Dziury po zimie wróciły. To najgorszy moment dla kierowców

Zima odchodzi, temperatury rosną, a asfalt zaczyna odsłaniać swoje słabości. To moment, który każdy kierowca zna aż za dobrze — nagle na drogach pojawiają się dziury, spękania i nierówności, które jeszcze kilka tygodni wcześniej były niewidoczne. To nie jest przypadek. To efekt miesięcy pracy mrozu, wilgoci i soli drogowej, które konsekwentnie osłabiają strukturę nawierzchni. I właśnie teraz zaczyna się najbardziej wymagający okres — zarówno dla kierowców, jak i dla warsztatów samochodowych.

Dziury na drodze często pojawiają się po zimie.

Dlaczego drogi po zimie są w najgorszym stanie

Proces niszczenia nawierzchni jest prosty, ale bezlitosny. Woda wnika w mikropęknięcia asfaltu, zamarza, zwiększa objętość i rozszerza istniejące uszkodzenia. Cykl powtarza się wielokrotnie, aż struktura drogi zaczyna się rozpadać.

Do tego dochodzą obciążenia generowane przez ruch pojazdów oraz chemia drogowa, która dodatkowo przyspiesza degradację. Efekt? Dziury, które potrafią pojawić się dosłownie z dnia na dzień i zaskoczyć nawet doświadczonego kierowcę.

Wszelkie ubytki w nawierzchniach dróg, głębokie dziury, które powstały w okresie zimowym narażają bezpośrednio elementy tłumiące drgania takich jak amortyzatory i sprężyny zawieszenia na uszkodzenia lub przedwczesne wyeksploatowanie. Układ zawieszenia pojazdu wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo auta, a stan techniczny amortyzatorów przekłada się na skuteczność oraz drogę hamowania. Zaleca się wnikliwą kontrolę tych elementów pod kątem wycieków oleju w amortyzatorach, ich skuteczności tłumienia czy pęknięć sprężyn zawieszenia. Należy także skontrolować pozostałe elementy układu kierowniczego i zawieszenia pojazdu pod kątem luzów i innych niesprawności. Andrzej Chmielewski, specjalista ds. produktowo-technicznych KYB Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Polska droga to nie zawsze premium doświadczenie

Choć główne trasy w Polsce trzymają poziom, rzeczywistość zaczyna się zmieniać, gdy zjeżdżasz z autostrady. Dane pokazują jasno — tylko część dróg jest w dobrym stanie, a spory odsetek wymaga napraw lub remontu.

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy dróg lokalnych — powiatowych i gminnych. To tam najczęściej trafiasz na dziury, które mogą kosztować Cię znacznie więcej niż tylko chwilowy dyskomfort. Bo problem nie kończy się na wstrząsie.

Jedno uderzenie, wiele konsekwencji

Wjechanie w dziurę to moment, który trwa sekundę, ale jego skutki mogą ciągnąć się tygodniami. Uderzenie generuje ogromne przeciążenia, które przenoszą się na kluczowe elementy samochodu.

Najbardziej narażone są amortyzatory, które mogą stracić swoje właściwości tłumiące, a to bezpośrednio wpływa na stabilność jazdy i drogę hamowania. Dalej mamy elementy zawieszenia i układu kierowniczego — wahacze, tuleje, drążki — które często zużywają się szybciej, niż jesteś w stanie to zauważyć.

Do tego dochodzą łożyska kół, opony i felgi. Każdy z tych elementów może ulec uszkodzeniu, a co gorsza — nie zawsze w sposób widoczny od razu. I właśnie to jest największy problem.

Gdy koło wpada w dziurę, powstaje gwałtowne uderzenie, które przenosi się bezpośrednio na piastę i łożysko. Takie szarpnięcia mogą powodować mikropęknięcia na bieżniach łożyska i spowodować skrzywienie piasty. Nawet niewielkie odchylenie sprawia, że łożysko pracuje pod kątem, co prowadzi do szybkiego zużycia. Dlatego po tego typu zdarzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na pierwsze objawy hałasu czy drgania kierownicy. Po mocnym uderzeniu warto sprawdzić geometrię i stan łożysk, a w razie potrzeby dokonać wymiany uszkodzonych elementów. Piotr Michałowski, ekspert z firmy SKF.

Te elementy mogą być uszkodzone przez dziury w asfalcie.

