Masz konto w mBank? 14-15.03 przerwa w dostępie do usług!

Oczywiście, nie chodzi o cały dzień bez dostępu do konta w mBank. Przerwa serwisowa ma być aktywna w godzinach nocnych, właśnie w tych dwóch dniach marca. Uważaj, 14 i 15 to weekend, więc jeśli planujesz jakieś nocne płatności, wybierz inny dzień.

Przygotuj się do utrudnionego dostępu do usług banku mBank.

Wygląda na to, że mBank w ten weekend będzie prowadził prace techniczne, które mają być związane z rozwojem systemów – cokolwiek to znaczy. Warto mieć to na uwadze, gdyż działania te rozpoczną się 14 marca, a zakończą 15 marca. Ważne w tym wszystkim jest to, że w konkretnych godzinach, a mam tu na myśli 2:30 do 9:00, nie będziemy mogli płacić kartą w Internecie. Co z płatnościami np. w sklepie, klubie czy nawet z wypłatami gotówki z bankomatu? Bank uspokaja.

Nie zalogujesz się do konta przez aplikację i stronę. Ma to związek z pracami technicznymi mBank.

Czy w dniach 14 – 15 marca będzie działać mBank?

Prace serwisowe mogą powodować problemy z dostępem do usług bankowości, jednak jak informuje portal dobreprogramy.pl, sprawa ta dotyczy jedynie płatności internetowych. Jeśli przez weekend zamierzamy zapłacić np. za kolację w restauracji czy drinka w klubie, nie ma z tym żadnego problemu. Płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą dostępne przez cały czas trwania prac technicznych związanych z modernizacją systemów.

Aby nie były zbyt kolorowo, klienci mBank nie zalogują się na konto poprzez stronę internetową, jak i aplikację mobilną właśnie w nocy, od 2:30 do 9:00. Nie sądzę, że w tych godzinach ktoś będzie chciał składać jakikolwiek wniosek online – mam tu na myśli klientów biznesowych, jak i indywidualnych, jednak uwaga – tego również nie zrobisz podczas przerwy. Krótko mówiąc, jeśli chcesz cokolwiek załatwić, a na przykład musisz w tym czasie skorzystać z obsługi mLinii, lepiej byś zaplanował takowe operacje wcześniej lub później. Podczas tego weekendu działania te nie będą możliwe, ponieważ operatorzy nie będą posiadali dostępu do danych klientów.

mBank będzie wdrażał nowoczesne systemy podczas weekendu 14-15.03.2026.

Dlaczego bank planuje modernizację systemów?

Nie ma się czego obawiać, to normalna sytuacja w każdym banku. Eksperci muszą modernizować systemy, by przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo swoich klientów, ale również oferować lepsze, nowocześniejsze i wydajniejsze technologie mające na celu zwiększenie komfortu działania.

Przy okazji uważaj na malware na Androida, takie jak to. Ono kradnie dostęp do banku!