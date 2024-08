Czy samochody elektryczne w Polsce cieszą się dużą popularnością? Test oka pokazuje, że takich aut na naszych drogach jest coraz więcej. Co na ten temat mówią dane?

Samochody elektryczne w Polsce zyskują na popularności?

Rozwój branży motoryzacyjnej w kwestii napędu elektrycznego sprawił, że auta te stają się coraz popularniejsze. Test oka pokazuje, że coraz więcej takich pojazdów pojawia się na polskich drogach. Jak Polska prezentuje się pod tym względem na tle innych państw Unii Europejskiej?

Samochody elektryczne w Polsce? Te dane obnażają prawdę. Fot. MenWorld

Według wielu samochody elektryczne to przyszłość motoryzacji. Technologie związane z ogniwami są stale rozwijane, jednak na ten moment nie działają one tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli. Polacy zdają się mieć z tego sprawę i pokazują to dane, ponieważ nasz kraj dzieli z Grecją i Cyprem najniższy udział samochodów napędzanych prądem w Unii Europejskiej.

Polacy nie lubią elektryków, dane to potwierdzają

Samochody elektryczne w Polsce nie cieszą się tak dużą popularnością, jak chcieliby tego ekolodzy. Z danych przygotowanych przez Eurostat wynika, że tylko 0,2 proc. wszystkich zarejestrowanych samochodów w kraju pod koniec 2023 roku to elektryki. Wynik ten jest najgorszy w całej UE i dzielimy go z Grecją oraz Cyprem. Wpływ mają na to nie tylko wysokie ceny takich samochodów, ale także źle rozwinięta infrastruktura ładowarek, czy też po prostu funkcjonalność takich pojazdów.

Udział elektryków na Polskim rynku wynosi 0,2 proc., najmniej w całej Europie.

Po drugiej stronie barykady jest z kolei Dania, w której samochody elektryczne stanowią 7,1 proc. wszystkich zarejestrowanych w kraju pojazdów. Niżej znalazła się Szwecja z wynikiem 5,9 proc., a na trzecim miejscu Luksemburg (5,1%). Nasi zachodni sąsiedzi mogą pochwalić się wynikiem 2,9 procent.

Jak wypadają elektryki na polskim rynku? Dane pokazują, że jest źle.

Źródło: opr. wł./Eurostat