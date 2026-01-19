Zakaz social mediów dla nastolatków w Polsce? Znamy terminy

Polski rząd zapowiada nowe ograniczenia dla nastolatków korzystających z social mediów. Zakaz ma dotyczyć użytkowników poniżej określonego wieku i wprowadzać limity w dostępie do popularnych platform. Dokładne terminy i szczegóły przepisów są już znane i wywołują duże zainteresowanie w mediach i wśród rodziców.

Zakaz social mediów dla nastolatków w Polsce. Co wiemy?

Polski rząd szykuje rewolucję w internecie dla najmłodszych. Na celowniku są media społecznościowe, z których – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – dzieci i młodzież poniżej 15. roku życia po prostu nie będą mogły korzystać. Co ważne, odpowiedzialność za egzekwowanie zakazu nie spadnie na rodziców, a na… same platformy technologiczne. Pierwsze konkrety ujawniła minister edukacji Barbara Nowacka. Projekt ustawy dopiero powstaje, ale już teraz wiadomo, że rząd inspiruje się rozwiązaniami wprowadzanymi m.in. w Australii i Turcji. Polski wariant ma być jednak nieco łagodniejszy – przynajmniej jeśli chodzi o granicę wieku.

Zakaz social mediów do 15. roku życia, nie do 16.

Za przygotowanie projektu odpowiadają Barbara Nowacka, Roman Giertych i Monika Rosa. Inicjatywa dostała już zielone światło od kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej, a gotowy projekt ustawy ma trafić na stół do końca lutego 2026 roku.

Kluczowa różnica względem Australii? Wiek. Tam zakaz dotyczy osób do 16. roku życia, w Polsce granicę ustawiono na 15 lat. Zdaniem autorów projektu wyższy próg byłby zbyt restrykcyjny i mógłby spotkać się z dużym oporem społecznym. Innymi słowy: rząd próbuje znaleźć balans między ochroną dzieci a realiami życia nastolatków.

Wiemy od kiedy ma obowiązywać zakaz mediów społecznościowych w Polsce

Rząd mówi wprost: social media szkodzą

Argumenty? Przede wszystkim zdrowie psychiczne młodych ludzi. Ministerstwo Edukacji zwraca uwagę na rosnącą skalę problemów takich jak depresja, alienacja społeczna, hejt czy kontakt z treściami promującymi samookaleczenia i samobójstwa. Według rządu media społecznościowe nie są już tylko „niewinną rozrywką”, ale realnym zagrożeniem dla rozwoju dzieci.

Politycy KO podkreślają przy tym, że nie można całej odpowiedzialności zrzucać na rodziców. Tak jak państwo pilnuje bezpieczeństwa żywności czy leków, tak samo – ich zdaniem – powinno wymagać od globalnych gigantów technologicznych skutecznych mechanizmów ochrony najmłodszych użytkowników.

Platformy dostaną konkretne obowiązki

Jeśli ustawa wejdzie w życie, serwisy takie jak Facebook, TikTok czy X będą musiały wdrożyć realną i skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Koniec z kliknięciem „mam 18 lat” i gotowe. Brak odpowiednich zabezpieczeń ma oznaczać kary finansowe – choć na razie nie wiadomo, jak wysokie.

Wśród rozważanych rozwiązań pojawiają się Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej oraz aplikacja mObywatel, która już dziś oferuje cyfrowe dokumenty i legitymacje szkolne. Jak dokładnie miałoby to działać w praktyce? Tego jeszcze nie wiemy – szczegóły mają zostać dopracowane podczas konsultacji.

To koniec social mediów dla nastolatków w Polsce?

Kiedy zostanie wprowadzony zakaz social mediów w Polsce?

Na szybkie zmiany nie ma co liczyć. Projekt trafi do konsultacji m.in. z UKE i UODO, a sam proces legislacyjny – jak przyznaje Monika Rosa – potrwa co najmniej pół roku. Po jego zakończeniu planowane jest jeszcze roczne vacatio legis, czyli czas na przygotowanie się do nowych przepisów.

W praktyce oznacza to, że zakaz social mediów dla dzieci mógłby wejść w życie najwcześniej w połowie 2027 roku. Bardziej realistyczny scenariusz? Początek 2028 roku.

Jeśli regulacje zostaną przyjęte w obecnym kształcie, Polska dołączy do grona krajów z najbardziej stanowczym podejściem do ochrony dzieci w internecie. Pytanie tylko, czy uda się skutecznie pogodzić bezpieczeństwo najmłodszych z technologiczną rzeczywistością – i czy platformy faktycznie będą w stanie (albo chciały) wziąć na siebie nową odpowiedzialność.