Poznaj HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, elegancki router do salonu

Są takie urządzenia, które z definicji mają stać w kącie, najlepiej za kanapą, obok listwy z kablami i kurzem. Router to zwykle jeden z nich? Raczej… był. HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro łączy szybkie Wi-Fi mesh z eleganckim designem, który nie szpeci salonu i pasuje do nowoczesnych wnętrz.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro – nowości Huawei 2026

Na pierwszy rzut oka to bardziej designerski gadżet niż sprzęt sieciowy. Zero agresywnych anten sterczących we wszystkie strony, zero futurystycznych, gamingowych kształtów. Zamiast tego forma inspirowana górami, delikatne linie i światło, które nie razi, tylko subtelnie żyje własnym rytmem. Taki router, którego nie trzeba chować, a wręcz można postawić na półce i udawać, że to element wystroju wnętrza.

Design z kategorii „spokój i zen”

Producent poszedł tu w stronę natury, a nie kosmosu czy toru wyścigowego. Inspiracja ośnieżonymi szczytami, światło przypominające wschód i zachód słońca, matowe wykończenie i geometryczna bryła – wszystko to sprawia, że urządzenie bardziej pasuje do nowoczesnego mieszkania niż do serwerowni.

Podświetlenie nie jest tylko bajerem. Można je dopasować do pory dnia czy nastroju. Router nie próbuje być gwiazdą wieczoru, raczej dyskretnym towarzyszem, który robi swoje i nie domaga się uwagi co pięć minut.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro – nowości Huawei 2026

Wi-Fi 7, czyli internet bez nerwów

Wygląd wyglądem – najważniejsze jest jednak to, co w środku. A tam jest już zdecydowanie konkretnie. Wi-Fi 7 z prędkością do 3,6 Gb/s brzmi jak coś, co doceni każdy, kto pracuje zdalnie, streamuje, gra, albo po prostu ma w domu kilka osób i jeszcze więcej urządzeń.

Do tego w zestawie jest satelita, który rozszerza zasięg sieci nawet do 120 m2. Koniec z klasycznym problemem: „w salonie śmiga, w sypialni ledwo łapie”. Zastosowany system sprawia, że internet jest tam, gdzie go potrzebujesz, a telefon czy tablet przełączają się między punktami dostępu tak płynnie, że nawet tego nie zauważysz. Nie ma tu kombinowania, ręcznego przełączania sieci ani nagłych spadków jakości w najmniej odpowiednim momencie – na przykład dokładnie wtedy, gdy zaczyna się ważne spotkanie online albo finał odcinka serialu.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro_1

Technologia, która działa w tle

Ciekawostką jest funkcja MLO, czyli jednoczesne korzystanie z dwóch pasm. W praktyce oznacza to stabilniejsze połączenie i mniej frustracji. Router nie zastanawia się, co wybrać – po prostu korzysta z tego, co w danym momencie działa najlepiej.

Na pokładzie jest sześć anten, ale są one sprytnie ukryte. Szczególnie interesująca jest ta przezroczysta, z metalowej siatki, odpowiedzialna za pasmo 5 GHz. Brzmi technicznie, ale efekt jest prosty: sygnał jest mocny i równy, a ściany przestają być wrogiem numer jeden internetu. Do tego dochodzi system chłodzenia inspirowany… płetwami rekina. I choć brzmi to jak marketingowa ciekawostka, w praktyce ma oznaczać jedno: sprzęt się nie przegrzewa, nawet gdy domowa sieć pracuje na pełnych obrotach.

Aplikacja, która nie straszy

Obsługa routerów potrafi być koszmarem. Logowanie przez przeglądarkę, dziwne adresy IP, menu rodem z lat 2005. Tutaj jest inaczej. Wszystko odbywa się w aplikacji AI Life, która faktycznie jest dla ludzi, a nie tylko dla informatyków. Zmiana ustawień sieci, sprawdzenie siły sygnału, diagnostyka, kontrola rodzicielska, osobna sieć dla gości – wszystko da się ogarnąć z telefonu, bez instrukcji grubszej niż powieść. Dodatkowy plus za możliwość sterowania podświetleniem i ustawiania harmonogramów, bo czemu nie mieć routera, który wie, kiedy i jak ma świecić.

Jaka jest cena HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro?

Na polskim rynku zestaw z satelitą został wyceniony na 999 zł, a w ofercie premierowej można go dorwać taniej. Klikając tutaj, przeniesiesz się na stronę producenta, gdzie będziesz mógł zakupić ten model. To nie jest sprzęt z kategorii „biorę w ciemno, bo kosztuje grosze”, ale też nie wygląda na cenę oderwaną od rzeczywistości, patrząc na możliwości i wykonanie.

To propozycja dla tych, którzy chcą mieć święty spokój z internetem w domu, a przy okazji cenią estetykę. Bez krzyczącego designu, za to z solidnym zapleczem i wygodną obsługą. W skrócie: router, który nie tylko działa, ale też nie psuje wystroju. A to, wbrew pozorom, wcale nie jest takie oczywiste i wygląda na to że ciężko będzie to przebić.

Sprawdź inne nowości Huawei na rok 2026.