Uszkodzenia, których nie widać od razu

Nie każde uderzenie kończy się spektakularną awarią. W wielu przypadkach uszkodzenia rozwijają się stopniowo. Delikatne odkształcenia, mikropęknięcia czy rozregulowana geometria zawieszenia mogą przez długi czas nie dawać wyraźnych objawów.

Dopiero po czasie zaczynasz odczuwać drgania, hałas albo pogorszenie prowadzenia. I wtedy okazuje się, że problem jest znacznie większy, niż mogło się wydawać na początku.

Uważaj na dziury. Wjechałeś? Zwróć uwagę na te sytuacje:

czy pojawiły się stuki lub niepokojące dźwięki z okolic zawieszenia,

z okolic zawieszenia, czy samochód ściąga na jedną stronę podczas jazdy na wprost,

podczas jazdy na wprost, czy odczuwalne są drgania kierownicy lub całego pojazdu ,

, czy kierownica jest ustawiona krzywo względem toru jazdy ,

, czy widoczne są uszkodzenia opony lub felgi (np. wybrzuszenia, odkształcenia),

(np. wybrzuszenia, odkształcenia), czy pogorszył się komfort prowadzenia lub stabilność auta.

Wystąpienie któregokolwiek z tych objawów powinno być sygnałem do wizyty w warsztacie. Istotne jest również to, że część uszkodzeń nie ujawnia się od razu, dlatego w przypadku silnego uderzenia zalecana jest kontrola pojazdu nawet wtedy, gdy nie występują wyraźne symptomy. W nowoczesnych samochodach wyposażonych w zaawansowane systemy bezpieczeństwa powyższe objawy mogą być skutkiem rozkalibrowanej kamery czy radaru. Dlatego warto edukować kierowców, by po każdym incydencie drogowym zgłaszali się na kontrolę i kalibrację czujników. Najlepiej wykonać ją na specjalistycznym, wielomarkowym stanowisku, które zapewnia precyzyjne ustawienie systemów ADAS i pełne bezpieczeństwo na drodze. Piotr Sendor, ekspert Boscha w zakresie systemów ADAS.

Mechanik dziś to nie tylko „naprawa”

Współczesny warsztat samochodowy to już nie tylko miejsce, gdzie wymienia się części. To przestrzeń, w której coraz większą rolę odgrywa diagnostyka i doradztwo. Największym wyzwaniem nie jest sama naprawa, ale właściwe zidentyfikowanie problemu. Szczególnie w przypadku uszkodzeń, które nie są oczywiste i wymagają precyzyjnych pomiarów oraz doświadczenia.

Coraz większe znaczenie mają też nowoczesne narzędzia — systemy do pomiaru geometrii, diagnostyki zawieszenia czy kalibracji systemów bezpieczeństwa. Bez nich wiele usterek mogłoby pozostać niewykrytych.

Jakość części to nie miejsce na kompromisy

W momencie, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, nie ma miejsca na oszczędności. Elementy układu hamulcowego czy zawieszenia muszą być niezawodne — bo to one decydują o tym, jak samochód zachowa się w krytycznym momencie.

Niskiej jakości komponenty mogą nie wytrzymać przeciążeń, jakie generuje uderzenie w dziurę. W skrajnych przypadkach może to prowadzić nawet do pęknięcia tarczy hamulcowej czy poważnych uszkodzeń zawieszenia.

To nie jest detal. To jest bezpieczeństwo. Potwierdza to inicjatywa JakośćMaZnaczenie.

Na co zwrócić uwagę po wjechaniu w dziurę

Są sygnały, których nie warto ignorować. Stuki w zawieszeniu, drgania kierownicy, ściąganie auta na jedną stronę czy pogorszenie stabilności jazdy — to wszystko może oznaczać, że coś poszło nie tak. W takich sytuacjach najlepszą decyzją jest szybka diagnostyka. Nawet jeśli problem wydaje się niewielki, może mieć wpływ na inne elementy samochodu.

Podsumowanie

Dziury w drogach po zimie to coś więcej niż sezonowy problem. To moment, w którym technika Twojego samochodu zostaje wystawiona na próbę. I choć nie masz wpływu na stan nawierzchni, masz wpływ na to, jak zareagujesz. Bo czasem to nie droga decyduje o bezpieczeństwie.Tylko to, jak przygotowane jest Twoje auto.