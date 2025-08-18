Obserwuj nas
Jaki robot MOVA wybrać? Sprawdź nasz poradnik zakupowy!

Zastanawiasz się, który robot MOVA kupić? Mamy dla Ciebie praktyczny poradnik.
Autor:Magdalena Wójtowicz
18/08/2025
Test MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl
Test MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl
Spis treści ukryj
1. Seria V – dla tych, co nie uznają kompromisów
2. Seria Z – mistrzowie mopowania
3. Seria P – złoty środek
4. Seria E – prosta automatyzacja
5. Co łączy całą rodzinę MOVA?
6. Stacje dokujące – prawdziwe centrum dowodzenia
7. Urodzinowa okazja

Są takie sprzęty w domu, bez których można żyć… ale po co się męczyć? MOVA postanowiła udowodnić, że sprzątanie może być nie tylko proste, ale wręcz przyjemne – i to dla każdego. Jaki robot MOVA wybrać? Jest ich tak dużo! Marka, która od roku podbija polski rynek, ma dziś w ofercie najbardziej zróżnicowaną linię robotów odkurzająco-mopujących w kraju. Od modeli w cenie nowej pary porządnych butów, po prawdziwe technologiczne cacka dla domowych perfekcjonistów.

Test MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl
Jaki robot MOVA wybrać? Na zdjęciu MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl

W sumie to aż osiem modeli – od ekonomicznego E20 za 869 zł, po topowy V50 Ultra Complete z kosmiczną wręcz technologią StepMaster w cenie 5999 zł. A że MOVA właśnie świętuje swoje pierwsze urodziny w Polsce, to dorzuca rabaty sięgające nawet 46%. Kto by nie lubił takich prezentów?

Robot odkurzająco-mopujący MOVA E20.
Jaki robot MOVA wybrać? Na zdjęciu robot odkurzająco-mopujący MOVA E20.

Seria V – dla tych, co nie uznają kompromisów

Na czele peletonu stoi seria V. To sprzęty, które można porównać do luksusowego auta w świecie robotów sprzątających. V50 Ultra Complete (5999 zł, teraz taniej o 33%) i V50 Ultra (5549 zł, rabat 32%) mają w sobie wszystko, co najlepsze.
Ich sekret? System StepMaster – wysuwane nóżki, które pozwalają im pokonywać przeszkody do 6 cm. Do tego rekordowa moc ssania 24 000 Pa, technologia FlexReach wysuwająca szczotkę i mopy na 4 cm oraz Triple Anti-Tangle, czyli koniec z plątaniem się włosów (do 30 cm długości!). Jeśli masz progi, dywany, długowłosego kota albo własną imponującą fryzurę – te roboty poradzą sobie ze wszystkim.

Robot MOVA V50 Ultra. Odkurzacz z funkcją mopowania.
Jaki robot MOVA wybrać? Na zdjęciu robot MOVA V50 Ultra. Odkurzacz z funkcją mopowania.

Seria Z – mistrzowie mopowania

MOVA Z50 Ultra (5099 zł, rabat 37%) to z kolei król wody i świeżości. HydroSync sprawia, że woda w obiegu jest zawsze świeża i ciepła – dokładnie 36°C. Mop wiruje z prędkością 70 obrotów na minutę, co według testów daje aż 167% lepszy efekt czyszczenia niż zwykłe rozwiązania. 19 000 Pa mocy, bateria 6400 mAh i EdgeXtend Mop do mycia przy krawędziach – to model dla tych, którzy uwielbiają błyszczące podłogi, szczególnie jeśli większość domu to twarde powierzchnie. A żeby było jeszcze milej – przy zakupie dostajesz odkurzacz ręczny MOVA J30 za symboliczną złotówkę.

Jaki robot MOVA wybrać? Na zdjęciu MOVA Z50 Ultra
Jaki robot MOVA wybrać? Na zdjęciu MOVA Z50 Ultra

Seria P – złoty środek

P50 Pro Ultra (4249 zł, rabat 36%) i P50 Ultra (3339 zł, rabat 38%) to idealna równowaga między ceną a możliwościami. Oba modele mają 19 000 Pa mocy i FlexReach, a wersja Pro dodatkowo szczotkę CleanChop z certyfikatem TUV SUD, która skutecznie eliminuje problem plączących się włosów. Jeżeli masz w domu dzieci i zwierzaki, ale nie chcesz wydawać na robota tyle, co na wakacje w tropikach – seria P jest właśnie dla Ciebie. I tutaj też MOVA dorzuca J30 za złotówkę.

Sprawdź nasz test robota MOVA P50 Pro Ultra.

Test MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl
Jaki robot MOVA wybrać? Na zdjęciu MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl

Seria E – prosta automatyzacja

E40 Ultra (2599 zł, rabat 27%) to propozycja dla tych, którzy chcą mieć święty spokój przez 75 dni – tyle może działać bez Twojej ingerencji. Ma 19 000 Pa mocy, technologię MaxiReach Mop Tech i stację all-in-one, która myje, suszy i opróżnia robota. E20 Plus (1299 zł, rabat 46%) to jeszcze tańsza opcja – automatyczne opróżnianie, 90 dni pracy i moc 5000 Pa. A dla absolutnych minimalistów – E20 (869 zł, rabat 43%) z solidnym odkurzaniem i precyzyjną nawigacją LDS.

MOVA E40 Ultra
Jaki robot MOVA wybrać? Na zdjęciu MOVA E40 Ultra

Co łączy całą rodzinę MOVA?

Niezależnie od modelu, wszystkie mają zaawansowaną nawigację laserową, działają z Alexą, Google Assistant i Siri, a także pozwalają sterować przez aplikację MOVAHome. Możesz ustawić wirtualne ściany, strefy bez mopowania czy harmonogramy sprzątania. Każdy robot rozpoznaje dywany i dostosowuje do nich sposób pracy.

Stacje dokujące – prawdziwe centrum dowodzenia

W wyższych modelach stacja robi praktycznie wszystko:

  • opróżnia pojemnik na kurz (worki starczają na 75-90 dni),
  • myje mopy gorącą wodą (60-80°C),
  • suszy gorącym powietrzem,
  • dolewa wodę i detergent.
    Czyli Twoja rola w sprzątaniu ogranicza się do… patrzenia, jak dom się sam czyści.
Test MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl
Jaki robot MOVA wybrać? Na zdjęciu MOVA P50 Pro Ultra. Fot.: MenWorld.pl

Urodzinowa okazja

Do końca sierpnia 2025 r. (lub do wyczerpania zapasów) MOVA rozdaje rabaty od 23% do rekordowych 46%. Przy wybranych modelach (Z50 Ultra, P50 Pro Ultra, P50 Ultra) dostajesz jeszcze J30 za złotówkę. Roboty kupisz w największych sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to, Allegro oraz na oficjalnej stronie MOVA. Jest polska aplikacja, lokalny serwis i pełne wsparcie.

Podsumowując – MOVA pokazuje, że inteligentne sprzątanie to nie luksus dla wybranych, tylko codzienna wygoda, którą można dopasować do siebie. Małe mieszkanie? Duży dom z piętrami? Rodzina z dzieciakami i psami? Jest model dla każdego. A teraz -w urodzinowych cenach – aż żal nie skorzystać.

