Kia EV2, elektryk z Europy wchodzi do gry. Cena zaskakuje

Rynek samochodów elektrycznych w Polsce właśnie dostał nowego gracza, który od razu przyciąga uwagę ceną. Koreańska marka oficjalnie wprowadza do sprzedaży model KIA EV2 – kompaktowego SUV-a segmentu B, którego ceny startują od 99 900 zł. I to właśnie ten punkt wyjścia sprawia, że trudno przejść obok tej premiery obojętnie.

Kia EV2 w zakładzie Kia Slovakia w Żylinie

Nowy model jest częścią elektrycznej strategii marki w Europie i – co ważne – został zaprojektowany, opracowany i produkowany właśnie tutaj. Kia wyraźnie celuje w klientów, którzy szukają pierwszego auta elektrycznego, ale nie chcą rezygnować z funkcjonalności czy wyposażenia.

Cztery wersje i dwa podejścia do zasięgu

EV2 dostępne jest w czterech wersjach wyposażenia: Light, Air, Earth oraz GT-Line. Już podstawowa wersja ma oferować całkiem rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa i multimediów, co w tej klasie cenowej nie jest oczywiste.

Na pokładzie znajdziemy m.in. systemy wspomagające jazdę, aktywny tempomat, monitorowanie martwego pola, czujniki parkowania czy kamerę cofania. Do tego dochodzi potrójny ekran, który łączy cyfrowe wskaźniki, multimedia i sterowanie klimatyzacją. Jeśli chodzi o baterie, do wyboru są dwa warianty. Pierwszy oferuje pojemność 42,2 kWh, drugi – 61,0 kWh. Producent podaje, że zasięg ma wynosić do 317 km w wersji podstawowej i do 453 km w wariancie z większym akumulatorem, choć dane są jeszcze w trakcie homologacji.

Mały SUV, który chce być „tym głównym”

Choć EV2 to najmniejszy elektryczny model w europejskiej ofercie Kia, marka nie traktuje go jako auta typowo miejskiego czy „tego drugiego”. Wręcz przeciwnie – z założenia ma pełnić rolę głównego samochodu w gospodarstwie domowym.

Pomóc ma w tym zarówno funkcjonalność, jak i przestrzeń we wnętrzu. W wersji czteroosobowej tylne siedzenia można przesuwać, co pozwala lepiej zarządzać miejscem. W efekcie pojemność bagażnika może wzrosnąć do ponad 400 litrów. Kia podkreśla też, że mimo kompaktowych wymiarów, wnętrze ma oferować przestronność zbliżoną do większych modeli.

Ładowanie i codzienne użytkowanie

EV2 korzysta z instalacji 400 V i oferuje szybkie ładowanie prądem stałym. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii od 10 do 80 procent ma zająć niecałe pół godziny – zarówno w wersji podstawowej, jak i tej z większą baterią.

Ciekawym elementem jest też obsługa ładowania AC o mocy do 22 kW już na starcie. To rozwiązanie, które może mieć znaczenie szczególnie w Europie, gdzie ładowanie prądem przemiennym nadal jest najczęściej wykorzystywane – zarówno w domach, jak i przy publicznych stacjach. Do tego dochodzi zintegrowane planowanie tras dla aut elektrycznych oraz aktualizacje OTA, które pozwalają rozwijać systemy auta bez konieczności wizyty w serwisie.

Technologie z wyższych segmentów

Kia wyraźnie próbuje przenieść rozwiązania znane z droższych modeli do bardziej przystępnej półki cenowej. EV2 oferuje rozbudowany zestaw systemów wspomagania kierowcy, w tym m.in. asystenta jazdy po autostradzie, systemy zapobiegające kolizjom czy funkcje zdalnego parkowania.

Nowością jest także system monitorowania wnętrza, który analizuje uwagę kierowcy i sytuację w kabinie. W razie braku reakcji może podjąć działania mające zwiększyć bezpieczeństwo, np. zwolnić pojazd i ostrzec innych uczestników ruchu.

Całość wpisuje się w trend samochodów, które coraz bardziej przypominają element cyfrowego ekosystemu – a nie tylko środek transportu.

Jazda dostosowana do europejskich warunków

Podczas prac nad Kia EV2 duży nacisk położono na dostosowanie auta do europejskich dróg. Dotyczy to zarówno zawieszenia, jak i sposobu prowadzenia. Samochód ma oferować stabilność i przewidywalność także przy dynamicznych manewrach, a testy w trudnych warunkach – m.in. zimą – miały potwierdzić jego zachowanie na śniegu i lodzie.

Nie bez znaczenia jest też komfort akustyczny. Producent podkreśla, że zadbano o ograniczenie hałasu i wibracji, stosując m.in. dodatkowe materiały wygłuszające oraz odpowiednio dobrane opony.

Produkcja w Europie

Kia EV2 powstaje w zakładzie w Żylinie na Słowacji. Obecnie produkowana jest wersja z mniejszą baterią, a wariant z większą (61,0 kWh) ma dołączyć do oferty w połowie 2026 roku. Pierwsze egzemplarze mają trafić do polskich salonów już w kwietniu, więc na realną ocenę modelu nie trzeba będzie długo czekać.

Cena Kia EV2 może namieszać

Start od 99 900 zł to coś, co w kontekście samochodów elektrycznych nadal robi wrażenie. Zwłaszcza jeśli za tą kwotą idzie wyposażenie i technologie, które do tej pory były zarezerwowane raczej dla droższych modeli.

Pytanie, które naturalnie się pojawia, brzmi: czy Kia EV2 faktycznie przekona klientów do przesiadki na elektryka? Na papierze wygląda obiecująco – teraz pozostaje sprawdzić, jak wypadnie w codziennym użytkowaniu. Jedno jest pewne – segment kompaktowych elektrycznych SUV-ów właśnie zrobił się trochę bardziej… interesujący, chociaż nadal w naszej redakcji nie są tak chętnie „mile widziane” jak SUV-y z silnikami spalinowymi, takie jak Kia Sorento 2.2 CRDi.