniekształceń. To ważne, bo małe głośniki często próbują nadrabiać bas przesadnym podbiciem, które szybko robi się męczące. Tutaj bas ma być mocny, ale kontrolowany.

Music Studio 5 ma też precyzyjne falowody, które równomiernie rozprowadzają dźwięk po pomieszczeniu. To szczególnie ważne w kuchni albo gabinecie, gdzie nie zawsze siedzisz idealnie na wprost głośnika.

Dolby Atmos i Eclipsa Audio w małej formie

Music Studio 5 obsługuje Dolby Atmos, dzięki czemu nawet z jednego urządzenia dźwięk ma zyskać więcej głębi i przestrzenności. Wymagane jest oczywiście źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos.

Jeszcze ciekawsza jest technologia Eclipsa Audio. Samsung informuje, że Music Studio 5 to pierwsze na świecie urządzenie audio kompatybilne z tym rozwiązaniem, które ma zapewniać trójwymiarowe wrażenia dźwiękowe nowej generacji. Tak jak przy Dolby Atmos, potrzebne jest źródło w odpowiednim formacie.

To pokazuje, że Samsung nie traktuje mniejszego modelu jako uproszczonego dodatku do większego. Music Studio 5 ma własne argumenty: kompaktowy rozmiar, bas wspierany AI i obsługę nowych formatów przestrzennych.

Wi-Fi, Bluetooth i słuchanie bez kombinowania

Oba głośniki korzystają z bezprzewodowego strumieniowania Wi-Fi, a Music Studio 5 oferuje także łączność Wi-Fi i Bluetooth do streamingu muzyki z różnych serwisów.

To ważne, bo wygoda w domowym audio zaczyna się od tego, żeby nie trzeba było za każdym razem walczyć z połączeniem. Głośnik ma być gotowy na szybkie puszczenie muzyki z telefonu, komputera albo aplikacji streamingowej.

Samsung Music Studio celuje więc w użytkownika, który chce lepszego dźwięku, ale bez budowania skomplikowanego zestawu hi-fi. Ma być bezprzewodowo, prosto i estetycznie.

Czerń albo biel, czyli głośnik pod wnętrze

Music Studio 7 i Music Studio 5 są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym.

To pozornie drobna informacja, ale przy takim produkcie ma znaczenie. Skoro Samsung mocno opiera komunikację na designie, głośnik musi dać się dopasować do różnych aranżacji. Czerń będzie bardziej klasyczna i techniczna. Biel lepiej wtopi się w jasne, minimalistyczne wnętrza.

Przy Dot Design kolor ma znaczenie tak samo jak kształt. To sprzęt, który ma stać w pokoju, a nie być chowany po użyciu.

Dla kogo jest Samsung Music Studio 7?

Samsung Music Studio 7 jest dla osób, które chcą większego, bardziej przestrzennego dźwięku w salonie albo większym pokoju. Najlepiej pasuje do użytkowników, którzy mają telewizor Samsung i chcą wykorzystać Q-Symphony, bo wtedy głośnik może stać się częścią większego systemu AV.

To model dla tych, którzy słuchają muzyki, oglądają filmy, koncerty, sport i chcą, żeby pojedyncze urządzenie grało szerzej niż klasyczny mały speaker. Jeśli salon jest centrum domowej rozrywki, Music Studio 7 będzie naturalniejszym wyborem niż Music Studio 5.

Dla kogo jest Samsung Music Studio 5?

Samsung Music Studio 5 jest dla osób, które chcą kompaktowego głośnika do codziennych zastosowań. Kuchnia, gabinet, sypialnia, mniejszy salon, pokój do pracy — to jego naturalne środowisko.

Największą zaletą będzie połączenie małej formy z funkcjami, które zwykle kojarzą się z większym sprzętem: Dolby Atmos, Eclipsa Audio, Super Tweeter, hi-res audio i Dynamiczna Kontrola Basów AI. To model dla tych, którzy chcą po prostu postawić głośnik, puścić muzykę i nie myśleć o kablach.

Samsung Music Studio pokazuje, że audio domowe ma być też designem

Najciekawsze w nowych głośnikach Samsunga jest to, że marka nie próbuje oddzielać dźwięku od wystroju wnętrza. Music Studio 7 i Music Studio 5 mają grać przestrzennie, obsługiwać nowoczesne formaty audio i współpracować z ekosystemem Samsung, ale równie ważne jest to, że nie wyglądają jak klasyczne czarne pudełka.

Dot Design robi z nich element wnętrza. Dolby Atmos, hi-res audio, Super Tweeter, Q-Symphony, Adaptacja Dźwięku AI, Dynamiczna Kontrola Basów AI i Eclipsa Audio mają dać technologiczne uzasadnienie tej formie.

Samsung Music Studio jest więc propozycją dla ludzi, którzy chcą lepszego brzmienia, ale nie chcą, żeby sprzęt audio zdominował pokój. Ma być mniej kabli, mniej technicznego chaosu i więcej dźwięku, który wygląda równie spokojnie, jak gra.

