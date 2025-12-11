Awizo przechodzi do historii. W 2026 wchodzi e-Doręczenie!

W skrzynce na listy wiecznie czeka żółta karteczka z napisem „AWIZO”? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość (albo złą – zależy, czy lubisz spacery na pocztę). Od 1 stycznia 2026 roku klasyczne awizo praktycznie przestaje mieć znaczenie, bo kończy się okres przejściowy e-Doręczeń. A to oznacza jedno: państwo oficjalnie przenosi skrzynkę na listy do Internetu.

System e-Doreczenia zastąpi tradycyjne awizo.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina

31 grudnia 2025 to ostatni dzień „łagodnego wejścia” dla e-Doręczeń. System wystartował na początku roku po różnych potknięciach i opóźnieniach, a teraz zaczyna działać „na poważnie”. Od nowego roku to właśnie e-Doręczenia stają się podstawowym kanałem kontaktu obywatela z urzędami.

Jeśli więc planujesz w najbliższych miesiącach cokolwiek załatwić online — złożyć wniosek, zarejestrować samochód, zgłosić urodzenie dziecka, cokolwiek — powinieneś mieć aktywny adres do e-Doręczeń. Bez niego system może zatrzymać Cię w połowie składania formularza i poprosić o szybkie założenie adresu.

Adres e-Doręczeń założysz w kilku krokach

Ministerstwo zachęca, żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Adres można wyrobić online i aktywować od ręki — bez biegania po urzędach czy pocztach.

Co właściwie daje e-Doręczenie?

To nic innego jak cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Działa jak tradycyjna przesyłka polecona, ma taką samą moc prawną, ale… bez listonosza, bez kolejek i bez nerwów, że akurat wyjechałeś na weekend, a decyzja z urzędu wpadła w próżnię.

Najważniejsze plusy:

koniec z bieganiem na pocztę po awizo,

nie musisz być w domu, list do Ciebie i tak „trafi”,

zmiana adresu zamieszkania nie zatrzymuje korespondencji,

wszystko jest szyfrowane i zabezpieczone.

Koniec ePUAP-u w dotychczasowej formie

Od 2026 roku internetowe e-Doręczenia przejmują też rolę skrzynki ePUAP. W większości przypadków wysłanie pisma tylko przez ePUAP może zostać uznane za… nieskuteczne. Wyjątki będą, ale rzadko — zależnie od konkretnych przepisów.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli chcesz dostać np. decyzję o podatku od nieruchomości, odpowiedź na wniosek albo jakikolwiek urząd ma się z Tobą skontaktować elektronicznie — zrobi to właśnie poprzez e-Doręczenia.

Krótko mówiąc: awizo odchodzi do lamusa, nadchodzi era cyfrowych listonoszy. Jeśli jeszcze nie masz adresu w e-Doręczeniach, to najwyższy czas go założyć — 2026 zbliża się szybciej, niż myślisz.